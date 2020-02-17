8 Yaşındaki Bir Kız Çocuğu ‘Yaşlılıktan’ Hayatını Kaybetti

Ukrayna’da yaşayan 8 yaşındaki bir kız çocuğu, Dünya’da sadece 160 kişide görülen “erken yaşlanma” hastalığı nedeniyle hayatını kaybetti. Yaşanan olay, hastalıkların yalnızca 'yaşlı' insanların karşı karşıya kaldığı bir sorun olmadığını bir kez daha hatırlattı.

Ukrayna’da yaşayan 8 yaşındaki Anna Sakidon, nadir görülen bir genetik bozukluk hastalığı olan Progeria ile doğumundan beri mücadele ediyordu. İngiltere’nin Daily Mail gazetesinde yayınlanan habere göre Sakidon, geçtiğimiz günlerde hastalığa yenilerek hayatını kaybetti.

Progeria, kamuoyunda “erken yaşlanma” ya da “yaşlılık“ hastalığı olarak biliniyor. Anna Sakidon’a da progeria tanısını konulmuştu. Bu nedenle 8 yaşında hayatını kaybeden küçük kızın vücudu 80 yaşında bir insanın vücudu gibiydi.

Progeria tanısı konulan çocukların vücutları için 1 yıl, 8 ile 10 yıla eşittir. Progeria nedeniyle çocukların organları, 1 yılda 8 ile 10 yıla denk yaşlanıyorlar. 8 yaşında hayatını kaybeden Anna Sakidon’un vücudu da bu nedenle 80 yaşındaki bir insan kadar yaşlanmış ve yıpranmıştı.

Anna Sakidon’un hastalık süreci ile ilgili açıklama yapan doktoru Nadezhda Kataman, “Progeria tanısı konulan Anna’nın iç organları çok hızlı bir şekilde yaşlanırken kemikleri çok yavaş bir şekilde gelişiyordu” dedi. Kataman, Anna’nın ölmeden önce birkaç kez felç geçirdiğini de açıkladı. Anna’nın ölüme de geçirdiği felçler neden oldu.

Progeria sendromu üzerinde çalışma yapan Hollanda’dan bilim insanları, hastalığın 20 milyonda bir görüldüğünü söylediler. Dünyada şu anda progeria sendromu tanısı konulmuş 160 civarında çocuk var.