Dünyaca ünlü şarkıcı Katy Perry, bugün Blue Origin aracılığıyla uzay yolculuğu yapacak. Amazon CEO'su Jeff Bezos'un sevgilisi Lauren Sanchez de yolcular arasında yer alacak.

Geçtiğimiz ay sizlerle paylaştığımız bir haberimizde dünyaca ünlü şarkıcı Katy Perry'nin uzaya gideceğinden bahsetmiştik. Katy Perry, Amazon CEO'su Jeff Bezos'un uzay taşımacılığı şirketi Blue Origin aracılığıyla bir uzay yolculuğu gerçekleştirecekti.

An itibarıyla büyük gün gelmiş durumda. Tamamen kadınlardan oluşan yolcular, birkaç saat sonra uzaya fılatılacaklar. Blue Origin'in kapsülünde Katy Perry'nin yanı sıra Jeff Bezos'un sevgilisi Lauren Sanchez, eski NASA çalışanlarından Aisha Bowe, insan hakları aktivisti Amanda Nguyen ve film yapımcısı Kerianne Flynn yer alacak.

Fırlatma, saat 16:30'da gerçekleştirilecek

Türkiye saati ile 16:30'da başlayacak uzay yolculuğu, yaklaşık olarak 11 dakika sürecek. Blue Origin'in uzay aracı, yeryüzünden 100 kilometre yükseğe çıkacak. Uzay turistleri, birkaç dakikalığına da olsa yerçekimsiz ortamın keyfini çıkaracaklar. Bu arada; Blue Origin'in uzay aracı tamamen otonom olacak. Yani herhangi bir pilot, bu uzay aracını kontrol etmeyecek.

Blue Origin'in resmî sosyal medya hesaplarında herhangi bir canlı yayın başlamadı. Ancak üçüncü taraf kaynaklar, şimdiden canlı yayın bağlantıları oluşturmuş durumdalar. Eğer siz de Katy Perry'nin uzaya çıktığı o anlara tanıklık etmek isterseniz aşağıdaki canlı yayını takip edebilirsiniz.