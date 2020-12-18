iPhone 12 mini ve 12 Pro Max Türkiye'de Satışa Çıktı

Apple'ın cep yakan yeni yeni akıllı telefonları iPhone 12 ve 12 Pro Türkiye'de daha önce satışa çıkmıştı. Şimdi sıra geldi 12 Mini ve 12 Pro Max'e...

Pandeminin de etkisi ile artan kur farkının ciddi şekilde fiyatlarına yansıdığı iPhone 12 ve 12 Pro, 27 Kasım'da Apple Türkiye tarafından resmi internet sitesi üzerinden satışa sunulmuştu. Ancak iPhone 12 mini ve iPhone 12 Pro Max, bir müddet sıra bekledi.

Eylül ayındaki tanıtımından yaklaşık 3 ay sonra ülkemizde raflara çıkan iPhone 12 modellerinin fiyatı 9.999 TL'den başlıyor (İyi ki 10.000 TL değil). Model yükseldikçe fiyatlar 20 bin TL'ye kadar çıkıyor.

Ailenin en küçüğü iPhone 12 mini ve en büyüğü iPhone 12 Pro Max Türkiye'de satışta:

Yukarıdaki fotoğrafta iPhone 12 Pro ve 12 mini yan yana duruyor. iPhone 12 Pro Max soldaki 12 Pro'dan biraz daha büyük ve geniş bir cihaz. Hatta Tablet deneyimi sunan 6,7 inçlik Super Retina XDR ekrana sahip. iPhone 12 mini ise daha çok ele avuca sığan telefon isteyenler özel olarak üretilmiş bir telefon.

iPhone 12 mini Türkiye fiyatı:

64 GB: 9.999 TL

9.999 TL 128 GB: 10.499 TL

10.499 TL 256 GB: 11.499 TL

iPhone 12 Pro Max Türkiye fiyatı:

128 GB: 16.999 TL

16.999 TL 256 GB: 17.999 TL

17.999 TL 512 GB: 19.999 TL

iPhone 12 Pro kutu açılımı:

iPhone 12 Pro incelemesi:

iPhone 12 mini incelemesi:

iPhone 12 mini - 12 Pro karşılaştırması:

iPhone 12 Pro Sağlamlık Testi birinci bölüm:

iPhone 12 Pro sağlamlık testi ikinci bölüm: