Eylülde tanıtılacak ilk katlanabilir iPhone modelinin renkleri sızdırıldı. Eğer iddia doğruysa bu konuda hayal kırıklığı yaratabilir.

Apple, bu eylül ayında gerçekleştireceği iPhone lansmanında bir tarihe imza atacak ve uzun süredir beklenen yepyeni bir ürünü bizlerle buluşturacak. Bu ürün, iPhone Ultra (veya Fold) ismini alması beklenen ilk katlanabilir iPhone’dan başkası değil.

Geniş ekranlı olmasıyla fark yaratacak katlanabilir iPhone’un lansmanı yaklaştıkça hakkında sızan bilgiler de artıyordu. Şimdi ise telefonu bekleyen kullanıcıların en merak ettiği konulardan biri olan renk seçenekleriyle ilgili bilgiler geldi.

Sadece 2 renkle gelecek

Çin’den gelen sızıntıya göre Apple, katlanabilir iPhone’un renk seçenekleri konusunda kullanıcıları hayal kırıklığına uğratacağa benziyor. Öyle ki telefonun yalnızca 2 adet renk seçeneğiyle gelecek.

İddiada, iPhone Ultra’da yer alması neredeyse kesin olan rengin beyaz olduğu belirtilmiş. Ona ek olarak gelecek diğer rengin ise gümüş veya lacivert gibi sade bir renk olacağı belirtiliyor. Aslında bu iddia daha önce de gelmişti. Bu yüzden iki renk ihtimalinin bir hayli fazla olduğunu belirtebiliriz. Doğru çıkıp çıkmayacağını elyülde göreceğiz.