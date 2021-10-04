Twitter’da paylaştığı sızıntılarla bilinen bir kullanıcı, iPhone SE 3’ün neye benzeyebileceğini gösteren fotoğraflar paylaştı. iPhone 8’e oldukça benzeyen bu telefon, iddialara göre Apple’ın en ucuz iPhone’u olacak.

Apple, ilk uygun fiyatlı iPhone’unu 2016 yılında çıkarmıştı. Special Edition (SE) adıyla satılan bu telefonların ikinci nesli ise geçen sene geldi. İki telefon da çıktığı dönemde beğenildi ve tüketici yenisi için çoktan beklemeye geçti bile. Sene boyunca kamerası böyleymiş, ekranı şöyleymiş gibi iddialar gelip durdu. Yakın zamanda ise ilk kez telefonun tasarımını yansıtıyor olabilecek görüntüler ortaya çıktı.

Majin Bu adlı bir Twitter kullanıcısı, 3. Nesil iPhone SE’nin görüntülerini paylaştı. Görüntülerden anlaşılan, telefonun tasarımında pek bir değişiklik yapılmadığı. Zaten sızıntıyı yapan kişi de SE 3 için “modifiye edilmiş bir iPhone 8” dedi. Gelin hem görüntülere bakalım, hem de şu an “bilinen” özellikleri hatırlayalım.

Yeni nesil iPhone SE’nin sızıntı görüntüleri:

Majin Bu, iPhone SE 3’e ait olduğunu iddia ettiği dört fotoğrafı Twitter’dan paylaştı. iPhone SE’nin yeni iPhone Mini olacağını ifade eden Bu, “ne yazık ki telefon sadece iPhone 8’in modifiye edilmiş hali” dedi. Telefonun arka kamerası, biçim bakımından aynıydı. Ancak ön kısmın fotoğrafı yoktu.

iPhone SE 3’e dair şu ana kadar neler duyduk?

Şu ana kadar ortaya atılan en yaygın iddialara göre iPhone SE’nin 3. nesli, 12 MP + 12 MP bir arka kamera kurulumuyla gelecek. Ön kamera da 12 MP çözünürlüğünde olacak. 5G destekli olacak cihaz kimine göre IPS LCD, kimine göre ise OLED bir ekrana sahip olacak. İddialara göre bu telefon, Apple’ın şu ana kadar çıkardığı en ucuz iPhone olacak.