Red Dead Redemption'ın ikonik karakteri John Marston'a hayat veren Rob Wiethoff, OnlyFans hesabı açtı. Ancak ünlü oyuncunun amacı yetişkin içerikler üretmek değil.

Rockstar Games'in çok sevilen oyunları arasında yer alan Red Dead Redemption serisi ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Oyunun ikonik karakteri John Marston'a hayat veren ünlü oyuncu Rob Wiethoff, OnlyFans işine girdiğini açıkladı. Evet; Rob Wiethoff, bundan sonra yetişkin içerik platformunda boy gösterecek.

Ancak işin aslı, tahmin ettiğiniz gibi değil. Rob Wiethoff, bizzat yaptığı açıklamada OnlyFans'ı müstehcen içerikler için kullanmayacağını söyledi. 48 yaşındaki aktör, OnlyFans hesabında antrenmanlarını paylaşacak. "Hepsi bu. Planım kas yapmak." diyen Wiethoff, isteyen herkesin kendisiyle birlikte spor yapabileceğini söyledi.

İlk paylaşımlar yapıldı bile

Rob Wiethoff, OnlyFans hesabındaki ilk paylaşımlarını yapmış durumda. Bu paylaşımlarda, ünlü oyuncunun OnlyFans serüveninde neler yapılacağı anlatılıyor. Bu arada; Wiethoff'un herhangi bir sertifikaya sahip olmadığını söylediğini de belirtelim. Yani John Marston'a hayat veren oyuncu, tamamen kendi bildikleri üzerinden hareket edecek.

Rob Wiethoff'un OnlyFans işine girişine ilişkin aktarabileceklerimiz bu kadar. Bakalım ünlü oyuncunun forma girme serüveni, OnlyFans kullanıcılarının ne kadar ilgisini çekecek...