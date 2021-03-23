KFC Gaming TR, Oyunseverlere İçerik Ekosistemi Sunacak

KFC Türkiye ile Publishme'nin ortak çalışması sonucunda karşımıza çıkan KFC Gaming TR, oyunseverlere dopdolu bir etkinlik ve içerik ekosistemi sunmayı hedefliyor.

Dünyanın en ünlü fast food zincirlerinden biri olan KFC Türkiye, Publishme iş birliği ile hazırlanan KFC Gaming TR ile oyunseverlere eğlenceli paylaşımlar, sürpriz menüler, farklı içerikler ve ezber bozan etkinlikler vadediyor.

Oyun dünyasının önemli bir parçası olmayı hedefleyen KFC Gaming TR, Twitch ve Discord gibi oyuncuların harman olduğu platformların yanı sıra TikTok, YouTube, Instagram, Twitter, Facebook ve Spotify üzerinden de oyuncularla çeşitli içerikler ve duyurular paylaşıyor.

Oyun dünyasındaki tüm gelişmeler, KFC Gaming TR Discord kanalında olacak

12 Şubat itibarıyla yayınlarına resmen başlayan KFC Gaming TR, farklı farklı platformlarındaki hesaplarında oyun dünyasından gelişmelere, video içeriklere, oyun dünyasının yıldızlarıyla dikkat çeken içeriklere yer veriyor. Ayrıca takipçiler KFC Gaming TR üzerinden önemli e-spor müsabakalarını, Türk oyuncuların global arenadaki mücadelelerini ve büyük oyun etkinliklerini de takip edebiliyorlar.

KFC Gaming TR’nin bulunduğu en önemli alanlardan Discord kanalında Team Chicken moderasyon ekibinin öncülüğünde 7/24 oyun dünyasına dair içerikler, sürprizli küçük etkinlikler ve oyun sohbetleri sürdürülürken; KFC Gaming TR’nin düzenleyeceği; günlük, haftalık ve aylık periyotlarda oyun turnuvalarının da hazırlıkları ve moderasyonu sağlanıyor.

KFC Gaming TR Twitch kanalında ise “5 farklı günde 5 farklı içerik” teması eşliğinde takipçiler, farklı farklı yayıncıların oyun performanslarına eşlik ediyorlar. Ayrıca Twitch kanalında yayınlara özel sürprizler ve yayıncılara özel KFC menüleri da bulunuyor. Kısacası oyun dünyasını takip eden biriyseniz KFC Gaming TR, yeni favori içerik üreticilerinizden biri olabilir.