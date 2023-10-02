Netflix'in çok beklenen gerilim filmi Leave the World Behind'dan fragman geldi. Aralık'ta yayınlanacak film, yıldızlar geçidi gibi bir kadroya sahip.

Sürekli yeni yapımlarla karşımıza çıkan Netflix, bugün de “Leave the World Behind” isimli yeni filminin ilk tanıtım fragmanını yayınladı. Post apokaliptik türündeki film, hem konusu hem de kadrosuyla abonelerin dikkatini çekeceğe benziyor.

Leave the World Behind’ın yönetmenliğini 2019’da biten popüler dizi Mr. Robot’un yaratıcısı Sam Esmail üstleniyor. Esmail, aynı zamanda senaryoyu da kaleme alıyor. Filmin, Rumaan Alam’ın aynı isimli kitabından uyarlandığını belirtelim.

Leave the World Behind tanıtım fragmanı:

Leave the World Behind konusu ve oyuncu kadrosu:

Gerilim türünü sevenleri mutlu edecek yapım, hafta sonu için lüks bir ev kiralayan bir ailenin yaşadıklarını konu edinecek. Bu ailenin tatili, gizemli bir siber saldırının yaşandığını söyleyen ve evin sahibi olduğunu iddia eden iki yabancının bir gece ansızın eve gelmesiyle altüst oluyor.

Leave the World Behind’ın en çok dikkat çeken kısmı oyuncu kadrosu. Filmde, Julia Roberts, Ethan Hawke, Mahershala Ali, Kevin Bacon ve Myha'la Herrold gibi birbirinden başarılı isimler göreceğiz.

Leave the World Behind çıkış tarihi

Leave the World Behind, 8 Aralık 2023 tarihinde Netflix üzerinden yayınlanacak.