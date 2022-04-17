Lol Caitlyn CT(Counter), Yetenekler, Güçlü Zayıf Özellikleri

Piltover’ın polis gücünün bir üyesi olan Caitlyn, keskin nişancı tüfeği ile birlikte sihirdar vadisine iniyor. Alt koridorun en temel saldırı gücü taşıyıcılarından biri olan Caitlyn, League of Legends’da uzun bir süredir kendi popülerliğini koruyor. Bizde bu sebepten dolayı Caitlyn’in CT’lerine (Counter), yeteneklerine, güçlü ve zayıf özelliklerine biraz daha yakından göz atmaya karar verdik.

En temel karakterlerden biri olmasına karşın “klasik her zaman iyidir” lafının ete kemiğe bürünmüş hali diyebiliriz Caitlyn için. Karakterimizin yetenekleri olabildiğince basit ve kompleks olmaktan uzak (tabii ki basitten kastımız yeteneklerin anlaşılabilir olması ile alakalı). Tüm yetenekleri görevini layığı ile yerine getiriyor ve sonucunda basit olmasına rağmen oynaması eğlenceli ve güçlü bir karakter çıkıyor.

Birçok karakterde olduğu gibi Caitlyn’inde kendi içerisinde komplekse büründüğü durumlar tabii ki mevcut. Özellikle W yeteneğindeki kapanları stratejik bir şekilde kullanmak karakterin en büyük zorluğu diyebiliriz. Fakat işin özünde alışınca, Caitlyn gerçekten oynaması oldukça rahat bir karakter. Caitlyn hakkındaki ufak detaylardan bahsettiğimize göre artık karakterimizin yeteneklerini, CT’lerini, güçlü ve zayıf özelliklerini inceleyebiliriz.

Caitlyn CT’leri: Caitlyn’e karşı güçlü olan counterları:

Veigar

Tristana

Ziggs

Twitch

Kog’Maw

Caitlyn birçok saldırı gücü taşıyıcısına kıyasla yüksek bir menzile sahip ve genel olarak yetenekleri bu sahip olduğu menzili doğru kullanması ve onu koruması üzerine kurulu. Bu yüzden bu menzilin dışında oynayabilen karakterler veya aradaki mesafeye rahatça girebilen karakterler, oyun genelinde olmasa da koridor safhasında Caitlyn için oldukça problem olabiliyor. Bir süredir alt koridorda büyücü karakterlerin saldırı gücü taşıyıcısı olarak oynanması da buna oldukça basit bir örnek.

Usta Nişancı Caitlyn’in tüm yetenekleri:

Pasif / Tam Kafadan: Caitlyn her birkaç normal saldırıda bir ya da kapana veya ağa yakalanan hedeflere saldırırken hedefini Tam Kafadan vurur. Tam Kafadan vurmak, hedefe kritik vuruş ihtimali ile orantılı ilave hasar verir. Kapana veya ağa takılan rakiplere karşı Caitlyn’in Tam Kafadan vurma menzili iki katına çıkar

Caitlyn her birkaç normal saldırıda bir ya da kapana veya ağa yakalanan hedeflere saldırırken hedefini Tam Kafadan vurur. Tam Kafadan vurmak, hedefe kritik vuruş ihtimali ile orantılı ilave hasar verir. Kapana veya ağa takılan rakiplere karşı Caitlyn’in Tam Kafadan vurma menzili iki katına çıkar Q / Piltover Silahı: Caitlyn silahını 1 saniye kurarak, fiziksel hasar veren ve önündekileri delip geçen bir atış yapar. (ilk hedeften sonraki hedeflere daha az hasar verir.)

Caitlyn silahını 1 saniye kurarak, fiziksel hasar veren ve önündekileri delip geçen bir atış yapar. (ilk hedeften sonraki hedeflere daha az hasar verir.) W / Yordle Kapanı: Caitlyn ele avuca sığmaz yordle’ları yakalamak için bir kapan kurar. Kapan, üstüne basan rakip şampiyonu açığa çıkarır ve 1,5 saniyeliğine hareketsiz bırakır. Ayrıca Caitlyn’e güçlendirilmiş bir Tam Kafadan atışı sağlar.

Caitlyn ele avuca sığmaz yordle’ları yakalamak için bir kapan kurar. Kapan, üstüne basan rakip şampiyonu açığa çıkarır ve 1,5 saniyeliğine hareketsiz bırakır. Ayrıca Caitlyn’e güçlendirilmiş bir Tam Kafadan atışı sağlar. E / 90 Kalibrelik Ağ: Caitlyn hedefini yavaşlatan ağır bir ağ fırlatır ve ağı fırlattığı esnada tüfeğinin geri tepmesiyle, Caitlyn geri savrulur.

Caitlyn hedefini yavaşlatan ağır bir ağ fırlatır ve ağı fırlattığı esnada tüfeğinin geri tepmesiyle, Caitlyn geri savrulur. R / Son Koz: Caitlyn Sabırla mükemmel bir atış için nişan alır ve olağanüstü menzildeki bir tek hedefe muazzam hasar verir. Rakip şampiyonlar, takım arkadaşlarını korumak için kurşunun önüne atlayabilir.

