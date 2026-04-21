Instagram kullanıcıları, son günlerde oldukça garip bir sorunla karşı karşıya. Platformda paylaşılan ya da görüntülenen bazı fotoğraflar, hiçbir filtre uygulanmadan siyah-beyaz görünmeye başladı. Meta'ya ulaşan Engadget’ın aktardığına göre bu durumun nedeni bir yazılım hatası.

Instagram’ı her gün aktif kullanan milyonlarca kişi için platformun en basit ama kritik noktası hiç şüphesiz görsellerin doğru şekilde görüntülenmesi. Ancak son ortaya çıkan bir hata, bu temel deneyimi doğrudan etkiliyor. Kullanıcılar, herhangi bir ayar değiştirmemelerine rağmen bazı fotoğrafların siyah-beyaz hâle geldiğini fark etti.

Üstelik bu durum, yalnızca tek bir cihaz ya da kullanıcı grubuyla sınırlı gibi de görünmüyor. Farklı kullanıcıların benzer şikâyetlerde bulunması, sorunun bireysel bir hatadan çok, doğrudan Instagram’ın kendisinden kaynaklandığını düşündürüyor.

Sorunun kaynağı filtre değil, doğrudan uygulama hatası

İlk bakışta bir filtre ya da yanlış ayar gibi görünen bu durumun aslında teknik bir hatadan kaynaklandığı belirtiliyor. Engadget’ın haberine göre Instagram da sorunu kabul etmiş durumda: "Bugün erken saatlerde yaşanan bir teknik sorun, bazı HDR fotoğrafların bazı hesaplarda yanlışlıkla siyah beyaz görünmesine neden oldu." Yani fotoğrafların siyah-beyaz görünmesi, kullanıcı tercihi değil; doğrudan platform tarafında yaşanan bir bug.

Aslında bu tarz problemler Instagram'da ilk defa yaşanmıyor. Geçmişte de akışta alakasız içeriklerin gösterilmesi, erişim sorunları ya da uygulamanın beklenmedik şekilde davranması gibi pek çok hata gündeme gelmişti. Şu an için Instagram tarafından paylaşılan net bir çözüm yöntemi bulunmuyor.