Tümü Webekno
Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri Bilim Kurgudan Polisiyeye: Farklı Kategorilerden Kitap Tavsiyeleri Evde Kendi Baristanız Olabileceğiniz Tam Otomatik Kahve Makinesi Tavsiyeleri Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Her Bütçeye Uygun En İyi Akıllı Saat Tavsiyeleri

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Mobil

iPhone 18 Pro, Avrupa'da ve ABD'de Farklı Olabilir

Webtekno'yu Google'a ekleyin

iPhone 18 Pro modem iddiası, Apple’ın yeni amiral gemisi telefonunda bölgeye göre farklı bir strateji izleyebileceğini gösterdi. ABD’de Qualcomm, Avrupa dahil diğer pazarlarda ise Apple’ın kendi C2 modemi kullanılabilir. Bu fark, 5G ve pil performansını etkileyebilir.

iPhone 18 Pro, Avrupa'da ve ABD'de Farklı Olabilir
Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

Apple’ın iPhone 18 Pro için nasıl bir modem stratejisi izleyeceği uzun süredir merak ediliyordu. Çünkü şirket, yıllardır Qualcomm’a olan bağımlılığını azaltmak ve kendi geliştirdiği modemleri daha fazla cihazda kullanmak istiyor. Ancak gelen son bilgiler, bu geçişin herkese aynı anda sunulmayabileceğini gösteriyor.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

iOS 26.6 Beta 3 Yayımlandı: İşte iPhone'lara Gelecek Yeni Özellikler

iOS 26.6 Beta 3 Yayımlandı: İşte iPhone'lara Gelecek Yeni Özellikler

TECNO, Çok İnce Tasarımlı iPhone Air Rakibi Yeni Telefonu Camon Slim’i Tanıttı

TECNO, Çok İnce Tasarımlı iPhone Air Rakibi Yeni Telefonu Camon Slim’i Tanıttı

iOS 27 Beta 2 Yayımlandı: İşte iPhone'lara Gelecek Yenilikler

iOS 27 Beta 2 Yayımlandı: İşte iPhone'lara Gelecek Yenilikler

Tanımadığınız Numara Kalmayacak: Ücretsiz Numara Sorgulama Nasıl Yapılır?

Tanımadığınız Numara Kalmayacak: Ücretsiz Numara Sorgulama Nasıl Yapılır?

Ortaya çıkan iddiaya göre iPhone 18 Pro, satıldığı bölgeye göre farklı modemlerle gelebilir. Yani Avrupa’da satın alınan bir iPhone 18 Pro ile ABD’de satılan aynı modelin bağlantı donanımı aynı olmayabilir. Bu da kağıt üzerinde küçük gibi görünen ama günlük kullanımda önemli sonuçlar doğurabilecek bir fark anlamına geliyor.

Apple’ın modem geçişi beklenenden daha farklı ilerleyebilir

İddialara göre iPhone 18 Pro’nun ABD versiyonunda Qualcomm modem bileşenleri kullanılmaya devam edebilir. Avrupa ve diğer uluslararası pazarlarda ise Apple’ın kendi geliştirdiği C2 modem devreye girebilir. Bu senaryo gerçekleşirse Apple, kendi modemine geçişte büyük bir adım atmış olacak ancak Qualcomm’u tamamen geride bırakmayacak.

iPhone 18 Pro ailesinin sonbahar döneminde tanıtılması bekleniyor ancak Apple’dan henüz resmî tarih ya da fiyat açıklaması gelmiş değil. Bu nedenle modem farkının fiyatlara yansıyıp yansımayacağını şimdiden söylemek zor. Yine de Apple’ın aynı modelde bölgesel donanım farkına gitmesi, tanıtım döneminin en çok konuşulan başlıklarından biri olabilir.

