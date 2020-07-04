Kullanıcılar, iOS 13.5.1’in Pil Tüketiminden Şikâyetçi

iPhone kullanıcılarının büyük bir çoğunluğu, geçtiğimiz haftalarda yayınlanan iOS 13.5.1 sürümünün pil tüketiminden şikayet ediyor. ZDNet tarafından yayınlanan bir rapora göreyse bu sorun, arka planda çalışan uygulamalardan kaynaklanıyor.

Cupertinolu teknoloji devi Apple, iPhone cihazları için iOS işletim sisteminin 13.5.1 sürümünü geçtiğimiz haftalarda yayınlamıştı. Jailbreak için önemli bir güncelleme olarak görülen 13.5.1, genel hatlarıyla güvenlik açıklarına ve hata düzeltmelerine odaklanıyor. Ancak en son sürümü yükleyen kullanıcıların büyük bir çoğunluğu pil tüketiminden şikayetçi.

ZDNet tarafından paylaşılan bir raporda da bildirildiği gibi, çoğu iPhone kullanıcısı bu sürümde bataryanın normalden daha hızlı tükendiğini belirtiyor. Apple’ın kendi destek forumlarında iOS 13.5’te de pil tüketimiyle ilgili pek çok şikâyet bulunuyor. Rapora göreyse bu sorun, arka planda çalışan uygulamalardan kaynaklanıyor olabilir.

iPhone’unuzun normalden daha fazla pil tükettiğini nasıl anlarsınız?

Bu sorundan etkilenip etkilenmediğinizi kontrol etmek için ‘Ayarlar’ menüsünden ‘Pil’ seçeneğine gidin ve ardından ‘Ekran Kapalıyken Ortalama’ etkinliğine bakın. Eğer buradaki değer bir saatin üzerindeyse muhtemelen bir sorun var demektir.

Pil seçeneklerini görüntülediğiniz ekranda, ‘Aktiviteyi Göster’ seçeneğine dokunarak herhangi bir uygulamanın arka planda pil tüketip tüketmediğini görebilirsiniz. Uygulamaların arka planda ne kadar pil tükettiğini görebileceğiniz bu seçenekte az miktarda aktivite pil tüketiminin normal olduğunu, onlarca dakika veya saat ise pil tüketiminin normalden daha fazla olduğunu gösteriyor.

ZDNet’e göre pil tüketimi sorununun başka bir belirtisi, iPhone’unuzun hiçbir şey yapmadığı zamanlarda bile sıcak olması. Bu konuda kullanıcıların yapabilecekleri arasında söz konusu uygulamaları silme ve arka planda uygulama yenilemeyi devre dışı bırakma gibi seçenekler yer alıyor.

Arka planda uygulama yenileme seçeneğini devre dışı bırakmak için iPhone’unuzda şu adımları takip edebilirsiniz: Ayarlar > Genel > Arka Planda Uygulama Yenile. Açılan sekmede arka planda uygulama yenileme seçeneğini tamamen devre dışı bırakabileceğiniz gibi, yalnızca belirli uygulamalar için bu özelliği devre dışı bırakabilirsiniz.