iPhone Satın Alan Kadına Elmalı Yoğurt Teslim Edildi

Çin’de yaşanan bir hırsızlık olayı güne damgasını vurdu. Apple’ın resmi internet sitesinden Apple iPhone 12 Pro Max (256 GB) sipariş veren Liu’ya bir kutu elmalı yoğurt verildi. İşin kötüsü arada kim varsa herkes mağdur.

Doğu Çin'in Anhui Eyaletindeki bir kadının başına geçen bu durum Weibo’da yayınlanan bir videoda ortaya çıktı. Weibo üyeliğinde soyadını “Liu” olarak yayınlayan kadının Apple’ın resmi internet sitesinden verdiği bir sipariş sonucu mağdur olması gözleri Apple’a ve kargo şirketine çeviriyor.

Liu’nun 10.999 Yuan’a (1.563 $) verdiği iPhone 12 Pro Max (256 GB) modeli telefonu 2 gün sonrasında teslim alacağı konusunda bir bilgilendirme geliyor. China Post’a bağlı kurye şirketi Express Mail Service’se (EMS) kargoyu Apple’dan teslim alıyor. İşte bu noktada olaylar kopuyor. China Poast ve EMS personelleri ince elenip sık dokunarak seçiliyor. Kuryelik Çin’de oldukça ciddiye alınan bir meslek ve Apple’la Çin’de teslimat üzerine çalışmak oldukça zor.

China Poast ve EMS: “Biz de mağduruz”

Express Mail Service’den kargosunu bekleyen Liu’ya kargo şirketi, kapıda teslimat yapmıyor. Bunun yerine şehirdeki kargo teslimat kutularından birine kargosunu bırakıyor. Liu’da kargoyu yüz yüze alamadığı için elbette ilgili personeli tespit edemiyor. Bu noktada Weibo’ya sadece video yüklemekle kalmayan Liu, üzerine polis çağırıyor ve şikayetçi oluyor.

Bu arada Çin’de olay o kadar çok yayılmış ki Weibo’da kullanıcılar dava ve soruşturma konusunda yapılan yanlışları belirlemeye başlamışlar. Kuryenin kargoyu değiştirmiş olacağından tutun da, Apple çıkışlı kargoların hırsızlık şebekeleri tarafından takip edilip, kutulara konan telefonların böyle çalınabileceğine kadar komplo teorileri bile ortaya atılmış durumda. Bir kullanıcının Nike’ın resmi alışveriş sitesinden sınırlı üretim bir ayakkabı sipariş edip boş kutu aldığını söylemesi gözleri kargo şirketine çevirdi.

Phishing ihtimali olabilir mi?

Çin’de son dönemde artan "Phishing" yöntemiyle dolandırma vakaları Apple’ın internet sitesini de vurmuş olabilir. Birçok markanın sahte internet sitesini yapıp, sipariş alımına açan dolandırıcılar oltaya düşen insanların canlarını yakıyorlar. Hukuk uzmanı Zhang Bo, “Apple çalışanları yanlışlıkla yanlış bir ürün gönderdiyse, Liu Apple'dan kendisine tazminat ödemesini ve ona yeni bir iPhone vermesini isteyebilir. Teslimat sırasında iPhone'u kasıtlı olarak çalan biri olsaydı, sorumlu kişi cezaya çarptırılırdı” diye belirtiyor.

Elbette aklı olan hemen her Apple çalışanı elma aromalı yoğurt ile iPhone 12 Pro Max arasındaki farkı ayırt edebilir. Zhang Bo, özellikle değeri yüksek siparişlerin mutlaka kapıdan alınmasını, kurye oradayken açılmasını ve bir sorun varsa hemen polisin aranmasını belirtiyor. Liu’nun soruşturması ne kadar sürecek ya da daha ne kadar detay gelecek bilinmiyor ancak Liu’nun ödediği miktar phishing ihtimalini azaltıyor. Şu anda ağırlıklı olarak gözler kargo firması ve personelleri üzerine çevrilmiş durumda.

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