Daha iPhone 18 Çıkmadan iPhone 19 Hakkında Bilgiler Gelmeye Başladı: Android Telefonlara Benzeyecek!

Apple'ın 20. yıl iPhone'uyla ilgili bilgiler geldi. Şirketin Pro modellerin testine başladığı ve cihazlarda farklı bir ekran tasarımı göreceğimiz iddia edildi.

Apple, yeni iPhone ailesi iPhone 18’i bu yılın eylül ayında tanıtacak. 2027 yılında ise iPhone 19 modellerini göreceğiz. Şimdi ise bu konuda beklenmedik bir gelişme yaşandı. Daha iPhone 18 bile çıkmadan bir sonraki nesil iPhone 19 hakkında bilgiler gelmeye başladı.

Telefonlar konusunda güvenilir sızıntı kaynaklarından biri olan Çin merkezli Digital Chat Station, iPhone 19 Pro modelleriyle ilgili bilgiler paylaştı. Sızıntı, telefonun nasıl bir tasarımla geleceğini gözler önüne seriyor.

iPhone 19 Pro, kavisli ekranla gelecek

Sızıntıya göre Apple, iPhone 19 Pro ve iPhone 19 Pro Max modellerinin prototiplerini şimdiden test etmeye başladı. Üstelik cihazlarda farklı bir tasarım göreceğimiz de bildirildi. Buna göre firma, iPhone 19 Pro modellerinde dörtlü kavisli ekran tasarımını tanıtmayı planlıyor.

Kavisli ekran tasarımılarını aslında sıkça Android telefonlarda görüyorduk. Apple ise böyle bir hamle hiç yapmamıştı. Bu oldukça ilginç çünkü genelde Android cihazlar iPhone’ları taklit ederler. iPhone 19’da ise farklı bir yaklaşım görebilir ve Android cihazları andıran iPhone modelleriyle karşılaşabiliriz.

Apple’ın 2027’de tanıtacağı iPhone modelleri, şirketin 20. yıl iPhone’ları olacak olmaları nedeniyle de özel bir yere sahipler. Bu yüzden telefonların iPhone 19 değil, 20. yıl nedeniyle iPhone 20 ismiyle gelmesi de muhtemel.