Lenovo Ekranı ve İşlemcisiyle Dikkat Çeken İki Yeni Tabletini Tanıttı: Fiyatları Ne Kadar Olacak?

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Lenovo'nun iki yeni tableti Yoga Tab Plus ve Idea Tab Pro tanıtıldı. İşte yeni tabletlerin özellikleri ve fiyatları!

Lenovo iki yeni tableti Yoga Tab Plus ve Idea Tab Pro'yu tanıttı.

Her iki tablet de 12,7 inçlik 3K çözünürlüğe sahip, 144Hz yenileme hızında ekranlar sunarak tablet deneyimini bir üst seviyeye taşıyor. Dahası bu iki yeni tablet yalnızca ekranlarıyla değil, sundukları performans ve özelliklerle de oldukça iddialı.

Lenovo Yoga Tab Plus özellikleri

Profesyonel kullanıcıları hedefleyen Yoga Tab Plus, Snapdragon 8 Gen 3 işlemci, 16GB LPDDR5x RAM ve 512GB UFS 4.0 depolama alanı ile geliyor.

Bir tablete göre iddialı bir fiyatı olan Lenovo Yoga Tab Plus'ın fiyat etiketi 700 dolar olarak belirlenmiş durumda.

Ekran 12,7 inç, 2944 x 1840 (3K), 144Hz, 900 nit
İşlemci Snapdragon 8 Gen 3
RAM 16GB LPDDR5x
Depolama 512GB UFS 4.0
Ön Kamera 13MP
Arka Kamera 13MP
Pil 10.200 mAh, 45W hızlı şarj
İşletim Sistemi Android 15

Lenovo Idea Tab Pro özellikleri

Lenovo Idea Tab Pro, bütçe dostu bir seçenek arayan kullanıcılar için tasarlanmış.

350 dolarlık başlangıç fiyatına sahip olan tablet, 2025 yılı içerisinde Lenovo'nun dikkat çeken ürünlerinden biri olacak.

Ekran 12,7 inç, 2944 x 1840 (3K), 144Hz, 400 nit
İşlemci MediaTek Dimensity 8300
RAM 8GB LPDDR4x
Depolama 256GB UFS 4.0
Ön Kamera 8MP
Arka Kamera 13MP
Pil 10.200 mAh, 45W hızlı şarj
İşletim Sistemi Android 14

Lenovo yeni tabletleri bu yılın Nisan ayında piyasaya sürmeyi planlıyor.
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Kaynak : https://www.gizmochina.com/2025/01/12/lenovo-yoga-tab-plus-idea-tab-pro-launched/
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