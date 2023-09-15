iPhone 15 serisinin batarya kapasitesi ortaya çıktı. Telefonlar, bu yıl ufak da olsa mAh artışları gördüler. Ancak genel performans, verimli işlemciler sayesinde iPhone 14'ten daha iyi olacak.

ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın 12 Eylül'de gerçekleştirdiği "Wonderlust" etkinliği, iPhone 15 ailesi ile tanışmamızı sağladı. Ancak Apple, geçmişte yaptığı gibi bu yıl da yeni iPhone'ların tüm özelliklerini aktarmadı. Bu bağlamda; telefonların batarya kapasitelerini öğrenme fırsatı bulamadık.

Ancak üçüncü taraf kaynaklardan gelen son açıklamalar, iPhone 15 serisinin batarya kapasitesini gözler önüne sermiş oldu. Çin hükümetinin oluşturduğu veritabanında listelenen yeni telefonlar, iPhone 14 ailesine kıyasla daha büyük bataryalarla gelecekler. Gelin hep birlikte iPhone 15 serisinin batarya kapasitelerine bakalım.

iPhone 15 batarya kapasitesi:

Model Batarya Kapasitesi iPhone 15 3.349 mAh iPhone 15 Plus 4.383 mAh iPhone 15 Pro 3.274 mAh iPhone 15 Pro Max 4.422 mAh

Yukarıdaki tablo, iPhone 14 ile iPhone 15 arasında batarya kapasiteleri arasında çok büyük bir fark olmadığını gözler önüne seriyor. Ancak Apple, ufak da olsa iyileştirme yapmış durumda. En iyi iyileştirme ise serinin en pahalı telefonu iPhone 15 Pro Max'te karşımıza çıkıyor.

iPhone 14 batarya kapasitesi nasıldı?

Model Batarya Kapasitesi iPhone 14 3.279 mAh iPhone 14 Plus 4.325 mAh iPhone 14 Pro 3.200 mAh iPhone 14 Pro Max 4.323 mAh

iPhone'lar için bataryanın kaç mAh olduğu çok da önemli değil

Apple, telefonlarının batarya kapasitesine odaklanan bir şirket değil. Zira bunun yerine işlemci verimliliğine odaklanıyor ve bu sayede Android ekosistemindeki daha büyük bataryalardan daha iyi performans sunuluyor. Şirketin resmi açıklamalarına göre iPhone 15'in tüm üyeleri, bir tam günü rahatça geçirmeye olanak tanıyacak. Bu bağlamda;

iPhone 15 20 saate kadar

iPhone 15 Plus 26 saate kadar

iPhone 15 Pro 23 saate kadar

iPhone 15 Pro Max'te ise 29 saate kadar

kesintisiz video oynatımı yapılabilecek...

Tüm iPhone 15 modellerinin fiyat ve özellikleri için:

iPhone 15 inceleme videomuzu aşağıdan izleyebilirsiniz: