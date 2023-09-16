12 Eylül'de tanıtılan iPhone 15 serisinin 5G hızı ortaya çıktı. Yapılan testlere göre iPhone 15 Pro'nun 5G hızı, iPhone 14 Pro'ya göre %24 daha hızlı.

5G teknolojisinin üst segment dışında orta segment telefonlarda bile yaygınlaştığını görüyoruz. Her ne kadar ülkemizde halen aktif olmasa bile İstanbul, Ankara, İzmir, Sakarya, Antalya ve Gaziantep gibi Türkiye'nin birçok ilinde çok küçük de olsa 5G kapsama alanı mevcut. Bu kapsama haritasının 5G çalışmalarından kaynaklı olduğu biliniyor.

ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın iPhone'ları, iPhone 12 serisinin 2020 yılında piyasaya sürülmesinden bu yana 5G uyumlu. Apple, o dönemden bu yana telefonlarının 5G hızını iyileştirmeye devam ediyor. En son 12 Eylül'de "Wonderlust" etkinliğinde tanıttığı iPhone 15 serisinin Pro modeli ise 5G konusunda %24 daha hızlı olduğu ortaya çıktı.

İnternet hız ölçüm sitesi olan SpeedSmart'ın verilerine göre iPhone 15 Pro, iPhone 14 Pro'ya göre 5G konusunda yol katetmiş gibi gözüküyor.

SpeedSmart, iPhone'un 5G hızını Amerika'nın önde gelen mobil operatörleri olan AT&T, T-Mobile ve Verizon ile test etti. Verilere göre iPhone 15 Pro, internet ve veri indirme hızı açısından önemli ölçüde artış gösterdi.

Verizon operatörü ile yapılan testte iPhone 14 Pro'nun 195,83 Mbps indirme hızına sahip olduğu görülürken, iPhone 15 Pro'nun ise 243,06 Mpbs hıza ulaştığı görülüyor. Bu da aradaki farkın %24'lük bir oran olduğunu gösteriyor.

Peki her iki modelin 5G hızının farklı olmasının sebebi ne?

iPhone 15 Pro'nun 5G performansı konusunda önceki modele fark atması, iki telefonun da farklı bant genişliğine sahip olmalarından kaynaklanıyor. Her ne kadar Apple resmî olarak kullandığı 5G bandını açıklamasa da SpeedSmart, Pro modellerinin Qualcomm'un Snapdragon X70 bandını kullandığını öne sürüyor.

4G'ye göre 10 kat daha fazla hız vadeden 5G, önemli ölçüde daha düşük güç tüketimi sağlıyor. Bunlara ek olarak iPhone 15 Pro, baz istasyonlarından uzakta olmasına rağmen yüksek internet hızı sağlıyor.

Apple, 5G için Qualcomm ile anlaşmalarını 2024'e kadar uzattı.

Apple'ın kendi 5G teknolojisini üreteceğine dair söylentiler olsa da, Qualcomm ile tedarik anlaşmasını 2024'e kadar uzattı. Bu da Apple'ın iPhone'larda birkaç nesil daha kendi 5G işlemcisini kullanamayacağı anlamına geliyor.