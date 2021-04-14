Raft İçin Kapsamlı Rehber: Nasıl Oynanır?

Hayatta kalma oyunları günümüz oyun camiasında eski popülerliğine sahip olmasa da, hala bir çok oyuncu tarafından sevilmeye ve oynanmaya devam ediyor. Şimdiye kadar birçok türde hayatta kalma oyunu gördük ve oynadık. Raft’ta bu türler arasında hatırı sayılır yere sahip olan hayatta kalma oyunlarından bir tanesi.

Raft sizi ucu bucağı belli olmayan bir okyanusun ortasında hayatta kalmanızı istiyor. Genel olarak karada gördüğümüz oyunlara kıyasla bir hayli farklılığa sahip olan Raft bu farklılığı nedeniyle de oldukça dikkat çekmişti. Raft’ı aynı zamanda bir çok hayatta kalma oyunundan ayıran kısmı diğer birçok oyunda yaptığınız şeyler Raft’ta çok daha az karşımıza çıkıyor oluşu.

Klasik bir ormanın içinde oyuna başlamak yerine Raft, sizi okyanusun ortasında küçük bir tahta parçasının üstünde ve elinizde bir adet kanca ile oyuna başlatıyor. Kanca genel oyun süresince temel ihtiyaçlarınızı gidermek için kullanacağınız en temel alet diyebiliriz. Kendisini bir olta gibi kullanıp okyanus çevresindeki bilimum materyalleri toplayabiliyorsunuz.

Hayatta kalmak ilk başta biraz zor gözüküyor. İlerlemeniz yavaş olsa da bir zaman sonra bu duruma ayak uydurup oldukça rahat gelişebilirsini. Fakat bu durum gerçekleşene kadar dikkat etmeniz gereken bir kaç tane ufak detay var:

Açlık

susuzluk

Salınızı büyütmek

Köpek balığı ile başa çıkmak

Bu dört faktörü tabii ki daha detaylı bir şekilde inceleyeceğiz fakat temelde bu dört faktörün içeriklerini doğru bir şekilde öğrendiğinizde hayatta kalmak bir hayli kolaylaşacak.

Başlangıçta öncelikleri belirlemek gerekiyor:

Oyunun başlangıcında elinizde sadece bir kanca olduğundan bahsetmiştim. Bu kanca ile hızlı bir şekilde okyanusun dört bir yanına dağılmış materyalleri toplayabilirsiniz. Bu materyaller ise şu şekilde:

Yüzen fıçılar

Plastik

Tahta parçaları

Palmiye yaprakları

Kancanınızı kullanırken materyal önceliğini yüzen fıçılara vermek işleri bir hayli kolaylaştırıyor. Çünkü fıçılar okyanusda barınan bir çok materyali ve daha fazlasını içerisinde barındırıyor. Tabii ki temel basit eşyaları üretmek için diğer materyallerden de bir hayli toplamanız gerekecek. Bu temel eşyalar ise şu şekilde:

Çekiç (Building Hammer)

Bardak ( Empty Cup)

Su arıtıcısı (Simple Purifier)

Izgara (Simple Grill)

Tahta mızrak (Wooden Spear)

Olta (Fishing Rod)

Kanca (Plastic Hook)

Araştırma masası (Research Table)

Bu sıralamadaki en temel ihtiyacınızı açlık ve susuzluk oluşturduğu için üretim önceliğinizi Olta, su arıtıcısı ve ızgara arasında seçebilirsiniz. Olta çok basit bir şekilde denizden balık tutup ızgara aracılığı ile balığı yenilebilir hale getirirken, su arıtıcısı yine ürettiğiniz bardak ile denizden bardağa koyduğunuz suyu arıtıp içilebilir hale getiriyor. Burada bir düzen oturttuğunuz sürece hayatta kalma maceranız sekteye uğramadan devam edecektir.

