John Wick, Spiral gibi popüler filmleri önümüzdeki süreçte tanıtması beklenen yapım şirketi Lionsgate, koronavirüs pandemisi sonrası yeni film takvimini açıkladı. John Wick 4 gibi pek çok film uzun süreli ertelemeler aldı.

Pek çok sektörde olduğu gibi sinema sektörüne de zarar veren koronavirüs pandemisi, Keanu Reeves’in en çok sevilen film serilerinden olan John Wick’in 4. filminin çıkış tarihinin de ertelenmesine neden oldu. Sinemaların kapalı olduğu ve çekimlerin durma noktasına geldiği bu süreçte, böyle bir haber çok da şaşırtıcı değil.

Kısa süre önce çıkaracakları filmlerin yayın tarihini güncelleyen Marvel ve Disney’e şimdi de Lionsgate katıldı. Önümüzdeki dönemde çıkacağı açıklanan bazı filmlerin çıkışını ertelediklerini duyuran şirket, John Wick başta olmak üzere pek çok filmi için yeni tarihleri açıkladı.

John Wick 1 sene ertelendi

Pek çok Keanu Reeves hayranının büyük bir merakla beklediği filmlerden olan John Wick 4, normalde 21 Mayıs 2021’de izleyiciyle buluşacaktı. Günümüzdeki pek çok filmin ertelenmesiyle sinema salonlarında oluşan sıkışıklık ise dalga etkisi yaratarak ünlü film serisinin vizyon tarihinin 1 sene ertelenmesine neden oldu. Lionsgate, John Wick 4’ün 27 Mayıs 2022’de izleyiciyle buluşacağını söyledi.

John Wick dışında ertelenen bir başka önemli film ise Testere’nin spin-off projesi Spiral. 15 Mayıs 2020’de vizyona girmesi beklenen filmin yeni yayın tarihi 21 Mayıs 2021. Ayrıca Ryan Reynolds’ın aksiyon - komedi filmi The Hitman’s Wife’s Bodyguard, 28 Ağustos 2020’den 20 Ağustos 2021’e ertelendi. Lionsgate’in yaptığı açıklamada ertelenen filmlere aşağıdaki listeden ulaşabilirsiniz.

Lionsgate’in ertelediği filmlerin yeni yayın tarihleri