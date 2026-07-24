Microsoft Baskısı Sonuç Verdi: LG, Monitörlerdeki McAfee Pop-up Reklamları Kaldırılıyor!

LG monitörlerin Windows Update üzerinden sessizce yüklediği sürücü uygulaması ve içindeki McAfee reklam pop-up'ları artık kaldırılıyor.

LG UltraGear monitör kullanıcılarının son dönemde yaşadığı ilginç bir deneyim, sosyal medyada büyük bir tepki dalgasına dönüştü. Reddit üzerinde u/Mags_Smash isimli bir kullanıcının paylaştığı ekran görüntüsüyle patlak veren olayda, arka planda çalışan Windows Update’in "LG Monitor App Installer" adlı uygulamayı bilgisayara kullanıcının haberi olmadan yüklediği ve hemen ardından McAfee deneme sürümü pop-up reklamlarının belirdiği görüldü.

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Olayın detaylandırılmasıyla birlikte Windows Güvenilirlik İzleyicisi ve Olay Görüntüleyici incelemelerinde, uygulamanın gerçekten de Windows Update kanalıyla arka planda geldiği doğrulandı. Gamers Nexus adlı YouTube kanalı, 1.200 dolar değerindeki LG UltraGear 34GX900A-B model monitör üzerinde yaptığı testlerde, arka arkaya yapılan 32 sistem açılışının 31’inde McAfee pop-up ekranıyla karşılaştıklarını belgeledi.

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Microsoft hızla müdahale etti

Tepkilerin çığ gibi büyümesinin ardından Epic Games CEO'su Tim Sweeney, 19 Temmuz’da ilgili Reddit başlığını alıntılayarak Microsoft’un Windows ve Cihazlar Bölümü Başkanı Pavan Davuluri’yi etiketledi. Davuluri’nin "Ekip konuyu inceliyor" cevabından yalnızca üç gün sonra kriz çözüme kavuştu. Pavan Davuluri, Microsoft’un LG ile iletişime geçtiğini ve şirketin aksiyon alarak McAfee pop-up bildirimlerini devre dışı bırakmayı kabul ettiğini duyurdu.

Microsoft tarafından yapılan resmî açıklamada, "Aramızdaki ortak müşterilere daha iyi bir deneyim sunmak adına ortaklaşa çalışan LG’ye teşekkür ederiz. Ekosistem ortaklarımızla bu tarz deneyimleri geliştirmeye devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi ancak donanım üreticisi LG, yaşanan krizde suçu biraz da Windows’un dağıtım süreçlerine attı. LG yaptığı savunmada, McAfee’nin asla kullanıcının açık rızası olmadan kurulmadığını, uygulamanın Microsoft’un resmî Windows dağıtım kanalı üzerinden sağlandığını ve herhangi bir kişisel verinin toplanmadığını iddia etti. Buna rağmen kullanıcıların ve yayın organlarının incelemeleri, LG’nin güncellenen uygulama sürüm notlarında McAfee’yi "Ekstra Uygulama" olarak eklediğini açıkça gösteriyor.