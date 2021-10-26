Bugün Resmi Gazete’de yayınlanan bir düzenleme, fiyatlar nedeniyle karavana yerleşme hayallerini erteleyenleri zevkten dört köşe etti. Motorlu karavanlardan alınan ve %220 gibi oranlara kadar çıkabilen Özel Tüketim Vergisi oranı 5 kat düşürüldü. ATV ve UTV araçlar da düzenlemeden etkilendi.

Karavanda yaşamak ya da belli dönemlerde tatil amaçlı karavan yolculuklarına çıkmak her zaman herkese hitap eden bir seçenek olmadı. Ama pandemide tatil için güvenli yer arayışında olan ve artan ev, araba fiyatlarından şikayet edenler; bu araçlara da şans vermeye başladı. Rağbetin artışı ise karavancıları sevindirecek bir düzenlemeyi beraberinde getirdi.

“Her sene otele ne gerek var, alırız bi’ karavan her yeri otel ederiz” anlayışıyla karavanın gördüğü rağbetin artması, uzun süredir beklenen ÖTV indirimini de etkiledi. Resmi Gazete'de yayınlanan düzenlemeyle motorlu karavanlardan alınan ÖTV'de ciddi bir düşüş gerçekleştirildi.

ATV ve UTV vergileri de azaldı

Tatile her sene para harcamaktansa araç olarak karavan edinmeyi seçenler bir yana, son yıllarda ev olarak karavan alıp içini bir güzel döşeyenlerin sayısı da bir hayli arttı. Bu ülkeye has değil, dünyada yaygınlaşan minimalizmin bir sonucu oldu diyebiliriz. Bu fikre sahip tüketicinin yüzünü güldürecek bir düzenleme ise bugün Resmi Gazete’de yayınlandı. Vergi Usul Kanunu’na yönelik düzenlemeye göre motorlu karavanlardan alınan %130-220 civarındaki ÖTV, %45’e indirildi.

Karavanların yanı sıra ATV (her türlü arazide kullanılabilen araç) ve UTV (çok amaçlı hizmet aracı) araçlar da gelen düzenlemeden nasibini aldı. Yine benzer kitlelerin rağbet gösterdiği ve hatta karavanlara da entegre edilebilecek bu araçlara getirilen ÖTV, %25’e sabitlendi.