Lol’de Annie CT'leri, Tüm Yetenekleri, Güçlü Ve Zayıf Yönler

Sihirdar Vadisi’nin lanetli çocuğu Annie, şirin görüntüsünün altında oldukça tehlikeli şeyler barındırıyor. Yanından hiç bir zaman ayırmadığı ayısı Tibbers ile birlikte vadide cirit atan Annie kesinlikle hafife alınmaması gereken bir karakter.

League of Legends’ın en stabil büyücülerinden biri olan Annie orta koridoru ayısı ile birlikte domine etmek istiyor. Hem destek hemde orta koridor rolünü benimseyebilen Annie kitle kontrolü, anlık hasarı ve takım arkadaşını destekleyebilen yetenekleri ile bir bakıma oldukça başarılı bir destek denilebilir.

Orta koridorda da hiç fena olmayan karakterimiz genellikle çok fazla tercih edilen karakterler arasında bulunmuyor. Fakat Annie oynamasını bilen biri her zaman tehlikelidir. Çünkü Annie karakter gereği sadece doğru pozisyonlarda rahat oynayabilen bir karakter olduğu için o pozisyonları kendi de yaratabiliyor.

Annie’e CT'leri:

Talon

Neeko

Ziggs

Corki

Fizz

Annie, özellikle suikastçi tipinde ve kendi menziline kıyasla daha yüksek menzil sahibi karakterlere karşı oldukça güçsüz durumda kalabiliyor. Bu durumda örneğin Talon ve Fizz, Annie'nin yeteneklerinden kaçabilecek potansiyele sahip olmasının yanı sıra hızlı bir şekilde mesafe kapatabildikleri için Annie için tehlike oluşturuyorlar. Neeko, Ziggs ve Corki gibi karakterler de özellikle menzil konusunda Annie'yi arkalarında bırakabiliyorlar.

Annie’nin tüm yetenekleri:

Pasif / Kundakçı: Annie 4 yetenek kullandıktan sonra, saldırıya yönelik bir sonraki yeteneği hedefi sersemletir.

Annie 4 yetenek kullandıktan sonra, saldırıya yönelik bir sonraki yeteneği hedefi sersemletir. Q / Yok Et: Annie, içi Mana dolu bir ateş topu yollar; top hedefi yok ederse, Mana bedelini geri kazanır.

Annie, içi Mana dolu bir ateş topu yollar; top hedefi yok ederse, Mana bedelini geri kazanır. W / Ateşle: Annie’nin püskürttüğü kavurucu ateş, koni şeklindeki bir alanda bulunan bütün hedeflere hasar verir.

Annie’nin püskürttüğü kavurucu ateş, koni şeklindeki bir alanda bulunan bütün hedeflere hasar verir. E / Alev Kalkanı: Annie’ye veya bir takım arkadaşına kalkan ve hareket hızı artışı sağlar. Ayrıca ona normal saldırı yapan rakiplere hasar verir.

Annie’ye veya bir takım arkadaşına kalkan ve hareket hızı artışı sağlar. Ayrıca ona normal saldırı yapan rakiplere hasar verir. R / Çağır: Tibbers: Annie ayısı Tibbers’a ete bürünmesini buyurur ve bölgedeki birimlere hasar verir. Tibbers yakınında duran birimlere saldırırken, onları yakabilir.

'Lanetli Çocuk' Annie’nin güçlü ve zayıf yönleri:

Annie'nin güçlü yönleri:

Annie’nin kitle kontrolü karakterin sahip olduğu en büyük silah. Pasifinden gelen sersemletme özelliğini ultisinin büyük anlık hasarı ile birleşirse rakip için ölümcül bir hamle ortaya çıkabilmesi.

Q yeteneği ile herhangi bir şeyi öldürdüğünüz takdirde harcadığınız manayı geri kazanacağınız için koridor safhasında normal vuruş yerine Q kullanabilmesi.

Destek rolünde yüksek anlık hasarının yanı sıra kitle kontrol ve takım arkadaşını destekleyecek yeteneğe sahip olması.

