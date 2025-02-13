Sizinde kediniz gece geç saatlerde birden bire miyavlamaya ve uzun süre bunu sürdürmeye devam ediyor mu? Gündüz hiçbir problem yokken gecenin bir yarısı böyle bir şeyin olması biraz garip öyle değil mi?

Acaba bir şey mi istiyor? Karnı mı acıktı? Yoksa hasta mı oldu? diye düşünmekten insan kendini alıkoyamıyor.

Peki kediler neden özellikle gece geç saatlerde miyavlamaya başlıyor?

Kedilerin özellikle gece geç saatlerde miyavlamasının arkasında birçok sebep var. İlki açlık hissi.

Aslında kediler, insanlar veya bazı hayvanlar gibi günün belirli saatlerinde yemek yemeye pek de uyumlu canlılar değiller. Ayrıca kedilerinizi beslemek için elbette günün belirli saatlerini bekliyor olabilirsiniz ancak onlar büyük oranda, az ve sık yemek yemekten hoşlanıyorlar.

Yani kediniz geceleri de dahil olmak üzere 24 saatlik sürede sürekli olarak yemek yeme isteği içinde olabilir. Bu sebeple gece geç saatlerde duyulan miyavlamaların sebebinin de yemek yeme talebi olması muhtemel.

İkinci olarak oyun oynama isteği.

Kediler, günde 12 ila 16 saat arasında uyuma eğiliminde olan canlılar. Ancak kediniz eğer gün içinde oyuncakları ile oynamaz veya enerjisini yeterince atmazsa, gece saatlerinde uyanık kalabilir.

Uyanık oldukları zamanlarda da sizle veya oyuncakları ile oyun oynamak isteyebilirler. Aslında gece miyavlamaları, oyuna bir davet niteliğinde olabilir.

Bir diğer sebep ise tuvalet ihtiyacı.

Bazı kediler tuvaletlerini yapma ihtiyacı duyduğunda miyavlıyor veya ağlayabiliyor. Eğer kedi tuvaletinin kapısı açılmıyorsa veya kum kabı kirliyse, o tuvalet kullanılamaz. Haliyle tüylü dostunuz da derdini, miyavlayarak anlatmaya çalışır.

Ayrıca kediniz, tuvalete çıkma ile ilgili herhangi bir rahatsızlık yaşıyorsa bu sebeple de miyavlıyor olabilir.

Ya kızgınlık dönemine girdiyse?

Kısırlaştırılmamış dişi bir kedi, kızgınlık dönemi geldiğinde özellikle geceleri yüksek sesle miyavlayabiliyor. Aslında bu miyavlama, onun çiftleşmeye hazır olduğu ve bir eş aradığı anlamına geliyor.

Eğer gece miyavlamalarının sebebi kedinizin kendine bir eş araması ise kısırlaştırma işlemi gerçekleştikten sonra bu davranışı bırakacaklardır.

Ayrılık kaygısı

Aslında ayrılık kaygısını, ağırlıklı olarak köpeklerin deneyimlediğini düşünüyoruz ancak kediler de bu duyguyu, en az köpekler kadar yaşıyor. Eğer kedinizi birkaç günlüğüne evde tek başına bırakmak durumunda kaldıysanız, kediniz bundan olumsuz etkilenmiş olabilir.

Siz eve gelmiş olsanız bile onlar bu psikolojiyi kolayca üzerinden atamayabilir ve bu sebeple geceleri miyavlama eğiliminde olabilir.

Ya bir rahatsızlığı varsa?

Eğer kediniz normal şartlarda sakinse ancak birkaç gecedir birden bire miyavlamaya başladıysa herhangi bir rahatsızlığı olabilir. Bu noktada görüş bildirmemiz ne yazık ki doğru değil çünkü bu durum, birçok farklı hastalığın sebebi olabilir. Bir veteriner kliniği ziyaret etmeniz en doğrusu olacaktır.

Özetle kedilerin, özellikle gece geç saatlerde miyavlamasının arkasında tahmin etmesi birçok sebep var. Öncelikle yapmanız gereken ilk şey, kedinizi veterinere götürmek olmalı. Eğer tahlilleri temizse, diğer sebepler üzerinde durabilir, kedinizin hangi nedenle ısrarlı bir şekilde miyavladığını bulabilirsiniz.

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