Lenovo iki yeni tableti Yoga Tab Plus ve Idea Tab Pro'yu tanıttı.
Her iki tablet de 12,7 inçlik 3K çözünürlüğe sahip, 144Hz yenileme hızında ekranlar sunarak tablet deneyimini bir üst seviyeye taşıyor. Dahası bu iki yeni tablet yalnızca ekranlarıyla değil, sundukları performans ve özelliklerle de oldukça iddialı.
Lenovo Yoga Tab Plus özellikleri
Profesyonel kullanıcıları hedefleyen Yoga Tab Plus, Snapdragon 8 Gen 3 işlemci, 16GB LPDDR5x RAM ve 512GB UFS 4.0 depolama alanı ile geliyor.
Bir tablete göre iddialı bir fiyatı olan Lenovo Yoga Tab Plus'ın fiyat etiketi 700 dolar olarak belirlenmiş durumda.
|Ekran
|12,7 inç, 2944 x 1840 (3K), 144Hz, 900 nit
|İşlemci
|Snapdragon 8 Gen 3
|RAM
|16GB LPDDR5x
|Depolama
|512GB UFS 4.0
|Ön Kamera
|13MP
|Arka Kamera
|13MP
|Pil
|10.200 mAh, 45W hızlı şarj
|İşletim Sistemi
|Android 15
Lenovo Idea Tab Pro özellikleri
Lenovo Idea Tab Pro, bütçe dostu bir seçenek arayan kullanıcılar için tasarlanmış.
350 dolarlık başlangıç fiyatına sahip olan tablet, 2025 yılı içerisinde Lenovo'nun dikkat çeken ürünlerinden biri olacak.
|Ekran
|12,7 inç, 2944 x 1840 (3K), 144Hz, 400 nit
|İşlemci
|MediaTek Dimensity 8300
|RAM
|8GB LPDDR4x
|Depolama
|256GB UFS 4.0
|Ön Kamera
|8MP
|Arka Kamera
|13MP
|Pil
|10.200 mAh, 45W hızlı şarj
|İşletim Sistemi
|Android 14
Lenovo yeni tabletleri bu yılın Nisan ayında piyasaya sürmeyi planlıyor.