Tümü Webekno
Evde Kendi Baristanız Olabileceğiniz Tam Otomatik Kahve Makinesi Tavsiyeleri Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Her Bütçeye Uygun En İyi Akıllı Saat Tavsiyeleri “Kulaklığım Olmadan Asla!” Diyenlerin Bayılacağı Kablosuz Kulak Üstü Kulaklık Önerileri

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Mobil

WhatsApp'ı Silme Vakti Geldi mi? iPhone ile Android Arasındaki Mesajlara Uçtan Uca Şifreleme Geldi!

Apple ve Google, iPhone ile Android arasındaki RCS mesajlaşmalara resmen uçtan uca şifreleme getirdiklerini duyurdu.

WhatsApp'ı Silme Vakti Geldi mi? iPhone ile Android Arasındaki Mesajlara Uçtan Uca Şifreleme Geldi!
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Apple ve Google, son zamanlarda iPhone ve Android telefonlar arasındaki mesajlaşma deneyimini en üst seviyeye çıkarmak için hamleler yapmaya başlamıştı. Öyle ki Apple’ın nihayet iPhone’lara RCS’i getirdiğini görmüştük. Dün ise her iki şirketten bir sevindirici haber daha geldi.

Hem Google hem de Apple, iPhone ve Android arasındaki RCS mesajlaşma deneyimine uçtan uca şifreleme getirdiklerini duyurdu. Apple, iOS 26.5 ile bu özelliği getirirken Google da yaptığı resmî açıklamayla son Android sürümüne sahip Google Mesajlar uygulamasında sunmaya başladığını açıkaldı.

İçerikten Görseller

WhatsApp'ı Silme Vakti Geldi mi? iPhone ile Android Arasındaki Mesajlara Uçtan Uca Şifreleme Geldi!
ip

Çok daha güvenli bir deneyim sunacak

ip

iPhone ve Android’lerin normal mesajlaşma kısmında karşımıza çıkacak uçtan uca şifreleme, mesajlaşma deneyimini en güvenli hâle getiriyor. Mesajlar, yalnızca alıcı ve gönderici tarafından okunabiliyor, Apple ve Google dahil başka hiçkimse onlara ulaşamıyor. WhatsApp gibi platformlar bu özelliğe sahip olmasıyla öne çıkıyordu. Ancak artık normal mesajlaşmalarda da var. SMS’ten çok daha güvenli olduğunu söyleyebiliriz.

Şirketler, RCS mesajlaşmalardaki uçtan uca şifrelemenin varsayılan olarak cihazlarda etkinleştirilmiş olacağını belirtti. Ayarlardan bu özelliğe ulaşmanız da mümkün olacak.

iOS 26.5 Yayımlandı: İşte iPhone'lara Gelen Yeni Özellikler iOS 26.5 Yayımlandı: İşte iPhone'lara Gelen Yeni Özellikler

Mobil Kategorisinde En Çok Okunanlar

Samsung Kullanıcılarının Merakla Beklediği Gün Geldi: One UI 8.5 Güncellemesinin Dağıtımı Başladı!

Samsung Kullanıcılarının Merakla Beklediği Gün Geldi: One UI 8.5 Güncellemesinin Dağıtımı Başladı!

Tüm iPhone 17 Modellerinin Türkiye Fiyatlarına Zam Geldi: İşte Yeni Fiyatlar

Tüm iPhone 17 Modellerinin Türkiye Fiyatlarına Zam Geldi: İşte Yeni Fiyatlar

Dünyada En Çok Tablet Satan Markalar Belli Oldu: Zirvedeki Şirketin Rakibi Yok!

Dünyada En Çok Tablet Satan Markalar Belli Oldu: Zirvedeki Şirketin Rakibi Yok!

7500 mAh Bataryalı Bütçe Dostu Telefon HONOR Play 80 Plus Tanıtıldı

7500 mAh Bataryalı Bütçe Dostu Telefon HONOR Play 80 Plus Tanıtıldı

Vodafone 6G Testlerini Türkiye'de Yapacağını Açıkladı

Vodafone 6G Testlerini Türkiye'de Yapacağını Açıkladı

Tanımadığınız Numara Kalmayacak: Ücretsiz Numara Sorgulama Nasıl Yapılır?

Tanımadığınız Numara Kalmayacak: Ücretsiz Numara Sorgulama Nasıl Yapılır?

Mayıs 2026: Kamerası En İyi Telefonlar

Mayıs 2026: Kamerası En İyi Telefonlar

Samsung, Tek Dokunuşla Kan Basıncı ve Kalp Atış Hızı Ölçebilen Telefon Ekranı Tanıtt!

Samsung, Tek Dokunuşla Kan Basıncı ve Kalp Atış Hızı Ölçebilen Telefon Ekranı Tanıtt!

Apple Google iPhone Android

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Sony CEO'su, PlayStation 6'nın Çıkış Tarihiyle İlgili Açıklama Yaptı!

Sony CEO'su, PlayStation 6'nın Çıkış Tarihiyle İlgili Açıklama Yaptı!

Dua Lipa, Samsung'a 15 Milyon Dolarlık Dava Açtı: İşte Nedeni!

Dua Lipa, Samsung'a 15 Milyon Dolarlık Dava Açtı: İşte Nedeni!

Mayıs 2026 MG Fiyat Listesi Açıklandı

Mayıs 2026 MG Fiyat Listesi Açıklandı

Mayıs 2026 Audi Fiyat Listesi Açıklandı

Mayıs 2026 Audi Fiyat Listesi Açıklandı

Mayıs 2026 Togg Fiyat Listesi: İşte %0 Faizli 1 Milyon TL Kredi ile Alabileceğiniz Modellerin Fiyatları

Mayıs 2026 Togg Fiyat Listesi: İşte %0 Faizli 1 Milyon TL Kredi ile Alabileceğiniz Modellerin Fiyatları

Samsung, Holografik Ekran Geliştiriyor: Peki Ne İşe Yarayacak?

Samsung, Holografik Ekran Geliştiriyor: Peki Ne İşe Yarayacak?

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com