Yeni bir rapor, Pro model iPhone sahiplerinin telefonlarını hiç olmadığı kadar hızlı değiştirdiğini gösterdi.

Geçtiğimiz hafta CIRP tarafından yayımlanan bir rapor, iPhone kullanıcılarının telefonlarını daha hızlı yenilemeye başladığını göstermişti. Öyle ki verilerde, %36 civarında kullanıcının cihazlarını 2 yıl veya daha az süre kullanıp değiştirdiği görülmüştü. Bugün ise Pro modeller özelinde veriler geldi.

Bu sefer Counterpoint, iPhone kullanıcılarının değiştirme sıklığını ele aldı. Sonuçlarda ilginç bir şekilde Pro model iPhone kullananların şimdiye kadarki en hızlı değiştirme oranına ulaştığı görüldü. Pro sahipleri 2,75 yıl içinde değiştirirken Pro olmayanlar 3,15 yıl içinde cihazlarını yeniliyormuş.

Peki Pro alanlar neden daha hızlı telefonlarını yeniliyorlar?

Verilere göre bu durum, iPhone kullanıcılarının sahip olduğu zihniyet değişiminden ve etrafa ayak uydurma isteğinden kaynaklanıyor. Birçok kullanıcı, kendini yenilikçi ve onları erken benimseyenler olarak tanımlıyormuş. Bu oran kullanıcıların %45’i civarına denk geliyormuş. %25’i ise kendilerini diğerlerinin satın alma kararlarını etkileyen insanlar olarak görüyorlarmış. Bu da onların 2-3 yıl geçtikten sonra bir aciliyet duygusu hissedip daha hızlı değişim yapmasına neden oluyormuş.

Tabii ki tek neden bunlar değil. Artık standart modellerdeki özellikleri yeterli bulmayanların da sayısı bir hayli arttı. Bunun yerine kullanıcılar, daha gelişmiş kameralardan ekrana ve işlemciye kadar birçok daha iyi özellik sunan Pro modellere yönelmeye başladılar. Ayrıca Apple Intelligence yapay zekâ özellikleri gibi her cihaza gelmeyen, sadece son modellerde bulunan yeniliklerin de bu durumda etkisi olduğunu söyleyebiliriz.

Apple, kullanıcıları Android’den uzaklaştırmayı başarıyor

Raporda, Apple’ın başarısını gözler önüne seren ilginç bir veri daha var. Buna göre ankete katılan iPhone sahiplerinin neredeyse yarısı daha önce Android’den iPhone geçmişler ve bu kararlarından çok memnun olduklarını aktarmışlar. Yani Apple, Samsung’un önderlik ettiği Android tarafından kullanıcı çalmayı bir hayli artırmış.