Lol’de Poppy CT, Tüm Yetenekleri, Güçlü ve Zayıf Özellikleri

Yordle’ın eli çekiç tutan kahramanı Poppy, League of Legends evreninde boyu küçük fakat yüreği büyük olan karakterlerden bir tanesi. Bu yazımızda Poppy’nin CT’lerine, yeteneklerine, güçlü ve zayıf özelliklerine yakından bakacağız.

Poppy’de League of Legends evreninde değişime uğrayıp yeniden parlayan karakterlerden bir tanesi. Hem yetenek kullanımı hemde görsel açıdan tamamen değişime uğrayan Poppy, değişiminden sonra oldukça eğlenceli ve güçlü bir hale geldi.

Üst koridorda ve ormancı rolünde takımın tankı olmayı kendine benimseyen Poppy, özellikle hareketliliği ile övünen karakterleri kelimenin tam tabiriyle duvara vuruyor. Doğru oynandığında sahip olduğu kitle kontrol, klavye ve farenizi elinizden bırakıp ekranı izleyeceğiniz türden olabiliyor. Tam olarak neyin ne olduğunu anlatmak için de, Poppy’nin CT’lerini, yeteneklerini, güçlü ve zayıf özelliklerini inceleyeceğiz.

Poppy CT’leri: Poppy’ye karşı güçlü olan karakterler

Rek’Sai

Volibear

Nocturne

Cho’Gath

Dr. Mundo

Poppy, kombo bazlı bir karakter. Yeteneklerini rastgele kullanarak bir şey elde etmek pek mümkün olmuyor. Fakat bunu yapmakta söylendiği kadar kolay değil. Özellikle üst koridorda rahat bir şekilde kitle kontrolünü uygulayamadığı karakterler, koridor safhasında yorucu olabiliyor. Bunun yanı sıra erken safhada güçlü olan veya Poppy’nin engelleyebileceği hareketlilik özelliğinin dışında oynayabilen karakterler de Poppy için zorlu bir eşleşme olabiliyor.

Çekiç Muhafızı Poppy’nin tüm yetenekleri:

Pasif / Demir Elçi: Poppy’nin fırlattığı kalkanı hedeften seker. Poppy kalkanını yerden alarak geçici bir koruma kazanabilir.

Poppy’nin fırlattığı kalkanı hedeften seker. Poppy kalkanını yerden alarak geçici bir koruma kazanabilir. Q / Sarsan Çekiç: Poppy çekicini sallayıp, hasar verir ve rakipleri yavaşlatarak kısa bir süre sonra patlayan bir alan oluşturur.

Poppy çekicini sallayıp, hasar verir ve rakipleri yavaşlatarak kısa bir süre sonra patlayan bir alan oluşturur. W / Sağlam Duruş: Poppy pasif olarak zırh ve büyü direnci kazanır. Bu ilaveler şampiyonun canı azaldığında artar. Poppy, Sağlam Duruş yeteneğini etkinleştirdiğinde hareket hızı kazanır ve çevresindeki rakiplerin atılma hamlelerini engeller. Atılması engellenen rakipler yavaşlar ve yere saplanır.

Poppy pasif olarak zırh ve büyü direnci kazanır. Bu ilaveler şampiyonun canı azaldığında artar. Poppy, Sağlam Duruş yeteneğini etkinleştirdiğinde hareket hızı kazanır ve çevresindeki rakiplerin atılma hamlelerini engeller. Atılması engellenen rakipler yavaşlar ve yere saplanır. E / Kahraman Hücumu: Poppy üstüne atıldığı hedefi sürükler. Eğer hedef bir duvara çarptırılırsa sersemler.

Poppy üstüne atıldığı hedefi sürükler. Eğer hedef bir duvara çarptırılırsa sersemler. R / Muhafızın Hükmü: Poppy rakipleri çok uzaklara savuran bir çekiç darbesi için yoğunlaşır.

