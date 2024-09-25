David Game College, Londra'da yapay zekâ destekli öğretmensiz bir sınıf açtı ve öğrencilerin bireysel ihtiyaçlarına yönelik eğitim sunuyor.

David Game College, Londra'da yapay zekâ destekli ilk öğretmensiz sınıfını başlattı. "Sabrewing" olarak adlandırılan bu program öğrencilerin bireysel ihtiyaçlarına yönelik bir öğrenme deneyimi sunuyor. Öğrenciler, geleneksel öğretim yöntemlerinden farklı olarak kendi gelişim hızlarında eğitim alacaklar.

Sabrewing programı, öğrencilerin geleneksel öğretim yöntemlerinden uzaklaşarak yapay zekâ destekli platformlarla eğitim almasını sağlıyor. Aynı zamanda evde öğrenimle ilgili zorluklar yaşayan veya sınıf ortamlarını yeterince zorlu bulan öğrenciler için alternatif bir çözüm sunuyor.

Kişiselleştirilmiş eğitimle öğrencilerin gelişimine destek olmayı hedefliyor

Öğrenciler, kişiselleştirilmiş bir eğitim deneyimi yaşarken, öğrenme koçları da onlara rehberlik ediyor. Koçlar ise öğrencilerin motivasyonları ve gelişimlerini desteklemek amacıyla özel olarak seçildi.

İlk öğrenci alımının Eylül 2024'te gerçekleştiği bu programda başlangıç için 20 öğrenci ve üç koç yer alıyor. David Game College, öğrencilere yalnızca akademik bilgi değil, aynı zamanda yaşam becerileri kazandırmayı da hedefliyor. Sabrewing programı, öğrencilerin bağımsızlık, dayanıklılık ve uyum yeteneği geliştirmesine katkıda bulunmayı amaçlıyor.