Raft’ta gelişerek köpek balığı ile başa çıkmanın yolları:

Düzenli bir şekilde materyal topladıktan sonra salınızın etrafına bazı yuvalar/fileler (Collection net) yapma imkanınız oluyor. Bu yuvalar/fileler ise içerisinden geçen materyalleri otomatik olarak toplamanızı sağlıyor. Böylelikle sürekli kanca ile etrafta koşturup materyal toplamak zorunda kalmıyorsunuz ve farklı işlere odaklanma imkanınız oluyor.. Fakat benim size nacizane tavsiyem koyduğunuz filelerin köpek balığı tarafından zarar görmeyeceğinden emin olun.

Hayatta kalma işini bir düzene soktuktan sonra yavaş yavaş ilerleme adımlarınız başlayacaktır. Bu gelişim için en temel adım ise çekiç yapmak ve araştırma masası yapmak. Çekiç sizin olmasa da salınızın hayatta kalması için en önemli alet. Salınızı büyütüp yeni koyacağınız alet edevat için yer açmak bir yana, köpek balığı saldırılarından hasar alan yerleri onarmak için çekiç kullanmanız gerekiyor (bu durum hasar alan her yer için geçerli).

Araştırma masası gelişiminiz temelini oluşturan bir diğer faktör. Bulduğunuz her yeni materyali vb. şeyleri araştırma masası aracılığı ile araştırdığınızda sürekli yeni bir şeyler keşfetmeniz mümkün. Bunun sonucunda çok basit veya çok işinize yarayacak şeylere denk gelebilirsiniz.

Yeni yaptığınız eşyaların güvenliği tamamen altında ve çevresinde bulunan tabanın canına bağlı. Bu yüzden köpek balığı saldırılarından korumak için eşyalarınızı çok fazla kenara ve köşelere koymamanızı tavsiye ederim.

Köpek balığı genel olarak salınızın etrafında dairesel şekilde dolaşıp en kenarda köşede açık olan yerlere saldırıyor. Bu yüzden salınızın tam ortasında koyacağınız her şey tamamen güvende olacaktır. Raft’ta size tehlike oluşturan tek faktör köpek balığı olduğu için neredeyse her yerde karşımıza çıkıyor. Bir çok yerde daha rahat hareket etmek için kendisini aradan çıkarmak isteyebilirsiniz.

Köpekbalıklarını oyalamanın/meşgul etmenin en basit yolu köpek balığı yemi yapmaktan geçiyor. Bu yemi köpek balığından çok uzak bir yere atmadığınız takdirde attığınız yem bitene kadar köpek balığı kafasını kaldırmıyor. Bu durumu saldırmak için bir avantaj olarak görebilirsiniz fakat saldırdığınız esnada yemlerin cazibesini kaybetme olasılığı da mevcut.

Köpek Balığını öldürmek istiyorsanız eğer en basit şekilde tahta bir mızrak yapmanız gerekiyor. Tahta mızrak aynı zamanda köpek balığı salınıza saldırırken de onu kovmanız için gerekiyor. Köpek balığını öldürmek gibi bir niyetiniz varsa eğer bu işten en zararsız çıkmanın yolu salınıza saldırdığı aralarda kendisine sürekli mızrak ile hasar verip en sonunda işini bitirmek. Köpek balığı kendi canını yenileyemediği için bir süre sonra aldığı hasarlar sonucu canı oldukça azalıyor ve okyanusa atlayıp öldürmeniz çok da zor olmuyor.

Raft’ta yeni adalara yelken açmak

Denizde sallana sallana yüzerken bir zaman sonra karşınıza terk edilmiş minik gemiler ve kimsesiz adalar çıkacak. Bu tarz faktörler oyunda ilerlemenize oldukça güzel katkı sağlayacaktır. Nitekim bu adalarda ve batmak üzere olan minik gemilerde sandık bulma şansınız oluyor. Bu sandıklarda ise henüz oyunun başlarında toplayamayacağınız materyaller olabiliyor. Bu materyalleri araştırma masasında kullanarak da erken safhada daha çeşitli eşyaları üretme şansınız oluyor. Bu sandıkların içerisinden çıkabilen materyaller ise şu şekilde:

