Kaliforniya'da Otonom Araçlara Sıfır Emisyon Şartı Geliyor

Kaliforniya eyaleti, 2030 yılı itibarıyla otonom araçların emisyonsuz olmasını zorunlu kılacak. Eyalette 2035 yılına kadar benzinli dizel motorlu araçların satışını etkin bir şekilde yasaklayan bir yürütme emri de imzalanmıştı.

2030'dan itibaren Kaliforniya, eyalette trafiğe çıkan tüm hafif otonom araçların emisyonsuz olmasını zorunlu kılacak. Vali Gavin Newsom tarafından Perşembe günü yürürlüğe konan SB 500 yasası, eyaletin sera gazı emisyonlarını azaltmak amacıyla yeni içten yanmalı araçların satışını sınırlamaya yönelik en güncel girişimi olma özelliğini taşıyor.

2020'de Newsom, 2035 yılına kadar yeni benzinli ve dizel motorlu araçların satışını etkin bir şekilde yasaklayan bir yürütme emri imzalamıştı. Aynı yıl, eyaletin Hava Kaynakları Kurulu, Kaliforniya'da satılan tüm yeni kamyonların 2045 yılına kadar emisyonsuz olmasını zorunlu kıldı.

'Sıfır emisyonu standart hâline getirdiği için Kaliforniya'ya minnettarız'

Cruise'un global kamu kurumlarıyla ilişkiler bölümü başkanı Prashanthi Raman, Engadget'a yaptığı açıklamada, "Kaliforniya'nın bunun endüstri standardı olmasını sağlamadaki liderliğine minnettarız. AV endüstrisi, şehirlerdeki sera gazı emisyonlarını azaltmada öncülük etmeye hazır ve bu yüzden en başından beri tamamen elektrikli, sıfır emisyonlu bir filo kullandık." dedi.

Çevre Koruma Ajansı'na göre, ulaşım sektörü, 2019'dan bu yana ABD'deki en büyük sera gazı emisyon kaynağı oldu ve bu çıktının yarısından fazlasını hafif hizmet araçları oluşturuyor. Bununla birlikte, otonom araçlar şu anda California yollarındaki yaklaşık 15 milyon aracın yalnızca küçük bir kısmını temsil ediyor.

Eyalette tam otonom taksi hizmetlerini test eden en önde gelen şirketlerden ikisi olan Cruise ve Waymo, neredeyse tamamen elektrikli ve hibrit araçlardan oluşan filolar kullanmakta. Kaliforniya'dan gelen bu son hamle, özellikle sürücüsüz taksi hizmetleri popüler hâle gelirse otonom araçların gelecekte çevreyi kirleten önemli unsurlar olmasını önleme yolunda önemli bir adım.