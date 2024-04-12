Leica, sadece Japonya'da satışa sunacağı Leitz Phone 3'ü duyurdu. Üst düzey özelliklerle donatılan akıllı telefon, kamera özellikleriyle dikkat çekecek gibi görünüyor.

Daha çok piyasaya sürdüğü kamera sensörleriyle tanıdığımız Lecia, Japonya'da düzenlediği bir etkinlikte yeni akıllı telefonunu duyurdu. "Leitz Phone 3" olarak isimlendirilen akıllı telefon, 2021 ve 2022 yıllarında piyasaya sürülen "Leitz Phone" serisinin devamı niteliğinde. Peki bu akıllı telefon neler sunuyor?

Leitz Phone 3, 6.6 inç büyüklüğünde 1260 x 2730 piksel çözünürlük sunan ve 2.000 nit tepe parlaklık değerine sahip olan bir OLED ekranla donatıldı. 240 Hz tazeleme oranı sunan bu OLED ekran, 12,6 MP çözünürlük sunan bir selfie kameraya ev sahipliği yapıyor.

Karşınızda Leitz Phone 3

Leica'nın yeni akıllı telefonu, Snapdragon 8 Gen 2 işlemciden güç alıyor. Bu güç, 12 GB RAM, 512 GB de depolama alanı ile destekleniyor. Android 14 işletim sistemiyle çalışan telefon, 5.000 mAh kapasiteli bir batarya ile donatıldı. IP65 ve IP68 sertifikalarına ev sahipliği yapan cihaz, su ve toza karşı da dayanıklılık sunuyor.

Leitz Phone 3, özellikle de kamera özellikleriyle dikkat çekecek gibi görünüyor. Çünkü bu akıllı telefonda 1 inç boyutlu 47,2 MP'lik ana kamera bulunuyor. Ayrıca 1,9 MP çözünürlük destekli bir mesafe sensörü ile özel bir sensör daha bulunuyor. Leica'nın yeni akıllı telefonu, arka kamera çıkıntısını kapatan bir lens koruyucu ile beraber satışa sunulacak.

Leitz Phone 3 teknik özellikleri:

Ekran 6.6 inç, 1260 x 2730 piksel, 240 Hz, 2.000 nit, OLED İşlemci Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 RAM 12 GB Depolama 512 GB Ön Kamera 12,6 MP Arka Kamera 47,2 MP + 1,9 MP + 14 kanal spektrum sensörü Batarya 5.000 mAh İşletim Sistemi Android 14

Leitz Phone 3 fiyatı:

Leitz Phone 3, 19 Nisan'da Japonya'da satışa sunulacak. Telefonun fiyatı da o günler geldiğinde açıklanacak. Bu akıllı telefonun Japonya dışına çıkmayacağını söyleyelim.