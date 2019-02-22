Uçan Arabalara Sandığımızdan Daha Hızlı Geçiş Yapılacak

Uçan otomobiller, on yıllardır insanoğlunun günlük yaşam içindeki en büyük hayallerinden biri. Kapınızın önünden bindiğiniz otomobillerin bir helikopter misali sizi şehrin üstünden taşıyarak gitmek istediğiniz yere götürmesi, milyonlarca kişinin yaşadığı metropollerde trafikle boğuşmakta olan kişileri mutlu eden bir hayal.

Skydrive adlı Japon şirket, geliştirdiği VTOL adlı aracı ile bu hayali gerçeğe dönüştürebileceğini iddia ediyor. Şirketin açıklamasına göre VTOL yani Dikey Kalkış ve İniş Aracı (Vertical Take-off and Landing), tıpkı iki kişilik bir drone gibi olduğu yerde yükseliyor ve yolcuları istediği yere taşıyor.

Skydrive CEO'su Tomohiro Fukuzawa tarafından yapılan açıklamaya göre araç, tamamen elektrikle çalışan 8 motora sahip ve katlanamayan sabit kanatları var. Elektrikli otomobillerdekine benzer bataryaları bulunan cihaz 2-3 saat kullanım süresine sahip ve 10-15 dakikada şarj edilebiliyor.

VTOL, hem elektrikli motora sahip olduğu hem de helikopter gibi devasa bir pervaneye sahip olmadığı için oldukça sessiz çalışıyor. Şirketin açıklamasına göre araç bu yıl içinde test edilecek ve 2020 yılında uçan arabalar pazarına giriş yapacak. Düzenli uçuşların ise 2023 yılında başlaması planlanıyor.

VTOL ile tek seferlik kısa bir uçuşun 30-40 dolara mal olması bekleniyor. Standart bir otomobil gibi yollarda da gidebilen aracın menzili 30 kilometre. Araç, kompakt bir tasarıma sahip olduğu için şehir içi ulaşımda rahatlıkla kullanılabilecek. Fakat hemen VTOL’ü alıp kapının önüne koyma hayallerine kapılmayın.

Yüzyılı aşkın süredir yollarda olan otomobiller bile her gün binlerce kazaya karışıyor. Şehir içinde onlarca uçan aracı serbest bırakmak, şu anki trafik düzeninde pek de mümkün olmaya biliyor. Ayrıca VTOL ile uçuş yapabilmeniz için özel bir lisansa sahip olmanız gerekecek. Özetlemek gerekirse uçan arabalar, kısa vadede günlük hayatın vazgeçilmezi olamayacaklar.