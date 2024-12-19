2000'lerin efsane Star Wars: Battlefront oyun serisinin 3'üncüsü olacakken aniden iptal edilen Battlefront III'ün, 16 yıl sonra oynanış görüntüleri ortaya çıktı.

Dünyanın en popüler serilerinden olan Star Wars’un oyunları da bir o kadar seviliyor. Battlefront’lardan son yıllarda çıkan Star Wars Jedi serisine kadar birçok başarılı oyunun geldiğini görmüştük. Ancak hiçbir zaman gün yüzü göremeyen oyunlar da vardı.

Bunlardan biri de 2005’te çıkan ve en başarılı Star Wars oyunlarından biri olarak nitelendirilen Battlefront II’nin devamı olacak Battlefront III idi. Normalde 2008'de gelecek oyun, iptal edilerek bekleyenleri üzmüştü. Şimdi ise 16 yıl sonra hakkında bir gelişme yaşandı. Oyunun görüntüleri sızdırıldı.

Star Wars: Battlefront III çıksaymış böyle gözükecekmiş

Star Wars: Battlefront III’e ait bir video internette dolaşmaya başladı. Görüntülerin, oyunun geliştirilme sürecinin son haftasına ait olduğunu belirtelim. Geliştiriciler, o zamanlarda bazı bug’lar olduğunu belirtse de önemli oranda tamamlandığını görebiliyoruz. Ayrıca video, normalde tüm platformlara gelecek oyunun Nintendo Wii versiyonuna ait.

Videoda, oyunun neredeyse her detayına yer verilmiş. Stormtrooper’lardan Prenses Leia’ya, Han Solo’dan Darth Vader’a kadar birçok farklı karakterin oynanış görüntüleri yer alıyor. Ayrıca uzay araçlarıyla savaşlar, ışın kılıcı kullanımı, Star Wars evreninden aşina olduğumuz mekânlar, sinematik sahneler gibi detaylar da var.

Tabii ki bu Nintendo Wii versiyonu olduğu için görüntüler biraz kötü olabilir. Muhtemelen PC veya PlayStation gibi platformlarda çok daha iyi görünecekti. Oynanış da gerçekten Star Wars hayranlarının hoşuna gidecekmiş gibi görünüyor. Maalesef gerçekten nasıl bir oyun olacağını hiçbir zaman bilemeyeceğiz.

Battlefront III, 2 yıl boyunca geliştirildikten sonra 2008’de iptal edilmişti. Geliştiricisi ise Free Radical Design’dı. Konuya ilişkin yapılan geliştirici tarafından açıklamalarda, hakların sahibi LucasArts’ın oyunun pazarlama kampanyası için büyük paralar harcamamak istememesi nedeniyle iptal edildiği öne sürmüştü. Öte yandan LucasArts ise tam tersini söylemiş, geliştiricilerin düzgün çalışmamasından dolayı oyundan vazgeçildiğini aktarmıştı.