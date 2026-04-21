Evde Kendi Baristanız Olabileceğiniz Tam Otomatik Kahve Makinesi Tavsiyeleri Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Her Bütçeye Uygun En İyi Akıllı Saat Tavsiyeleri “Kulaklığım Olmadan Asla!” Diyenlerin Bayılacağı Kablosuz Kulak Üstü Kulaklık Önerileri

Instagram'da Tuhaf Hata: Fotoğraflar Kendi Kendine Siyah-Beyaz Oldu

Instagram kullanıcıları, son günlerde oldukça garip bir sorunla karşı karşıya. Platformda paylaşılan ya da görüntülenen bazı fotoğraflar, hiçbir filtre uygulanmadan siyah-beyaz görünmeye başladı. Meta'ya ulaşan Engadget’ın aktardığına göre bu durumun nedeni bir yazılım hatası.

Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

Instagram’ı her gün aktif kullanan milyonlarca kişi için platformun en basit ama kritik noktası hiç şüphesiz görsellerin doğru şekilde görüntülenmesi. Ancak son ortaya çıkan bir hata, bu temel deneyimi doğrudan etkiliyor. Kullanıcılar, herhangi bir ayar değiştirmemelerine rağmen bazı fotoğrafların siyah-beyaz hâle geldiğini fark etti.

Üstelik bu durum, yalnızca tek bir cihaz ya da kullanıcı grubuyla sınırlı gibi de görünmüyor. Farklı kullanıcıların benzer şikâyetlerde bulunması, sorunun bireysel bir hatadan çok, doğrudan Instagram’ın kendisinden kaynaklandığını düşündürüyor.

Sorunun kaynağı filtre değil, doğrudan uygulama hatası

İlk bakışta bir filtre ya da yanlış ayar gibi görünen bu durumun aslında teknik bir hatadan kaynaklandığı belirtiliyor. Engadget’ın haberine göre Instagram da sorunu kabul etmiş durumda: "Bugün erken saatlerde yaşanan bir teknik sorun, bazı HDR fotoğrafların bazı hesaplarda yanlışlıkla siyah beyaz görünmesine neden oldu." Yani fotoğrafların siyah-beyaz görünmesi, kullanıcı tercihi değil; doğrudan platform tarafında yaşanan bir bug.

Aslında bu tarz problemler Instagram'da ilk defa yaşanmıyor. Geçmişte de akışta alakasız içeriklerin gösterilmesi, erişim sorunları ya da uygulamanın beklenmedik şekilde davranması gibi pek çok hata gündeme gelmişti. Şu an için Instagram tarafından paylaşılan net bir çözüm yöntemi bulunmuyor.

iOS 26.4.1 Yayımlandı: İşte iPhone'lara Gelen Yeni Özellikler!

iOS 26.4.1 Yayımlandı: İşte iPhone'lara Gelen Yeni Özellikler!

iOS 26.5 Beta 2 Yayımlandı: İşte Yenilikler!

iOS 26.5 Beta 2 Yayımlandı: İşte Yenilikler!

Fransa "Dijital Bağımsızlık" İçin Devlet Kurumlarındaki Tüm Bilgisayarlardan Windows'u Kaldırıyor

Fransa "Dijital Bağımsızlık" İçin Devlet Kurumlarındaki Tüm Bilgisayarlardan Windows'u Kaldırıyor

WhatsApp'a Harika Özellik: 49 Farklı Renkte Tema Geliyor!

WhatsApp'a Harika Özellik: 49 Farklı Renkte Tema Geliyor!

Dikey Video Bağımlılarına: Bu Ayar Sayesinde YouTube Shorts'tan Tamamen Kurtulabilirsiniz

Dikey Video Bağımlılarına: Bu Ayar Sayesinde YouTube Shorts'tan Tamamen Kurtulabilirsiniz

Google, Mac Bilgisayarlara Özel Gemini Uygulaması Yayımladı: Mac'inizin Yapay Zekâ Asistanı Olacak!

Google, Mac Bilgisayarlara Özel Gemini Uygulaması Yayımladı: Mac'inizin Yapay Zekâ Asistanı Olacak!

YouTube'dan Premium Olmadan da Reklamsız Deneyim Yaşamayı Sağlayan Yenilik

YouTube'dan Premium Olmadan da Reklamsız Deneyim Yaşamayı Sağlayan Yenilik

Okulda ve Ofiste de Her Kapıyı Açmak İsteyenlere: En İyi Ücretsiz VPN Uygulamaları

Okulda ve Ofiste de Her Kapıyı Açmak İsteyenlere: En İyi Ücretsiz VPN Uygulamaları

most-read-title

iPhone 18 Hakkında Her Şey: Sürpriz Çıkış Tarihi, Fiyatı ve Özellikleri…

iPhone 18 Hakkında Her Şey: Sürpriz Çıkış Tarihi, Fiyatı ve Özellikleri…

Avengers: Endgame, Çekilen Yeni Sahnelerle Yeniden Vizyona Girecek: Hikaye Doomsday'e Bağlanacak

Avengers: Endgame, Çekilen Yeni Sahnelerle Yeniden Vizyona Girecek: Hikaye Doomsday'e Bağlanacak

A101, Bu Hafta Ucuza Samsung Televizyonlar ve TV'nizi Android Yapan Xiaomi TV Box Satacak

A101, Bu Hafta Ucuza Samsung Televizyonlar ve TV'nizi Android Yapan Xiaomi TV Box Satacak

Tofaş'ın Kuş Serisi Şahin, Doğan ve Kartal'ın Atası Olan Otomobil: Fiat Regata

Tofaş'ın Kuş Serisi Şahin, Doğan ve Kartal'ın Atası Olan Otomobil: Fiat Regata

VW TDI Yazısındaki Kırmızı Harfler Ne Anlama Geliyor?

VW TDI Yazısındaki Kırmızı Harfler Ne Anlama Geliyor?

Arabada USB Portları Neden Yavaş Şarj Eder, Hızlı Şarj İçin Ne Gerekir?

Arabada USB Portları Neden Yavaş Şarj Eder, Hızlı Şarj İçin Ne Gerekir?