Piltover Şerifi Caitlyn’in güçlü ve zayıf özellikleri:

Caitlyn’in güçlü özellikleri:

Çok uzun bir menzile sahip olması

Ulti yeteneği ile çok geniş mesafedeki bir rakibe saldırabilmesi

Pasifi ile birlikte kritik hasarının çok yüksek olması

Caitlyn gerçekten bir keskin nişancı edasıyla oynanan bir karakter. Birçok saldırı gücü taşıyıcısı olduğu doğru fakat Caitlyn spesifik olarak yakın menzilde rahat savaşamayan bir karakter. Kendi menzilinin uzak olmasının üstüne ulti yeteneğinin de oldukça uzak bir mesafeden herhangi bir hedef üzerinde kullanabilmesi, karakterin keskin nişancı özelliğini destekler nitelikte. Bunun yanı sıra pasifinden gelen özellik sayesinde yeteneklerin doğru kullanımında kritik hasarı özellikle oyunun geç safhalarında çok ölümcül olabiliyor.

Caitlyn’in zayıf özellikleri:

Birçok saldırı gücü taşıyıcısı gibi kitle kontrole karşı zayıf olması

Mesafe kapatabilen veya hareketlilik konusunda güçlü olan karakterlere karşı dezavantajlı olması

Ulti yeteneğini hedefinden başka bir rakip oyuncunun engelleyebilmesi

Birçok saldırı gücü taşıyıcısı, hatta birçok League of Legends karakteri gibi Caitlyn’de kitle kontrole karşı güçlü olan bir karakter değil maalesef. Karakterimizin güçlü olduğu taraf menzili olduğu için, mesafe kapatma konusunda veya hareketlilik konusunda güçlü olan bir karakter Caitlyn için tam bir bela olabiliyor. Bunun yanı sıra ulti yeteneği uzak mesafeden, güvenli bir şekilde rakip avlamak için ideal olsada hedeflediği rakibin önüne başka bir rakip oyuncu geçerse çok basit bir şekilde bu yeteneği engelleyebiliyor.

LoL’de Caitlyn nasıl oynanır?

W yeteneğinizin doğru kullanımı koridor safhası dahil olmak üzere oyun genelinde önem taşıyor

E yeteneğiniz defansif amaçlar ile oldukça güçlü olsa da agresif bir oyun sergilemek içinde bir hayli ideal

Ulti yeteneğinizi kullanırken rakiplerin kolay kolay engelleyemeceği hedefler seçmek yeteneğin başarılı bir şekilde isabet etme şansını arttıracaktır

Caitlyn’in kapanları oyun genelinde etkili olan bir yetenek. Kapanları birden fazla kez kullanabildiği için stratejik şekillerde yerleştirmek rakibin rahat oynayabileceği alanları daraltacağı gibi, sizin ve takımınızın daha geniş çaplı ve rahat oynamasını sağlayacaktır. E yeteneğini defansif amaçla kullanmak için oldukça ideal bir yetenek olsa da, yeteneği tam tersi yönde kullanıp rakibe karşı agresif bir oyun sergilemek de mümkün (tabii ki bu agresif oyunun getirileri de yanında geliyor). Ulti yeteneğinizi kullanırken de rakiplerin kolay kolay önüne geçemeyeceği veya engelleyemeyeceği hedefler seçmek yeteneğin isabet oranını oldukça yüksek miktarda arttıracaktır.

Caitlyn’e karşı nasıl oynanır, Caitlyn nasıl yenilir?

Caitlyn’in kapanları özellikle bilen birinin elinde oldukça tehlike arz ediyor. Nereye adım attığınıza bakmanızda fayda var

Caitlyn’in ulti yeteneği kolayca engellenebileceği için canınız azken takım arkadaşlarınız ile birlikte olmanızda fayda var

Caitlyn’in pasif yeteneği oldukça güçlü bir hasar vermesine sebep olduğu için elinizden geldiğince E ve W yeteneklerinden kaçınmaya çalışın

Caitlyn’in kapanları oyun genelinde tehlike teşkil eden bir yetenek. Kapana bastığınızda yerinizin açığa çıkması bir kenara, bir sürede hareketsiz kalıyor oluşunuz oyunun geç safhalarında ani bir şekilde ölümünüz ile sonuçlanabilir. Caitlyn’in ulti yeteneği çok bedavadan bir hasar vurmasına rağmen, engellemesi de bir o kadar kolay. Özellikle az canlı bir şekilde savaştan sağ çıktıysanız, takım arkadaşlarınızdan çok ayrı kalmanızı tavsiye etmiyoruz. Caitlyn’in pasif yeteneği Tam Kafadan, Caitlyn’in bir sonraki vuruşunun yüksek miktarda bir hasar vermesine yol açıyor. Kendi saldırıları dışında E ve W yeteneği de bu pasifi etkinleştirdiği için elinizden geldiğince yeteneklerden kaçınmaya çalışın.

League of Legends karakterlerinden Piltover Şerifi Caitlyn, bu yazımızın konusu oldu. Caitlyn’in CT’lerini, yeteneklerini, güçlü ve zayıf özelliklerini elimizden geldiğince inceleyip kendi nacizane fikirlerimizide bu incelemeler aracılığıyla belirttik. Peki sizin favori LoL şampiyonunuz hangisi? Fikir ve görüşlerinizi yorumlarda bizler ile paylaşmayı unutmayın.