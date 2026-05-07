Juventus forması giyen millî futbolcumuz Kenan Yıldız'ın kısa sürede viral olan yıldız gol sevinci, Fortnite’a geliyor. Sosyal medyada paylaşılan videoya göre genç futbolcunun imza hareketi, 14 Mayıs’ta oyunda yer alacak.

Juventus’un genç yıldızı Kenan Yıldız, son dönemde yalnızca sahadaki performansıyla değil, gollerinden sonra yaptığı sevinçle de sık sık gündeme geliyor. Ellerini bir araya getirerek yıldız şekli yapan millî futbolcunun bu hareketi, özellikle sosyal medyada kısa sürede büyük ilgi gördü.

Şimdi ise bu sevinç, oyun dünyasının en popüler yapımlarından Fortnite'a geliyor. Sosyal medyada paylaşılan videoya göre bir Fortnite karakteri, Kenan Yıldız’la özdeşleşen yıldız hareketini yapacak. Hareketin 14 Mayıs’ta oyuna eklenmesi bekleniyor.

Kenan Yıldız’ın bu gol sevincinin bu kadar ilgi çekmesinin sebebi aslında oldukça basit: Hareket, genç futbolcunun soyadıyla doğrudan bağlantılı. Yıldız soyadını taşıyan futbolcu, gol attıktan sonra elleriyle yıldız şekli yaparak kendine ait akılda kalıcı bir imza oluşturdu.

Fortnite’ın bu tarz popüler kültür hamleleri yapmasına aslında pek yabancı değiliz. Oyun, yıllardır ünlü isimlerden filmlere, dizilerden futbol dünyasına kadar pek çok farklı markayı ve kişiyi kendi evrenine dâhil ediyor. Bu yüzden Kenan Yıldız’ın viral gol sevincinin Fortnite’a gelecek olması oldukça dikkat çekici.