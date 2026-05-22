Tümü Webekno
Evde Kendi Baristanız Olabileceğiniz Tam Otomatik Kahve Makinesi Tavsiyeleri Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Her Bütçeye Uygun En İyi Akıllı Saat Tavsiyeleri “Kulaklığım Olmadan Asla!” Diyenlerin Bayılacağı Kablosuz Kulak Üstü Kulaklık Önerileri

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Mobil

Daha iPhone 18 Çıkmadan iPhone 19 Hakkında Bilgiler Gelmeye Başladı: Android Telefonlara Benzeyecek!

Webtekno'yu Google'a ekleyin

Apple'ın 20. yıl iPhone'uyla ilgili bilgiler geldi. Şirketin Pro modellerin testine başladığı ve cihazlarda farklı bir ekran tasarımı göreceğimiz iddia edildi.

Daha iPhone 18 Çıkmadan iPhone 19 Hakkında Bilgiler Gelmeye Başladı: Android Telefonlara Benzeyecek!
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Apple, yeni iPhone ailesi iPhone 18’i bu yılın eylül ayında tanıtacak. 2027 yılında ise iPhone 19 modellerini göreceğiz. Şimdi ise bu konuda beklenmedik bir gelişme yaşandı. Daha iPhone 18 bile çıkmadan bir sonraki nesil iPhone 19 hakkında bilgiler gelmeye başladı.

Telefonlar konusunda güvenilir sızıntı kaynaklarından biri olan Çin merkezli Digital Chat Station, iPhone 19 Pro modelleriyle ilgili bilgiler paylaştı. Sızıntı, telefonun nasıl bir tasarımla geleceğini gözler önüne seriyor.

İçerikten Görseller

Daha iPhone 18 Çıkmadan iPhone 19 Hakkında Bilgiler Gelmeye Başladı: Android Telefonlara Benzeyecek!
iphon18

iPhone 19 Pro, kavisli ekranla gelecek

iphon18

Sızıntıya göre Apple, iPhone 19 Pro ve iPhone 19 Pro Max modellerinin prototiplerini şimdiden test etmeye başladı. Üstelik cihazlarda farklı bir tasarım göreceğimiz de bildirildi. Buna göre firma, iPhone 19 Pro modellerinde dörtlü kavisli ekran tasarımını tanıtmayı planlıyor.

Kavisli ekran tasarımılarını aslında sıkça Android telefonlarda görüyorduk. Apple ise böyle bir hamle hiç yapmamıştı. Bu oldukça ilginç çünkü genelde Android cihazlar iPhone’ları taklit ederler. iPhone 19’da ise farklı bir yaklaşım görebilir ve Android cihazları andıran iPhone modelleriyle karşılaşabiliriz.

Apple’ın 2027’de tanıtacağı iPhone modelleri, şirketin 20. yıl iPhone’ları olacak olmaları nedeniyle de özel bir yere sahipler. Bu yüzden telefonların iPhone 19 değil, 20. yıl nedeniyle iPhone 20 ismiyle gelmesi de muhtemel.

iPhone 18 Pro’nun Kamera Tasarımı Ortaya Çıktı! iPhone 18 Pro’nun Kamera Tasarımı Ortaya Çıktı!

Mobil Kategorisinde En Çok Okunanlar

Türkiye'de Çok Satılan 3 Samsung Telefon Artık Güncelleme Almayacak

Türkiye'de Çok Satılan 3 Samsung Telefon Artık Güncelleme Almayacak

BİM, Bu Hafta Sudan Ucuza Asker Telefonu Satacak: İşte Fiyatı!

BİM, Bu Hafta Sudan Ucuza Asker Telefonu Satacak: İşte Fiyatı!

Türkiye'deki 6 Samsung Telefon Modeli İçin One UI 8.5 Güncellemesi Yayınlandı

Türkiye'deki 6 Samsung Telefon Modeli İçin One UI 8.5 Güncellemesi Yayınlandı

Samsung, Uygun Fiyatlı Yeni Telefonu Galaxy Buddy 5'i Tanıttı

Samsung, Uygun Fiyatlı Yeni Telefonu Galaxy Buddy 5'i Tanıttı

iOS 26.5 Yayımlandı: İşte iPhone'lara Gelen Yeni Özellikler

iOS 26.5 Yayımlandı: İşte iPhone'lara Gelen Yeni Özellikler

Android Auto Baştan Aşağı Yenilendi: İşte Çok İşinize Yarayacak Yeni Özellikler

Android Auto Baştan Aşağı Yenilendi: İşte Çok İşinize Yarayacak Yeni Özellikler

Tanımadığınız Numara Kalmayacak: Ücretsiz Numara Sorgulama Nasıl Yapılır?

Tanımadığınız Numara Kalmayacak: Ücretsiz Numara Sorgulama Nasıl Yapılır?

Lenovo Akıllı Telefon Sektörüne Geri Döndü! Her Özelliğiyle Büyüleyen 144 Hz Ekran ve 8000 mAh Bataryalı Legion Y70 Tanıtıldı

Lenovo Akıllı Telefon Sektörüne Geri Döndü! Her Özelliğiyle Büyüleyen 144 Hz Ekran ve 8000 mAh Bataryalı Legion Y70 Tanıtıldı

Apple iPhone

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Araçlarda Bulundurulması Gereken Ekipman Listesi Yenilendi: Ceza Yememek İçin Bunları Aracınızda Mutlaka Bulundurun!

Araçlarda Bulundurulması Gereken Ekipman Listesi Yenilendi: Ceza Yememek İçin Bunları Aracınızda Mutlaka Bulundurun!

Togg'un Almanya'da Kaç Adet Araç Sattığı Belli Oldu (Ferrari ve Lamborghini Bile Daha Çok Satmış)

Togg'un Almanya'da Kaç Adet Araç Sattığı Belli Oldu (Ferrari ve Lamborghini Bile Daha Çok Satmış)

2026 Dünya Kupası’nda Kullanılacak Teknolojiler: Yapay Zekâ da İşin İçinde!

2026 Dünya Kupası’nda Kullanılacak Teknolojiler: Yapay Zekâ da İşin İçinde!

BİM, Bu Hafta Sudan Ucuza Asker Telefonu Satacak: İşte Fiyatı!

BİM, Bu Hafta Sudan Ucuza Asker Telefonu Satacak: İşte Fiyatı!

Türkiye'de Çok Satılan 3 Samsung Telefon Artık Güncelleme Almayacak

Türkiye'de Çok Satılan 3 Samsung Telefon Artık Güncelleme Almayacak

Android Auto'nun Yolculuğunuzu Çok Güvenli Hâle Getirecek 6 Harika Özelliği

Android Auto'nun Yolculuğunuzu Çok Güvenli Hâle Getirecek 6 Harika Özelliği

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com