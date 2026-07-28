Land Rover’ın sevilen modellerinden biri olan Discovery Sport’un üretiminin sona ereceği açıklandı.

İngiliz lüks otomobil üreticisi Land Rover, giriş seviyesi SUV serisinde önemli bir değişikliğe gidiyor. Şirket tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, markanın en popüler modellerinden biri olan Discovery Sport'un üretimi Aralık 2026 tarihinde resmî olarak sonlandırılacak.

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On yıldan uzun bir süre önce pazara sunulan ve kısa sürede markanın en çok satan araçlarından biri haline gelen kompakt SUV, ürün yaşam döngüsünü tamamlayarak otomobilseverlere veda edecek.

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Ömrünü doldurması nedeniyle üretimi bitiyor, yeni nesil modellere öncelik verilecek

Araç sahipleri ve otomobil severler için satış süreci bir süre daha devam edecek. Land Rover sözcüsünün yaptığı açıklamaya göre, Amerika Birleşik Devletleri pazarında üretimin durmasının ardından mevcut stoklar tükenene kadar Discovery Sport satışta kalmaya devam edecek. Şirket, bu modelin doğrudan yerini alacak yeni bir giriş seviyesi araç hakkında şimdilik herhangi bir detay paylaşmış değil.

Discovery Sport’un üretiminin sonlandırılması, Land Rover'ın Birleşik Krallık'ta yer alan Halewood tesisindeki büyük dönüşümün bir parçası olarak gerçekleşiyor. Şirket yetkilileri, üretimin bitiş tarihinin normal ürün yaşam döngüsüyle uyumlu olduğunu ve fabrikanın yeni nesil modellerini üretmek üzere modernize edileceğini vurguluyor.

Land Rover, bir yandan eski modellerine veda ederken diğer yandan markanın geleceğini şekillendirecek yeni mimarilere de odaklanıyor. Şirket, Electrified Modular Architecture (EMA) adı verilen elektrikli modüler mimarisi üzerinde çalışıyor. Bu yeni mimari, markanın gelecekte çıkaracağı birçok modelin temelini oluşturacak.