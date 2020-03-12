Katlanabilir Telefonların En Büyük İki Sorunu

Katlanabilir akıllı telefonlar son iki yıl içinde öyle hızlı bir şekilde hayatımıza girdiler ki birinci nesilleri konuşmaya devam ederken devam modelleri karşımıza çıktı. Ancak katlanabilir telefonlar, dayanıklılık ve pil ömrü konusunda soru işareti oluşturmaya devam ediyor.

Samsung ve Huawei’nin çalışmaları sonucunda katlanabilir akıllı telefonlar hızlı bir şekilde hayatımıza girdiler. Hatta Samsung’un ürettiği katlanabilir akıllı telefon Galaxy Z Flip, kullanıcıların büyük ilgisi ile karşılaştı.

Katlanabilir akıllı telefonlar tasarımları ile ilgi uyandırmalarına rağmen dayanıklılık ve pil ömrü gibi standart akıllı telefonlarda dahi hala tartışılan iki sorunun daha da büyük halde karşımıza çıkmasına neden oluyorlar.

Akıllı telefonların pil ömürleri hala yeterli değil

Akıllı telefonların pil ömürleri son birkaç yıl içinde büyük bir gelişme göstermedi. Temel olarak akıllı telefonların pil ömürleri sadece bir günlük kullanıma yetiyor. Hepimiz gece telefonlarımızı yeniden şarj etmek durumda kalıyoruz.

1996 yılında Motorola StarTac ile karşımıza çıkan lityum iyon piller, günümüz akıllı telefonlarda bazı iyileştirmelerle birlikte hala kullanılıyor. Batarya kapasiteleri ve güvenlik seviyeleri artmış olsa da cihazların enerji ihtitacı çok daha fazla arttığından 24 yıllık süreç sonunda pil ömrü uzayacağına kısalmış durumda.

Standart akıllı telefonlar dahi 'devasa' bataryaları ile yalnızca bir gün kullanım sunarken katlanabilir akıllı telefonlar, daha büyük ekranlara ve daha güçlü donanımlara rağmen 'katlanamayan' modellerden daha küçük bataryalara sahipler. Dolayısı ile pil ömrü, tüm akıllı telefonların ortak sorunu olmasına rağmen katlanabilir akıllı telefonlar için daha da büyük bir sorun.

Bir başka sorun: Dayanıklılık

Şu anda kullandığımız hemen hemen bütün akıllı telefonlar cam ve plastik malzemeden üretiliyor. Telefonların camdan yapılması, bu pahallı cihazları oldukça kırılgan bir hale getiriyor. En ileri cam teknolojisi ile üretilen akıllı telefonların dahi diz hizasından düştüklerinde ekranları ya da gövde kaplamaları kırılıyor.

Akıllı telefonların cam tasarımlarla üretilmesi estetik bir olarak olumlu bir sonuç oluşturmakla beraber bazı yeni teknolojilerin kullanılmasını da sağlıyor. Kablosuz şarj gibi özellikler, metal gövdelerde maalesef ki çalışmıyor.

Katlanabilir akıllı telefonlar ise yapıları gereğı çok daha hassas bir tasarıma sahipler. Cihazların çerçeveleri metal olsa da ekranları büyük ölçüde ultra ince cam ya da plastikten oluşuyor. Bu da katlanabilir akıllı telefonları, aşırı kırılgan standart akıllı telefonlardan dahi daha kırılgan hale getiriyor. Teknoloji üreticilerinin bu soruna ilerleyen dönemde nasıl bir çözüm bulacakları ise şu an için bir muamma.