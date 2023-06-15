Piyasaya sürdüğü arazi araçlarıyla tüketicileri mest etmeyi başaran Jeep, ülkemizde de oldukça ünlü bir marka. Peki Jeep'in güncel fiyat listesi ne durumda?
Arazi tutkunlarının favori otomobil markaları arasında yer alan Jeep, ülkemizde de ilgi görüyor. Ancak gerçek bir arazi aracına sahip olmanın bedeli hiç de ucuz değil.
Peki Jeep sıfır araba fiyatları ne durumda? Bu haberimizde, Jeep Haziran 2023 güncel fiyat listesine bakacağız. Fiyatların resmi internet sitesinden alındığını ve aylık olarak güncelleneceğini belirtelim.
Jeep araba fiyatları - Haziran 2023
|Model
|Mayıs Başlangıç Fiyatı
|Haziran Başlangıç Fiyatı
|Renegade
|1.124.450 TL
|1.229.450 TL
|Compass
|1.439.450 TL
|1.584.450 TL
|Wrangler
|5.308.450 TL
|5.958.450 TL
Renegade fiyatları - Haziran 2023
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|1.5 130HP, Hibrit
|Longitude, Otomatik
|1.229.450 TL
|1.5 130HP, Hibrit
|Limited, Otomatik
|1.289.450 TL
Renegade opsiyon fiyatları - Haziran 2023
|Opsiyon Türü
|Fiyat
|Paket
|Convenience Pack
|30.000 TL
|Longitude
|Style Pack
|100.000 TL
|Limited
|Premium Leather Pack
|50.000 TL
|Limited
Compass fiyatları - Haziran 2023
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|1.3 240HP, Benzinli
|S Limited, Otomatik
|2.379.450 TL
|1.5 130HP, Hibrit
|Longitude, Otomatik
|1.584.450 TL
|1.5 130HP, Hibrit
|Limited, Otomatik
|1.649.450 TL
|1.5 130HP, Hibrit
|S Limited, Otomatik
|1.849.450 TL
Compass opsiyon fiyatları - Haziran 2023
|Opsiyon Türü
|Fiyat
|Paket
|Metalik Renk
|20.000 TL
|S Limited, Longitude, Limited
|Tech Pack I
|80.000 TL
|S Limited
|Tech Pack II
|85.000 TL
|S Limited
|Panoramic Pack
|60.000 TL
|Limited
|Advanced Pack
|30.000 TL
|Limited
|Tech Pack (e-Hybrid)
|60.000 TL
|S Limited
Wrangler fiyatları - Haziran 2023
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|2.0 272HP, Benzinli
|Rubicon, Otomatik
|5.958.450 TL