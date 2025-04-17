Hindistan'da sadece iPhone 16 Pro Max ile çekilen ve M4 Max destekli MacBook Pro ile düzenlenen 4 kısa film yayımlandı. Oldukça profesyonel görünen filmler, YouTube'da ücretsiz olarak izlenebiliyor.

ABD merkezli teknoloji devi Apple, Hindistan'da dikkat çekici bir projeyle gündem oldu. Hindistan'ın bilindik festivallerinden MAMI Mumbai Film Festivali'ni düzenleyen vakıf olarak bilinen Mumbai Hareketli Görüntü Akademisi (MAMI), iPhone 16 Pro Max ile çekilen ve M4 Max destekli MacBook Pro ile düzenlemesi yapılan bir dizi kısa film yayımladı.

Aslına bakacak olursak MAMI, Apple ile ilk kez bir proje yapmıyor. Geçtiğimiz yıl da iPhone 15 Pro Max ile aynı çalışma yapılmıştı. Hatta proje kapsamında sunulan iki film, Hindistan Eleştirmenlerin Seçimi Ödülleri kapsamında En İyi Kısa Film, En İyi Yönetmen (Kısa Film) ve En İyi Senaryo (Kısa Film) ödüllerine layık görülmüşlerdi.

Sadece iPhone 16 Pro Max ile çekilen kısa filmler, MAMI YouTube kanalında yayımlandı

MAMI Mumbai Film Festivali, "MAMI Select: Filmed on iPhone Program" kapsamında iPhone 16 Pro Max ile çekilen filmleri, resmî YouTube kanalı üzerinden yayımladı. Dileyen herkes, bu filmleri ücretsiz olarak izleyebiliyor.

iPhone 16 Pro Max ile çekilen filmler Tinctoria, Kovarty, Seeing Red ve Mangya olarak isimlendiriliyorlar. Her birinde başka bir hikâyenin anlatıldığı filmler, doğruyu söylemek gerekirse oldukça profesyonel görünüyorlar. Apple, bu tür yapımlar ile iPhone'ların kamera kalitesi sayesinde sinema ve dizi sektörünü etkisi altına almaya devam edecek gibi görünüyor.

iPhone 16 Pro Max ile çekilen kısa filmleri aşağıdan izleyebilirsiniz: