İnternetten Aldıkları Ürünleri Değerlendirirken Mantıklarını Bir Kenara Bırakan Müşterilerin Birbirinden Absürt Yorumları

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İnternetten alışveriş devrinin hüküm sürdüğü, insanların en küçük bir şey için bile internetten sipariş ettiği bu devirde ortaya komik ve mantık dışı yorumların çıkması kaçınılmaz oldu.

Bir ürün almak istediğimizde hepimiz sıkça yorumlara, satıcıya sorulan sorulara ve ürünün yorumdaki fotoğraflarına bakıyoruzdur. Artık hayatımızın bir parçası olmuş e-ticaret sitelerinde ürün açıklamalarını yeterli bulmayan kullanıcılar daha fazla detaylı bilgi almak istemiş olacak ki ortaya böyle absürt yorumlar çıkmış. 

Öyle sorular ve yorumlar görüyoruz ki gülmekten veya soruların mantıksızlığından dolayı baktığımız ürünü unuttuğumuz zamanlar oluyor. Biz sizler için bu soru ve yorumları bir araya getirdik, size de okuyup gülmesi kaldı!

'Az' biraz kilo alsa pantolonun içine cuk diye oturur aslında!

Pantolon Vakası

Beden tablosuna bakmayı unutan bu kullanıcı, bedelini pantolonunu bütün aşiret ile paylaşarak ödemek zorunda kalmış!

Onu biz de merak ettik...

ayakkabı kokusu

Fotoğraf ve yorum uyumu ortaya böyle saçma komik bir durum ortaya çıkarmış! Özellikle son dönemlerde belirli ayrıcalıklara sahip olmak için üründen alakasız fotoğraflı yorum atan kullanıcılar bazen çok can sıkıcı olabiliyor.

Ne yapacağımızı şaşırdık vallahi!

komik internet yorumları

Bazen insan internetten bu tarz sebeplerden dolayı kıyafet almak istemiyor işte...

Gayet mantıklı bir soruya mantıklı bir cevap verilmiş, biz bir sorun göremedik!

Bluetooth

Bazen hepimiz satıcılara "Allah sabır versin bu insanlara" diyordur içinden.

Sınırları sonuna kadar zorlayan bir müşteri!

komik yorumlar

Bu soru cevap sekansı bizlere Uğur Dündar'ın "Sayın Bezmenler lütfen açar mısınız efendim kapıyı?" sözünü hatırlatmadı desek yalan olmaz.

Şimdi bu yorum iyi mi, kötü mü? Tam anlayamadık!

karmaşık yorum

"Ortalama bir ürün" mü demek istiyor acaba diye düşünmedik değil...

Hangi ürün o, lütfen söyleyin!

Serum

Bu devirde ağlayınca akmayan serum bulmak zor pek tabii.

Satıcılara bir kez daha sabır dileme vaktimiz geldi...

Kaçıncı sınıf olursanız olun matematik derslerinde neden uyumamanız gerektiğini hatırlatan bir görsel.

Bizi en çok güldüren görsel bu oldu!

Pantolon hatası

Denemeden kıyafet alışverişi yapmamak için bir sebep daha çıktı...

Umarız pireler yoğun gül kokusunun cezbediciliğinden dolayı daha fazla yumurta bırakmamıştır!

Gül kokulu pireli kedi

Ne yani, pirelerin gül kokmaya hakkı yok mu?

Influence etmek diye biz buna deriz!

Trendyol pompa komik yorum

Hayatımızda belki de ilk defa bir pompa tarafından influence edildik. 

Hanımefendi, siz yüz maskesi aldığınıza emin misiniz acaba? 

Maske vakası

En azından maskenin yüzümüzde kapaktaki model gibi durmayacağını bu hanımefendi sayesinde anlamış olduk!

Bu soru bizi hem güldürdü hem de çok üzdü...

Saklama kaplarının bile fahiş fiyatlarda olduğu bu dönemde insan içinin dolu gelmesini bekliyor tabii.

Daha önce hepimizin internet alışverişi yaparken en az bir kere gördüğü, bazen komik bazen saçma bazen de mantık dışı yorumları okumak, internet alışverişini her ne kadar olumsuz yönleri olsa da daha keyifli hale getiriyor. Sizlerin de daha önce bu tarz sorular veya yorumlar görüp görmediğinizi merak ettik açıkçası. Bizimle paylaşmanızı ve yorumlarınızı okumayı çok isteriz!
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