Corona Virüsü Erkeklerin Üreme Sistemini Zayıflatabilir

Yeni tip koronavirüs (SARS-CoV-2) salgının sıfır noktası Vuhan’da görev yapan doktorlar, virüsün erkeklerdeki etkileri üzerine açıklamalar yaptılar. Henüz kesin veriler bulunmasa da 2002’de görülen eski koronavirüsü SARS salgınında erkeklerin üreme sistemlerinde ciddi bağışıklık hasarı gözlemlendiği, yeni salgında da benzer risklerin bulunabileceği iletildi.

Koranavirüs salgınına ilişkin alınan önlemler genişletilse de vakalardaki artış devam ediyor. Daha önceki koronavirüs salgınlarında olduğu gibi yeni tip virüsün (SARS-CoV-2), insan sağlığı üzerine etkilerini anlamak için çok sayıda çalışma yürütülüyor. Ancak bunların tamamlanması için bilim dünyasının öncelikle aşı sorununu çözmesi gerekiyor.

Daha önce 2002 yılında görülen eski tip koronavirüs salgını SARS, yapılacak çalışmalara ilişkin bilimsel literatürün temelini oluşturuyor. Her ne kadar yeni tip virüs kadar yaygın görülmese de SARS’ın öldürücülük oranı çok daha fazlaydı. Aradan geçen yıllar içerisinde de insan vücuduna ilişkin etkilerine dair çalışmalar büyük oranda tamamlandı. SARS-CoV-2 de aynı virüs ailesinden olduğu için önceden yapılan bu çalışmaların sonuçları büyük önem taşıyor.

Çin’den uyarı var: Erkek bireylerin testisleri koronavirüs nedeniyle ciddi şekilde zarar görebilir

Salgının sıfır noktası Vuhan’da görev yapan doktorlar, daha önce yapılan koronavirüs çalışmalarının sonuçlarından yola çıkarak, yeni salgına ilişkin olasılığı yüksek tahminlerde bulunabiliyorlar. Bu çalışmaların sonuçlarına göre erkeklerde sperm üretimi ve erkeklik hormonu oluşumu, SARS-CoV-2 nedeniyle zarar görebilir.

Yeni tip virüsün neden olduğu COVID-2019 hastalığının temel belirtileri nefes darlığı, ateş ve öksürük olarak biliniyor. Ancak erkek bireylerin, özellikle hormonlarına ilişkin etkileri henüz tespit edilmiş değil, çünkü yeni virüse ilişkin böyle bir çalışma yok. Bu nedende Çin’deki doktorlar, COVID-2019’u atlatan erkek bireyleri doğurganlık testi için yeniden hastaneye çağırıyorlar.

Tongji Hastanesi’nde görev yapan Prof. Li Yufeng ve ekibi, ilk olarak ciğerleri ve bağışıklık sistemini hedef alan virüsün, erkeklerin üretem yetisine de zarar vereceği teorisini öne sürüyor. Açıklamalara göre SARS-CoV-2 virüsü, hücrelerdeki ACE/2 proteinini hedef alıyor. Bu protein ise ciğerler dışında testislerde de bol miktarda bulunuyor.

2002’de gerçekleşen SARS salgını sırasında erkek bireylerin testislerinde doğrudan koronavirüsüne rastlanılmasa da bazı hastaların cinsel organlarında iltihaplar oluştuğu söyleniyor. Hem SARS’ın hem de SARS-CoV-2’nin aynı proteini hedef alması nedeniyle aynı tehlikenin varlığına dikkat çekiliyor.

COVID-2019 hastalığını atlatan erkekler, iyileştikten sonra sperm kalitesi ve hormon testlerine girmeli:

Uzmanlar, virüse yakalanan erkek bireyler için en iyi seçeneğin, hastalığı atlattıktan sonra doğurganlık testlerine girmeleri gerektiğini belirtiyorlar. Böylece eğer üreme sistemlerinde yaşanan sorunlar varsa, erken tanı ile önüne geçilebiliyor. Yapılan son çalışmalara göre koronavirüsüne yakalanın bireyler, iyileştikten sonra akciğer kapasitelerinin %20 ila %30’unu kaybedebilir. Henüz bu verilere ilişkin kesin tanımlamalar yapılamıyor.

Koronavirüse karşı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan evde karantina kuralarına buradan, salgına karşı tüm bilinenler ve alınması gereken önlemlere buradan, Dr. Mehmet Öz’ün konuya ilişkin açıklamalarına ise buradan ulaşabilirsiniz.