ABD’de Qualcomm’un kalmasının nedeni 5G olabilir

Peki Apple neden tüm dünyada kendi C2 modemini kullanmak yerine ABD’de Qualcomm’a devam etmek istesin? Burada en güçlü ihtimal, mmWave 5G desteği. ABD’de bazı operatörler bu teknolojiyi hâlâ önemli bir pazarlama başlığı olarak öne çıkarıyor. Apple da amiral gemisi iPhone’larında bu desteği kaybetmek istemeyebilir.

mmWave 5G, çok yüksek hızlar sunabilen ancak kısa mesafede etkili olan bir bağlantı teknolojisi. Günlük kullanımda herkes için fark yaratmayabilir ama operatörler açısından güçlü bir vitrin özelliği. Bu yüzden Apple, C2 modemi Avrupa gibi pazarlarda kullanırken ABD’de Qualcomm modemle yola devam etmeyi tercih edebilir.

Alfa Romeo sıfır araç satışlarında sana özel finansman teklifleri için tıkla!

Alfa Romeo sıfır araç satışlarında sana özel finansman teklifleri için tıkla!

Otokoç'ta sana özel sıfır araç finansman teklifleri için formu doldur!

Mobil Kategorisinde En Çok Okunanlar

Yurt Dışından Getirilen Telefonlarda Yeni Dönem: IMEI Yönetmeliği Değişti!

Yurt Dışından Getirilen Telefonlarda Yeni Dönem: IMEI Yönetmeliği Değişti!

iOS 26.5.2 Yayımlandı: İşte iPhone'lara Gelen Yenilikler

iOS 26.5.2 Yayımlandı: İşte iPhone'lara Gelen Yenilikler

Snapdragon 8 Elite, 8550 mAh Batarya ve Dahası: Redmi K90 Ultra Tanıtıldı!

Snapdragon 8 Elite, 8550 mAh Batarya ve Dahası: Redmi K90 Ultra Tanıtıldı!

iPhone 18 Hakkında Her Şey: Sürpriz Çıkış Tarihi, Fiyatı ve Özellikleri…

iPhone 18 Hakkında Her Şey: Sürpriz Çıkış Tarihi, Fiyatı ve Özellikleri…

Bütçe Dostu Samsung Galaxy M47 Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı

Bütçe Dostu Samsung Galaxy M47 Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı

iOS 26.6 Beta 3 Yayımlandı: İşte iPhone'lara Gelecek Yeni Özellikler

iOS 26.6 Beta 3 Yayımlandı: İşte iPhone'lara Gelecek Yeni Özellikler

Tanımadığınız Numara Kalmayacak: Ücretsiz Numara Sorgulama Nasıl Yapılır?

Tanımadığınız Numara Kalmayacak: Ücretsiz Numara Sorgulama Nasıl Yapılır?

TECNO, Çok İnce Tasarımlı iPhone Air Rakibi Yeni Telefonu Camon Slim’i Tanıttı

TECNO, Çok İnce Tasarımlı iPhone Air Rakibi Yeni Telefonu Camon Slim’i Tanıttı

Apple Akıllı Telefon iPhone Telefon

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Yurt Dışından Getirilen Telefonlarda Yeni Dönem: IMEI Yönetmeliği Değişti!

Yurt Dışından Getirilen Telefonlarda Yeni Dönem: IMEI Yönetmeliği Değişti!

Temmuz 2026 Renault Fiyat Listesi Açıklandı: Yerli SUV Boreal’de 190 Bin TL İndirim!

Temmuz 2026 Renault Fiyat Listesi Açıklandı: Yerli SUV Boreal’de 190 Bin TL İndirim!

Temmuz 2026 Toyota Fiyat Listesi Açıklandı: Corolla'da 756.000 TL'ye Varan İndirim Var!

Temmuz 2026 Toyota Fiyat Listesi Açıklandı: Corolla'da 756.000 TL'ye Varan İndirim Var!

Temmuz 2026 Togg Fiyat Listesi Açıklandı: Güncel Kredi Kampanyası da Belli Oldu!

Temmuz 2026 Togg Fiyat Listesi Açıklandı: Güncel Kredi Kampanyası da Belli Oldu!

Otomatik Vitesin Yakında Arıza Yapacağını Gösteren 5 Belirti

Otomatik Vitesin Yakında Arıza Yapacağını Gösteren 5 Belirti

Temmuz 2026 Opel Fiyat Listesi Açıklandı: Grandland’da 716 Bin TL’ye Varan İndirim

Temmuz 2026 Opel Fiyat Listesi Açıklandı: Grandland’da 716 Bin TL’ye Varan İndirim

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com