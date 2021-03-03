Kripto para piyasalarında uzun süredir tartışılan vergiler ve düzenlemeler konusunda yeni bilgiler ortaya çıktı. İlk olarak bu pazarda faaliyet gösteren firmalara lisans ve asgari sermaye şartı getirilecek. Ayrıca kripto alım satımı da vergilendirilecek.

Son dönemlerde ülkemizde en çok ilgi gören yatırım araçlarından biri de kripto para almak. Aslında geleneksel paranın dijital olarak yerini alması beklenen kripto paraların tam olarak ne olduğu uzun zamandır tartışılıyordu. Daha önce veraset vergisi kapsamında nasıl ele alınacağı belirlenen kripto paralarla ilgili gelişmeler de izleniyordu.

Ülkemizde 3 milyon yatırımcısı bulunan kripto paralara yönelik olarak düzenlemeler yapılmaya devam ediyor. APara'nın haberine göre Hazine ve Maliye Bakanlığı, TCMB, BDDK ve SPK, ilgili kuruluşlarla birlikte çalışmalar yapıyor. Yılın ilk yarısında düzenlemenin yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Asgari sermaye şartı

İlk olarak bu piyasada faaliyet gösteren 60-70 kadar şirket için lisans ve asgari sermaye şartı getirilecek. Şirketlerin teknik yeterliliğe ve kurum çalışanlarından da SPK lisansına sahip olmaları beklenecek.

Kulislerde dolaşan söylentilere göre hükümet, başta Bitcoin olmak üzere kripto paraların alım satım işlemlerinden vergi almaya hazırlanıyor. Bu noktada ilk olarak kripto paranın nasıl tanımlanacağı konusunda tartışmalar yaşanıyor. Kripto paralar emtia, menkul kıymet ya da para olarak tanımlanabilir.

Uzmanlara göre kripto para menkul kıymet olarak tanımlanacak ve altın, döviz gibi kaynağından %10 oranında stopaj vergisi kesilebilecek. Türkiye'nin kripto para işlem hacminde Avrupa'da ilk, dünyada dördüncü sırada bulunduğunu da hatırlatalım.

Vergilendirme işlemlerinin uzun süreli yatırımcıları ya da "al-tut" stratejisi güden kişileri etkilemeyeceği tahmin ediliyor. Belirli bir vade içerinde, kısa sürede al sat yaparak para kazanan kişilerin elde edeceği gelirin belli bir kısmının vergi olarak kesilmesi bekleniyor.

Bakanlıktan açıklama gelmişti

Daha önce Hazine ve Maliye Bakanlığı, yaptığı bir açıklamada "Kripto para ile ilgili durum bakanlığımız tarafından takip ediliyor. Kripto paralarla ilgili dünya genelindeki kaygıları paylaşıyoruz. MB, BDDK SKP ile işbirliği halinde çalışma yürütülüyor" ifadelerini kullanmıştı.

Dünyanın dört bir yanında da kripto paraların nasıl vergilendirileceği konusunda tartışmalar devam ediyor. Ülkelerin henüz bir ortak tanım bulamadığı göze çarpıyor. Başta OECD olmak üzere kurumlar da dijital varlıkların nasıl vergilendirileceği konusunda çalışmalar yapıyor.