iPhone 13 Ailesinde 1 TB Depolama Alanı Sunulabilir

Özel yatırım şirketi Wedbush, Apple'ın iPhone 13 ailesinde 1 TB'ye kadar depolama alanı seçeneği sunacağını açıkladı. Başka bir kaynağın da geçmişte dile getirdiği iddia, gerçekleştiği takdirde Apple için bir ilk olacak.

ABD merkezli teknoloji devi Apple, bir süredir yeni iPhone modelleri üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Şirket şu ana dek yaklaşan amiral gemisi telefonlarıyla ilgili resmi bir açıklama yapmadı ancak sızıntılar havuzu dolmaya devam ediyor. Bu kez gelen haberler, Apple'ın iPhone 13 ailesinde şirket için bir ilke imza atabileceğini düşündürüyor.

ABD'de hizmet vermekte olan özel yatırım şirketi Wedbush, Apple ile ilgili yeni bir rapor yayınladı. Yayınlanan rapor, eylül ayında duyurulması muhtemel olan iPhone 13 modellerinin, Apple tarihinde ilk kez 1 TB depolama alanı sunacağını ortaya koyuyor. Wedbush analistleri, bu sızıntıyı tedarik zincirindeki kaynaklara dayandırıyorlar.

Bugüne kadar bir iPhone'da görülen en büyük depolama alanı 512 GB olmuştu

Apple, iPad Pro modellerinde 1 TB depolama alanı seçeneği zaten sunuyor. Ancak mevzu iPhone'lar olduğunda, durum biraz değişiyor. Zira Apple, bugüne kadar 512 GB'nin üzerine çıkmadı. Ancak bu durum, 2021 değişebilir gibi görünüyor. Wedbush analistlerinin yanı sıra Front Page Tech'in de kısa bir süre önce benzer açıklamalarda bulunmuş olması, iddiaların güçlü olduğunu gözler önüne seriyor.

iPhone 13 ailesiyle ilgili netleşmiş olan hiçbir şey yok. Hatta bu akıllı telefon ailesinin isminin "iPhone 12S" olacağı bile konuşulurken, daha kesin bilgiler için beklemek gerek gibi görünüyor. Eğer bugüne kadar edinilen tüm bilgileri derlediğimiz ve fiyat beklentimizi yazdığımız geniş kapsamlı iPhone 13 içeriğimize göz atmak isterseniz, burada bulunan bağlantıyı kullanabilirsiniz.