Türk Milli Klavye Takımı, Bu Sene de Dünya Şampiyonu Oldu

Dünyanın en prestijli hızlı klavye yarışmalarından olan Dünya İnternet Klavye Şampiyonası, 2 ay süren finallerden sonra dün sonuçlandı. Geçen sene rekor sonuçlarla 8 madalya alan Türk Milli Takımı, bu sene 9 madalyayla yarışmanın şampiyonu oldu. Rekor kelime sayısı, geçen senenin rekorunu kıran Nisan Maya Tunçoğlu’ndan geldi.

Hızlı klavye kullanımı alanında düzenlenen yarışmaların en büyüğü olarak bilinen Dünya İnternet Klavye Şampiyonası, yine uzun bir sürecin ardından kazananlarını belirledi. 839 yarışmacının katıldığı, yaklaşık 2 ay süren finaller yine Türk takımının lehine sonuçlandı.

Geçen sene düzenlenen yarışmada Türkiye Milli Takımı, rekor sonuçlarla 8 madalya alarak şampiyonadan birinci olarak ayrılmıştı. Bu seneki değişiklik madalya sayısı oldu: Milli takımımız, 9 madalya kazanarak bu yıl da Dünya Şampiyonu oldu.

Türk Milli Takımı yarışmaya damga vurdu: 1'i rekor 9 madalya

Birleşmiş Milletlere bağlı INTERSTENO Uluslararası Bilgi İşlem ve İletişim Federasyonu tarafından düzenlenen yarışmaya on binlerce kişi katıldı. Yapılan elemelerin ardından finallere kalan Türk Milli Takımı, yarışmayı 1 rekor ve 9 madalyayla kapattı.

20 ülkenin katıldığı yarışmanın finalleri, 15 Mart – 12 Mayıs tarihleri arasında düzenlendi. Anadil ve çok dilli (16 dil) ayrımıyla iki yarış türünde ve 4 yaş kategorisi ile yapılan toplam 8 yarıştaki en iyi 3’er yarışçıya toplam 24 madalya verildi. Türkiye Milli Takımı; biri dünya rekoru olmak üzere 3 şampiyonluk, 2 ikincilik ve 4 üçüncülük kazanarak takım halinde turnuva şampiyonu oldu. Diğer 15 madalyayı ise Çekya (5 madalya), Japonya (3 madalya), İtalya (3 madalya), ABD (1 madalya), Polonya (2 madalya) Slovakya (1 madalya) ülkeleri kazandı.

Geçen senenin rekorlu 0 - 12 yaş Dünya Şampiyonu Nisan Maya Tunçoğlu, bu sene 13 - 16 yaş aralığında kendi rekorunu kırdı

Yarışmanın 0 - 12 yaş kategorisine Afyonkarahisar’ın Miralay Reşatbey İlkokulu’ndan katılan Merve mutlu, dakikada 80 sözcük yazarak Dünya Şampiyonu oldu. Afyonkarahisar’ın Sandıklı Cumhuriyet Ortaokulu’ndan Nisan Maya Tunçoğlu ise geçen seneki rekorunu kırarak 13 - 16 yaş grubunun Dünya Şampiyonu oldu. Tunçoğlu, geçen seneki yarışmada dakikada 109 kelimeyle birinci olmuştu. Bu sene bu sayı 135’e çıktı.

17 - 20 yaş kategorisinin birincisi ise, Şişli Şampiyon Kursu’ndan Mete Özen oldu. Özen, dakikada 119 kelime yazarak Dünya Şampiyonu oldu.

Madalya kazanan diğer Milli Takım yarışmacıları:

Şerife Nisa ERDİN (Afyonkarahisar/Sandıklı Miralay Reşatbey İlkokulu, 2 madalya)

Miray KAYACAN (Afyonkarahisar/Sandıklı Miralay Reşatbey İlkokulu)

Nisan Maya TUNÇOĞLU (Afyonkarahisar/Sandıklı Cumhuriyet Ortaokulu, 2 madalya)

Bağdagül ÖZKAN (Afyonkarahisar/Sandıklı Cumhuriyet Ortaokulu)

Erdi ÇİLLER (Danıştay Başkanlığı)

'Klavye yarışları e-spor olmalı'

INTERSTENO Türkiye Temsilciliği yetkilileri, açıklamalarında dünyanın birçok yerinde ilkokul çağındaki çocuklara klavye dersi verildiğine dikkat çekti. Avrupa ve Amerika’da el yazısına verilen ağırlığın azaltılıp klavye derslerinin müfredata eklendiğini belirten yetkililer, ülkemizde de böyle olması gerektiğini; hatta hızlı klavye yarışmalarının e-spor olarak sayılması gerektiğini ifade etti.