Koronavirüsün Şimdiye Kadarki En Gerçekçi Görüntüsü

Suudi Arabistan'da çalışan bilim insanları, koronavirüsün en gerçekçi görüntüsünü paylaştılar. Bu görüntü için koronavirüsü elektron mikroskobunda inceleyen uzmanlar, virüsün en son hali için bir kaynak oluşturduklarını düşünüyorlar.

2019 yılının sonunda ortaya çıkıp 2020 yılında da hayatımızı tümüyle etkileyen koronavirüs salgınıyla ilgili çalışmalar devam ediyor. Suudi Arabistan’da hizmet vermekte olan Kral Abdullah Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (KAUST) bünyesinde yapılan yeni bir çalışma, COVID-19'a yol açan SARS-COV-2 virüsünün en gerçekçi görüntüsünü ortaya koyuyor.

Suudi Arabistan'da yapılan çalışma, bilim dünyası için kritik bir önem arz ediyor. Çünkü bilim insanları, koronavirüsün en gerçekçi görüntüsünün yapılacak çalışmalarla ilgili de detaylar sunacağına inanıyorlar. Ayrıca konuyla ilgili açıklamalarda bulunan araştırmacı Ondrej Strnad, yaptıkları çalışmanın anlık olarak güncellenebileceğini, bu sayede de yeni keşiflerin anında tüm dünyaya duyurulabileceğini ifade ediyor.

İşte koronavirüsün en gerçekçi görüntüsü

Strnad, koronavirüs için oluşturdukları 3 boyutlu modelin, virüsün atomik yapısının en güncel halini gösterdiğini söylüyor. Ayrıca bu modelle birlikte daha önce görülme imkanı olmayan detaylar da görülebilir hale gelmiş durumda. İşte bu da koronavirüsün en gerçekçi yapısının bilim insanlarının tedavi ve aşı çalışmalarını desteklemesini sağlıyor.

Kral Abdullah Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'ndeki bilim insanları, bu modeli oluşturabilmek için koronavirüsü elektron mikroskobuyla incelediler. Yapılan incelemelerin yüksek çözünürlüklü fotoğraflarını alan uzmanlar, bu sayede virüsün tüm yapısını detaylandırmış oldular. Ayrıca koronavirüsün, vücudumuzdaki ACE2 reseptörlerine tutunarak hastalanmamıza yol açan başak proteinleri de açıkça görüntülenmiş durumda.

SARS-COV-2'nin başak proteinleri, salgının seyri için kritik bir önem arz ediyor. Çünkü virüs, bu başak proteinler sayesinde vücuda tutunuyor. Bu proteinlerin sayısı yükseldikçe de bir kişinin, COVID-19'a yakalanma ihtimali yükseliyor. İşte bilim insanları, bu kritik önem arz eden proteinlerle ilgili artık daha fazla bilgi sahibi olacaklar gibi görünüyor. Bu arada, birkaç gündür dünyanın gündemine oturan ve arkasında Türk isimlerin olduğu koronavirüs aşısının da doğrudan başak proteinlere odaklandığını hatırlatmak gerekiyor.

Koronavirüs demişken, salgının gidişatının hiç iyi olmadığını söylemek gerek. Johns Hopkins Üniversitesi'nin veritabanında yer alan bilgilere göre an itibarıyla, 1 milyon 263 bin 89 kişi COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Ayrıca bu güne kadar hastalığa yakalanan insan sayısı da 51 milyon sınırına merdiven dayamış durumda.