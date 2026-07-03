iPhone 18 Pro modem iddiası, Apple’ın yeni amiral gemisi telefonunda bölgeye göre farklı bir strateji izleyebileceğini gösterdi. ABD’de Qualcomm, Avrupa dahil diğer pazarlarda ise Apple’ın kendi C2 modemi kullanılabilir. Bu fark, 5G ve pil performansını etkileyebilir.

Apple’ın iPhone 18 Pro için nasıl bir modem stratejisi izleyeceği uzun süredir merak ediliyordu. Çünkü şirket, yıllardır Qualcomm’a olan bağımlılığını azaltmak ve kendi geliştirdiği modemleri daha fazla cihazda kullanmak istiyor. Ancak gelen son bilgiler, bu geçişin herkese aynı anda sunulmayabileceğini gösteriyor.

Ortaya çıkan iddiaya göre iPhone 18 Pro, satıldığı bölgeye göre farklı modemlerle gelebilir. Yani Avrupa’da satın alınan bir iPhone 18 Pro ile ABD’de satılan aynı modelin bağlantı donanımı aynı olmayabilir. Bu da kağıt üzerinde küçük gibi görünen ama günlük kullanımda önemli sonuçlar doğurabilecek bir fark anlamına geliyor.

Apple’ın modem geçişi beklenenden daha farklı ilerleyebilir

İddialara göre iPhone 18 Pro’nun ABD versiyonunda Qualcomm modem bileşenleri kullanılmaya devam edebilir. Avrupa ve diğer uluslararası pazarlarda ise Apple’ın kendi geliştirdiği C2 modem devreye girebilir. Bu senaryo gerçekleşirse Apple, kendi modemine geçişte büyük bir adım atmış olacak ancak Qualcomm’u tamamen geride bırakmayacak.

iPhone 18 Pro ailesinin sonbahar döneminde tanıtılması bekleniyor ancak Apple’dan henüz resmî tarih ya da fiyat açıklaması gelmiş değil. Bu nedenle modem farkının fiyatlara yansıyıp yansımayacağını şimdiden söylemek zor. Yine de Apple’ın aynı modelde bölgesel donanım farkına gitmesi, tanıtım döneminin en çok konuşulan başlıklarından biri olabilir.

ABD’de Qualcomm’un kalmasının nedeni 5G olabilir

Peki Apple neden tüm dünyada kendi C2 modemini kullanmak yerine ABD’de Qualcomm’a devam etmek istesin? Burada en güçlü ihtimal, mmWave 5G desteği. ABD’de bazı operatörler bu teknolojiyi hâlâ önemli bir pazarlama başlığı olarak öne çıkarıyor. Apple da amiral gemisi iPhone’larında bu desteği kaybetmek istemeyebilir.

mmWave 5G, çok yüksek hızlar sunabilen ancak kısa mesafede etkili olan bir bağlantı teknolojisi. Günlük kullanımda herkes için fark yaratmayabilir ama operatörler açısından güçlü bir vitrin özelliği. Bu yüzden Apple, C2 modemi Avrupa gibi pazarlarda kullanırken ABD’de Qualcomm modemle yola devam etmeyi tercih edebilir.