Boyu küçük fakat yüreği büyük olan Poppy’nin güçlü ve zayıf özellikleri:

Poppy'nin güçlü özellikleri:

tek başına güçlü derecede kitle kontrole sahip olması

Atılma tarzındaki hareketlilik yeteneklerini direkt engelleyebilmesi

Tank olan bir karakter olsa bile, defansif eşyalar ile hasar vurabilmesi

Poppy oldukça güçlü bir karakter. Özellikle kendi başına sebep olabileceği kitle kontrol, gerçekten korkutucu derecede. Bunun yanı sıra atılma tarzındaki hareketliliğe sahip birçok karakterin yeteneğini, W yeteneği ile direkt engelleyebilmesi karakteri daha da tehlikeli yapıyor. Poppy tank olan bir karakter olsa bile defansif eşyalar ile oldukça makul seviyede hasarlar çıkartabiliyor. Karakter erken seviyede çok belli etmese de oyunun orta safhalarında oldukça güçlü hale gelebiliyor.

Poppy'nin zayıf özellikleri:

Kaçması gereken durumlarda çok fazla opsiyonunun olmaması

Yetenekleri ağırlıklı olarak yakın dövüş karakterlerine karşı savaşmak üzerine kurulu olduğu için, menzilli haraslara çok açık olması

W’sunu her karaktere karşı kullanamadığı W’nun işlevi spesifik senaryolarda avantajlı oluyor

Poppy, özünde tank bir karakter olduğu için, kaçmak istediğinde koşmak dışında pek opsiyona sahip olmuyor. Bunun yanı sıra yetenekleri ağırlıklı olarak yakın dövüş karakterleri ile savaşması için tasarlandığı için, menzilli haraslar en büyük zayıflıklarından biri oluyor. En basit şekilde W yeteneği tamamen işlevsiz bir hale geliyor.

LoL’de Poppy nasıl oynanır?

Duvar kenarları en büyük dostunuz. Düşmanınızı E yeteneğiniz ile herhangi bir yere çarptırabilirseniz, kesinlikle avantajlı tarafta olacaksınız

Atılma tarzı yeteneklere sahip karakterlere karşı oynarken W yeteneğinizi sürekli kullanın. W yeteneğinin aktif olduğu süre uzun olduğu için rakip savaş esnasında atılma yeteneği kullanmaktan çekinecektir

Yeteneklerinizi birbiri ile iyi zincirlemek oldukça önem taşıyor. Rastgele oynamaktan kaçının

Kitle kontrol Poppy’nin en büyük silahlarından bir tanesi. Duvarların dostunuz olduğunuzu söylemiştik. Rakibinizi E yeteneğiniz ile bir yere çarptırmak savaşın gidişatını büyük ölçüde değiştirebilir. Poppy’nin güçlü olması için yeteneklerini birbirleri ile iyi kullanmak gerekiyor. Rakibinizi duvara çarptırdıktan sonra kitle kontrolün devamı için ulti yeteneğinizi basılı tutmak yerine sadece basıp bırakarak bir süre daha kitle kontrol sağlayabilirsiniz. Bunun yanı sıra bu tarz durumlarda W yeteneğini aktif tutmakta fayda var ki rakip panik olup atılma vb. yetenekler ile kaçmaya çalışırsa bunun olmasını engelleyin.

Poppy’e karşı nasıl oynanır, Poppy nasıl yenilir?

Poppy duvarların kenarında oldukça güçlü. Bu yüzden E yeteneği ile sizi çarptırabileceği nesne vb. şeylerin yakınında oynamaktan kaçının

Poppy’nin W yeteneği atılma vb. yetenekleri engelleyip sizi sersemletebileceği için, savaş esnasında Poppy’nin etrafında sarı bir halka görürseniz atılma yeteneklerinizi saklayın

Poppy kaçma konusunda çok becerikli değil ve menzilli karakterlerden haras yemeye oldukça açık. Bunu oyun içerisinde Poppy’e karşı kullanın

Duvar vb. nesnelerin kenarlarında oynamak, Poppy karşısında oldukça tehlikeli. Eğer sizi E yeteneği ile bir yere çarptırmayı başarırsa savaşa direkt 1-0 yenik başlamış olursunuz. Bunun yanı sıra Fiora veya Irelia tarzı karakterler oynarken atılma yeteneklerinizin Poppy’nin W yeteneğine çarpmamasına özen gösterin. Poppy’nin etrafında sarı bir halka olduğu sürece atılma yeteneklerinizi saklayın. Poppy’nin savaştan kaçabilecek çok fazla opsiyonu yok. Bunun yanı sıra menzilli haraslarda karakterin zayıf noktalarından bir tanesi. Bu yüzden menzilinizi Poppy’e karşı silah olarak kullanabilirsiniz.