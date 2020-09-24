iPhone’un Arkasına Dokunarak Ekran Görüntüsü Nasıl Alınır?

2020 yılının Eylül ayında gerçekleşen WWDC etkinliğinde Apple, iPhone 8 ve üstü cihazlara gelecek olan yeni işletim sistemi iOS 14’ü tanıtmıştı. Tanıtım esnasında yeni Arkaya Dokun özelliğinden ise bahsedilmedi. Ancak iOS 14 güncellemesi tüm kullanıcılara sunulduğunda böyle bir özellik ortaya çıktı. iOS 14 yüklü bir iPhone'un arkasına dokunarak nasıl ekran görüntüsü alabileceğinizi anlattık.

2020’nin Eylül ayında gerçekleşen WWDC konferansında Apple, iPhone telefonların işletim sistemi olan iOS’un son sürümü iOS 14’ü duyurdu. Ancak gerçekleşen konferansta iOS 14 özelliklerinin tamamından sahnede bahsedilmedi. Bahsedilmeyen bu özelliklerden biri de telefonun arkasına iki veya 3 kere arka arkaya dokunarak sizin belirlediğiniz bir görevi yaptırmanızı sağlayan Arkaya Dokun özelliği oldu.

iPhone 8 ve üstü cihazlara gelen iOS 14 özelliklerinden daha önce bahsetmiş, Arkaya Dokun özelliği ile ekran görüntüsü alma işlemiyle ilgili de Twitter hesabımızdan bir video paylaşmıştık. Şimdi ise daha ulaşılabilir ve detaylı bir şekilde iPhone cihazınızın arkasına dokunarak ekran görüntüsü almanıza yarayan Arkaya Dokun özelliği nasıl kullanılır anlatıyoruz.

iPhone Arkaya Dokun özelliği nasıl kullanılır?

Adım #1: Telefonunuzu açın ve Ayarlar uygulamasına gidin.

Telefonunuzu açın ve Ayarlar uygulamasına gidin. Adım #2: Erişilebilirlik kısmına girin ve Dokunma sekmesine dokunun.

Erişilebilirlik kısmına girin ve Dokunma sekmesine dokunun. Adım #3: En aşağıdan ‘Arkaya Dokun’ kısmına girin.

En aşağıdan ‘Arkaya Dokun’ kısmına girin. Adım #4: Çift Dokunma seçeneğine girin ve Ekran Resmi seçeneğini seçin ve işlem tamam.

Adım #1: Telefonunuzu açın ve Ayarlar uygulamasına gidin.

Telefonunuzun ekran kilidini açın ve telefonun her şeyini düzenleyebileceğiniz Ayarlar uygulamasına dokunun.

Adım #2: Erişilebilirlik kısmına girin ve Dokunma sekmesine dokunun.

Ayarlar uygulamasına girdikten sonra aşağıya kaydırın ve Erişilebilirlik kısmına girin. Burada telefonunuzun yazı boyutu, Face ID ayarları, yandaki düğmelerin işlevleri gibi unsurları ayarlayabiliyorsunuz. Siz ekranı aşağı kaydırın ve Dokunma seçeneğine girin.

Adım #3: En aşağıdan ‘Arkaya Dokun’ kısmına girin.

Dokunma penceresindeyken ekranı en aşağıya kaydırın ve iOS 14 ile birlikte iPhone 8 ve üstü cihazlara gelen Arkaya Dokun seçeneğine dokunun. Burada Çift Dokunma ve Üç Kez Dokunma şeklinde iki seçenek göreceksiniz.

Adım #4: Çift Dokunma seçeneğine girin ve Ekran Resmi seçeneğini seçin ve işlem tamam.

Bu iki seçenekten üstteki olan Çift Dokunma seçeneğine dokunun ve ayarlamak istediğiniz görevi çift dokunmaya atayın. Tabii içeriğimizin konusu ekran görüntüsü almak olduğu için ‘Ekran Resmi’ seçeneğine dokunun ve işlem tamam. Artık telefonunuzun arkasına iki kere dokunarak ekran görüntüsü alabilirsiniz.

Böylelikle iPhone cihazınızın arkasına dokunarak ekran görüntüsü nasıl alınır? konulu içeriğimizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Oyunlar, bilim, genel teknoloji sorunlarını içeren, bu ve bunun gibi birçok faydalı içerik ve rehberden haberdar olmak için sitemizi takipte kalmayı ve düşüncelerinizi / önerilerinizi aşağıdaki yorumlar kısmında belirtmeyi lütfen unutmayın. Ayrıca resmi Telegram kanalımıza buradan abone olabilirsiniz.