Annie’nin kitle kontrol ile birleşmiş anlık hasarı karakterin sahip olduğu tek ve en ölümcül silahı. Özellikle oyunun geç safhalarında göz açıp kapayıncaya kadar birini ortadan kaldırabilirsiniz. Hatta ulti yeteneğinin doğru kullanımı ile birden fazla kişiye de ağır hasar verebilir. Koridor safhasında da Q yeteneğinin mana geri kazanımı doğru kullanıldığında uzun bir süre koridorda kalabilir.

Annie'nin zayıf yönleri:

Hareketlilik namına karakter hiçbirşey barındırmadığı için genellikle aşırı baskına maruz kalması.

Koridor ittirme potansiyelinin diğer büyücülere göre zayıf olması.

Anlık hasarının çok olduğu bir gerçek fakat tek silahı bu olduğu için yetenekleri yetersiz kaldığında sonu genellikle ölüm oluyor.

Birçok orta koridor şampiyonuna kıyasla geç safhalarda biraz işlevsiz kalabiliyor.

Annie, geç safhalarda hala güçlü olmasına rağmen oluşturduğu tehdit birçok karaktere kıyasla sönük kalıyor. Özellikle pasifi aktif değilse genellikle birçok karakter üstünüze yürümekten çekinmeyecektir. Koridor safhasında da kitle kontrolü dışında baskından kurtulmasını sağlayacak herhangi bir kaçınma yeteneği de olmadığı için çok fazla baskının hedefi olabiliyor.

LoL'de Annie nasıl oynanır?

Pasif yeteneğinizi iyi kollamak rakibinize karşı zafer almanın önemli bir yolu.

Mana’nızı idareli kullanmak ve sürekli git gel yapmamak için Q yeteneğiniz ile minyonlara son vuruş yapın.

Ulti yeteneğinizi kullanırken pasifinizin dolu olduğundan emin olun. Aksi takdirde hasarınız yetse bile düşmanın kaçma şansı olacaktır.

Hareketlilik namına hiçbir şeye sahip olmadığınız için çok agresif oyunlar oynayacağınız etrafın güvenli olduğundan emin olun.

Annie koridorda karşı rakibe çok fazla baskı kurabilen bir karakter değil. Bu yüzden rakibinizin size karşı rahat oynama imkanı mevcut. Bu şansı dolu pasifiniz ile birlikte yaratığın kafasına Tibbers fırlatarak değerlendirin. Genel olarak koridor safhasında rakip oyuncu ile takasa girmek gibi bir planınız varsa pasifiniz doluyken ilk hamleyi yapmanız size ekstra saldırı şansı tanıyacaktır. Annie koridor ittirmede çok iyi bir karakter olmasa da Q yeteneğinden geri gelen mana sayesinde uzun bir süre koridor da kalabilirsiniz bunu iyi değerlendirin.

Annie'ye karşı nasıl oynanır, Annie nasıl yenilir?

Annie’nin ayısı çağrıldıktan sonra etrafına sürekli bir hasar vurur. Bu yüzden aranıza belli bir mesafe koymanız işinize yarayacaktır.

Her koşulda işe yarayan bir numara olmasa da sihir büyülerinden “Çarp” ile Tibber’ı kolaylıkla öldürebilirsiniz.

Annie pasifi dolu olduğu zaman genellikle size vurup bedava bir takas yapmanın peşinde olacaktır. Bu şansı ona vermemek için mesafeli oynamayı unutmayın.

Annie erken safhalarda oldukça kırılgan bir karakter ve kaçınma namına hiçbir yetenek barındırmadığı için de ormancınız ile birlikte çok rahat bir şekilde koridoru domine edebilirsiniz.

Annie, karşısında oynaması bir nebze kolay karakterlerden bir tanesi. Pasifinin dolu olduğu zamana dikkat ettiğiniz sürece kolay kolay öleceğiniz bir senaryo gerçekleşmez. Fakat pasifini göz ardı ederseniz sersemletmesi ile birlikte sürekli bedavadan hasar verip en sonunda Tibbers ile işinizi bitirecek pozisyon arayacaktır. Dikkat etmeniz gereken bir başka nokta takım savaşları. Annie tek kişilik hedeflerde güçlü olsa da dolu bir pasifle birçok kişiye ayısı ile vurabilirse takım savaşı başlamadan bitebilir. Bu yüzden takım savaşlarının başlayabileceği pozisyonlarda çok dip dibe dolaşmamanız önem arz ediyor.