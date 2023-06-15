Jeep Güncel Fiyat Listesi Açıklandı: Gerçek Arazi Aracı Wrangler'e Bir Araba Parası Zam!

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Piyasaya sürdüğü arazi araçlarıyla tüketicileri mest etmeyi başaran Jeep, ülkemizde de oldukça ünlü bir marka. Peki Jeep'in güncel fiyat listesi ne durumda?

Arazi tutkunlarının favori otomobil markaları arasında yer alan Jeep, ülkemizde de ilgi görüyor. Ancak gerçek bir arazi aracına sahip olmanın bedeli hiç de ucuz değil.

Peki Jeep sıfır araba fiyatları ne durumda? Bu haberimizde, Jeep Haziran 2023 güncel fiyat listesine bakacağız. Fiyatların resmi internet sitesinden alındığını ve aylık olarak güncelleneceğini belirtelim.

Jeep araba fiyatları - Haziran 2023

Model Mayıs Başlangıç Fiyatı Haziran Başlangıç Fiyatı
Renegade 1.124.450 TL 1.229.450 TL
Compass 1.439.450 TL 1.584.450 TL
Wrangler 5.308.450 TL 5.958.450 TL

Renegade fiyatları - Haziran 2023

jeep renegade fiyatları

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
1.5 130HP, Hibrit Longitude, Otomatik 1.229.450 TL
1.5 130HP, Hibrit Limited, Otomatik 1.289.450 TL

Renegade opsiyon fiyatları - Haziran 2023

Opsiyon Türü Fiyat Paket
Convenience Pack 30.000 TL Longitude
Style Pack 100.000 TL Limited
Premium Leather Pack 50.000 TL Limited

Compass fiyatları - Haziran 2023

jeep compass fiyatları

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
1.3 240HP, Benzinli S Limited, Otomatik 2.379.450 TL
1.5 130HP, Hibrit Longitude, Otomatik 1.584.450 TL
1.5 130HP, Hibrit Limited, Otomatik 1.649.450 TL
1.5 130HP, Hibrit S Limited, Otomatik 1.849.450 TL

Compass opsiyon fiyatları - Haziran 2023

Opsiyon Türü Fiyat Paket
Metalik Renk 20.000 TL S Limited, Longitude, Limited
Tech Pack I 80.000 TL S Limited
Tech Pack II 85.000 TL S Limited
Panoramic Pack 60.000 TL Limited
Advanced Pack 30.000 TL Limited
Tech Pack (e-Hybrid) 60.000 TL S Limited

Wrangler fiyatları - Haziran 2023

jeep wrangler fiyatları

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
2.0 272HP, Benzinli Rubicon, Otomatik 5.958.450 TL
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