Tahta parçası (Wooden Plank)

Metal külçesi (Metal Ingot)

Metal cevheri (Metal ore)

Sarmaşık Tutkalı (Vine goo)

Menteşe (Hinge)

Vida (Bolt)

Hurda (Scrap)

Cam (Glass)

Çiviler (Nails)

İp (Rope)

Palmiye Yaprakları (Palm leaf)

Bu tarz minik ada ve gemilerin yanı sıra karşınıza ufak çaplı keşif yapmanızı gerektirecek daha büyük adalar da çıkacak. Bunun gibi adalarla karşılaştığınızda Atılabilir Çapa (Throwable Anchor) yapıp çapa atarak adayı keşfe çıkabilirsiniz. Adanın üzerindeki ananas, mango, karpuz vb. meyveleri toplayıp ağaçları baltaladıktan sonra ve varsa sandıkları aldıktan sonra adanın çevresindeki suyun altını keşfe çıkmanız gerekiyor. Tabii ki böyle bir senaryoda köpek balığını ayak altından çekmek işleri oldukça kolaylaştıracaktır.

Su altını keşfetmek belli bir süre devamlı olarak yapacağınız eylemlerden biri olacak. Adaların çevresindeki suyun altında bulunan materyaller gelişim açısından oldukça önem taşıyor. Bu materyaller ise şu şekilde:

Yosunlar (Sea weed)

Metal cevheri (Metal ore)

Bakır cevheri (Copper ore)

Hurda (Scrap)

Taş (Stone)

Kil (Clay)

Kum (Sand)

Yağmalama işleminiz sona erdiğinde oyunun neredeyse ne gerekli gelişimlerinden biri olan ocak (Smelter) üretme işine girişebilirsiniz. Ocak yapmak için gereken malzemeler ilk adanızda hemen toplayamasanız bile ortalama 3-4 ada gezdikten sonra ocağınızı kurabilirsiniz. Ocak yaptıktan sonra kullandığınız birçok aletin daha gelişmiş versiyonlarına erişim sağlayabileceğiniz için işiniz oldukça kolaylaşıyor.

Raft’ta hikaye üzerinde ilerlemek

Raft uzun bir süre boyunca sadece hayatta kalmayı ana hedefi olarak tutsa da bir süredir üzerinde çalışılan bir hikaye de oyun içerisinde mevcut. Henüz sadece 2 bölümden oluşuyor olmasına rağmen kendi içerisinde birçok merak uyandırıcı unsur ve keşfedilecek yeni şeyler barındırıyor.

Hayatta kalma konusunda kendinizi başarılı buluyorsanız ve artık hikayeye girişmek istiyorsanız, üç adet antene ve bir adet alıcıya (Receiver) ihtiyacınız var. Antenler kullanım gereği ve köpek balığından savunmak amacı ile yerden belli bir seviye yüksekte yerleştirilmesi gerekiyor. Böyle bir senaryo için salnızın yeterince büyük olması gerekiyor. Tabii ki bu tamamen bireysel bir durum kendi keyfinizce halledebilirsiniz.

Alıcı ve anten konumlandırması ise işin tek kafa karıştıran kısmı diyebiliriz. Çünkü antenler alıcıdan en az 2 blok uzaklıkta ve birbirlerinden çapraz veya düz çizgi üzerinde en az 2-3 blok uzaklıkta olmalılar.

Herşey bittikten sonra alıcınızı aktif hale getirdiğinizde mavi ve yeşil noktalar göreceksiniz. Mavi nokta hikaye için gitmeniz yeri gösterirken yeşil noktalar keşfedilmemiş büyük adaların yerlerini göstermekte. Yeşil noktalar bulunduğunuz konuma göre farklılık gösterse de mavi nokta bulunduğunuz konum farketmeksizin siz keşfedene kadar her zaman yerini belli eder.

Basit ama gözden kaçması kolay birkaç tüyo