iPhone 13'te Kurtarma Modunun Nasıl Çalışacağı Ortaya Çıktı

Apple'ın Eylül ayında karşımıza çıkarmaya hazırlandığı ve şarj girişi olmadan gelecek olan iPhone 13'te kurtarma modunun kablosuz nasıl başlatılacağına, bu sorunun nasıl çözüleceğine dair yeni bilgiler ortaya çıktı.

Apple'ın yeni amiral gemisi serisi iPhone 13, henüz çıkmasına aylar varken hakkında bolca konuşturmayı başardı. Özellikle tasarım noktasında şarj girişinin kaldırılacağına dair ortaya çıkan bilgiler hem çok dikkat çekti hem de beraberinde bazı sorular ortaya çıktı.

Bu sorulardan cevabı en çok merak edileni, iPhone'larda kurtarma modunun kablo bağlantısı ile başlatılması durumu. Şarj girişinin ortadan kalkmasıyla kablolarla bağları tamamen kopacak olan iPhone 13'te kurtarma modunun nasıl başlatılacağı sorusuna gelen ilk cevap, beraberinde üç alternatif yöntem sunuyor.

İddialara göre Apple, sorunun çözümü için 'Internet Recovery' isimli yeni bir özellik üzerinde çalışıyor:

Tabii ki böylesine bir yenilikle gelmeye hazırlanan Apple'ın bir çözümünün olmayacağını düşünmek çok da mantıklı değil. Ortaya çıkan bilgilere göre Apple, her işi kablosuz halletmenin bir yolunu bulmak için bir süredir çalışıyor. Kurtarma modunun kablosuz başlatılması noktasında ise 'Internet Recovery' isimli bir özellik üzerinde çalışıldığı söyleniyor.

Bu özellik şu an için yazılım tarafında üç farklı seçenek üzerinde şekilleniyor. Bu üç özellikten ilki ve iddialara göre Apple'ın da ilk tercihi olan özellik, kurtarma modundaki iPhone'ların Finder/iTunes üzerinden bulunması ve bulunan cihazın yine iTunes/Finder üzerinden kontrol edilerek kurtarma modunun kullanılması üzerinde duruyor.

Bunun dışında diğer iki özellik ise kurtarma modunu aktif etmek için Bluetooth kullanma ve cihazın doğrudan 'Internet Recovery' modunun aktif edilerek gelecek yönlendirmelerle işlemin gerçekleştirilmesi üzerinde duruyor.

Bu bilgiler henüz resmi bir kaynak tarafından doğrulanan bilgiler değil. Ancak iPhone 13'ün şarj girişi olmadan geleceğini düşünürsek, yukarıdaki seçeneklerden birini iPhone 13'te görme ihtimalimiz de var gibi görünüyor.