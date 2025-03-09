iPhone 17 Serisinin Kalıpları Ortaya Çıktı: İşte Yeni Serinin Tasarımı! [Video]

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iPhone 17 Serisinin Kalıpları Ortaya Çıktı: İşte Yeni Serinin Tasarımı! [Video]
Apple'ın bu yılın sonbahar aylarında piyasaya süreceği yeni iPhone 17 serisindeki üç modelin tasarımı ortaya çıktı.

Apple’ın yeni iPhone 17 serisinin tanıtılmasına yaklaşık altı ay kala dikkat çekici bir sızıntı ortaya çıktı.

iDeviceHelp tarafından paylaşılan yeni bir video, iPhone 17, iPhone 17 Air ve iPhone 17 Pro modellerine ait kalıpları gözler önüne seriyor.

iPhone 17 serisinin tasarımı görücüye çıktı

Bu kalıplar, Apple’ın sızan dâhili belgelerine dayanarak üretildiği iddia edilen tasarımları kapsıyor. Tasarımlarda en dikkat çeken değişiklik ise iPhone 17 Pro’nun arka kısmında yer alan kamera ünitesi. İddialara göre bu yeni tasarım, daha önceki sızıntılarla da doğrulanmıştı.

Öte yandan iPhone 17 Air ise bilindiği üzere iPhone 16 Plus’ın yerine geçecek ve çok daha küçük bir kamera ünitesine sahip. Standart iPhone 17 ise tasarım açısından iPhone 16 ile benzer bir çizgide.

Sızıntıya göre kalınlıklar da iPhone 17 için 7,2 mm, iPhone 17 Air için 5,59 mm, iPhone 17 Pro için ise 8,64 mm olarak belirtilmiş durumda. Özellikle iPhone 17 Air’in ultra ince tasarımı nedeniyle iPhone 16e'de olduğu gibi MagSafe desteğine sahip olmayacağı iddia ediliyor.

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Peki sizin iPhone 17 serisinden beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

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Kaynak : https://www.techradar.com/phones/iphone/three-iphone-17-model-dummy-units-appear-in-a-hands-on-video-leak
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