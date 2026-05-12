Apple ve Google, iPhone ile Android arasındaki RCS mesajlaşmalara resmen uçtan uca şifreleme getirdiklerini duyurdu.

Apple ve Google, son zamanlarda iPhone ve Android telefonlar arasındaki mesajlaşma deneyimini en üst seviyeye çıkarmak için hamleler yapmaya başlamıştı. Öyle ki Apple’ın nihayet iPhone’lara RCS’i getirdiğini görmüştük. Dün ise her iki şirketten bir sevindirici haber daha geldi.

Hem Google hem de Apple, iPhone ve Android arasındaki RCS mesajlaşma deneyimine uçtan uca şifreleme getirdiklerini duyurdu. Apple, iOS 26.5 ile bu özelliği getirirken Google da yaptığı resmî açıklamayla son Android sürümüne sahip Google Mesajlar uygulamasında sunmaya başladığını açıkaldı.

Çok daha güvenli bir deneyim sunacak

iPhone ve Android’lerin normal mesajlaşma kısmında karşımıza çıkacak uçtan uca şifreleme, mesajlaşma deneyimini en güvenli hâle getiriyor. Mesajlar, yalnızca alıcı ve gönderici tarafından okunabiliyor, Apple ve Google dahil başka hiçkimse onlara ulaşamıyor. WhatsApp gibi platformlar bu özelliğe sahip olmasıyla öne çıkıyordu. Ancak artık normal mesajlaşmalarda da var. SMS’ten çok daha güvenli olduğunu söyleyebiliriz.

Şirketler, RCS mesajlaşmalardaki uçtan uca şifrelemenin varsayılan olarak cihazlarda etkinleştirilmiş olacağını belirtti. Ayarlardan bu özelliğe ulaşmanız da mümkün olacak.