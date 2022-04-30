Lol Urgot CT (Counter), Yetenekleri, Güçlü Zayıf Özellikleri

Zaun’un en tehlikeli suçlularından biri olan Urgot bu yazımızın konusu Aslen cellat olan Urgot imparatorluğu tarafından ihanete uğrayınca bunun sonucunda etrafta dehşet saçan bir suçlu haline geldi. Saçtığı dehşeti de kendisi ile birlikte Sihirdar Vadisine taşıyan Urgot kesinlikle tehlikeli bir karakter. Hal böyle olunca da bizde Urgot’un CT’lerini (Counter), yeteneklerini, güçlü ve zayıf özelliklerini incelemeye karar verdik.

Üst koridorun en baskın dövüşçülerinden bir tanesi olan Urgot, oyunun her safhasında baskın olma potansiyeline sahip bir karakter olarak kesinlikle karşısında oynamasından keyif alacağınız bir şampiyon değil. Karakterin baskın olması bir kenara, karşısında oynamayı bilmiyorsanız üst koridorun zorluğu tam olarak 2 katına çıkıyor diyebiliriz. Bu yüzden bu konuda verebileceğimiz en basit öneri şu olur: Urgot ile savaşırken kazanamıyorsanız tekrar tekrar denemek yerine baskın vb. fırsatları değerlendirin. Aslında bakarsanız bu öneri oyunun gelindeki tüm şampiyonlar için geçerli. Genel olarak güvenli oynamak %100 oyun kazandırmasa da koridorunuzu kaybetme riskini azaltacaktır.

Urgot spesifik olarak üst koridorda sinir bozucu olan karakterlerden bir tanesi. Genel oyun süresince güçlü olduğu için sürekli dikkatli oynamanızı sağlıyor. Özünde dövüşçü olduğu için kırılgan olmak da pek zayıf olduğu bir durum değil. Uzaktan bakıldığında oldukça güçlü olan bu karakterimizin zayıf yanları da tabii ki mevcut. Gelin şimdi Urgot CT’lerini (Counter), yeteneklerini ve güçlü - zayıf özelliklerini inceleyelim.

Urgot CT’leri: Urgot’a karşı güçlü olan counterları

Kayle

Quinn

Vayne

Illaoi

Dr. Mundo

Urgot tam olarak bir yakın dövüş karakteri olmayıp, orta menzilli bir karakter olsa da direkt menzilli olarak oynayabilen ve bu menzilini koruyan şampiyonlara karşı hala zorlanabiliyor. Orta menzilli olması birçok yakın dövüş karakterine kıyasla avantaj sağlasa da tam olarak yeterli olamıyor. Bunun yanı sıra uzun süren 1e’1 savaşlarda güçlü olan karakterler de Urgot’a bela olabiliyor. Illaoi’nin ulti yeteneği aracılığıyla can çalması veya Dr. Mundo’nun çok tank bir karakter olması gibi. Yine de birçok yakın dövüş karakterine kıyasla menzilli karaktere kafa tutabiliyor oluşu bir anlamda başarılı.

Zaun Celladı Urgot’un tüm yetenekleri:

Pasif / Dehşet Saçar: Urgot’un normal saldırıları ve İmha yeteneği, bacaklarının düzenli olarak alev saçarak fiziksel hasar vermesini sağlar..

Urgot’un normal saldırıları ve İmha yeteneği, bacaklarının düzenli olarak alev saçarak fiziksel hasar vermesini sağlar.. Q / Çürüten Bomba: Urgot hedeflenen noktaya, fiziksel hasar veren ve patlama alnında kalan rakipleri yavaşlatan bir bomba fırlatır.

Urgot hedeflenen noktaya, fiziksel hasar veren ve patlama alnında kalan rakipleri yavaşlatan bir bomba fırlatır. W / İmha: Urgot yavaşlayarak silahını yakındaki rakiplerin üzerine boşaltır. Yetenek, Urgot’un kısa süre önce diğer yeteneklerini isabet ettirdiği rakip şampiyonlara öncelik verir ve Dehşet Saçar’ı tetikler.

Urgot yavaşlayarak silahını yakındaki rakiplerin üzerine boşaltır. Yetenek, Urgot’un kısa süre önce diğer yeteneklerini isabet ettirdiği rakip şampiyonlara öncelik verir ve Dehşet Saçar’ı tetikler. E / Horgörü: Urgot belli bir yöne hücum ederken bir kalkan kazanır ve şampiyonlar dışındaki rakipleri ezer. Bir rakip şampiyonu yakalarsa durur ve bu şampiyonu arkasına savurur.

Urgot belli bir yöne hücum ederken bir kalkan kazanır ve şampiyonlar dışındaki rakipleri ezer. Bir rakip şampiyonu yakalarsa durur ve bu şampiyonu arkasına savurur. R / Ölümden Beter: Urgot isabet ettiği ilk rakip şampiyona saplanan bir kimyasal delgi atar. Bu şampiyonun canı belli bir eşiğin altına düşerse Urgot onun zayıf olduğuna hüküm verip onu infaz edebilir.

Dehşet Makinesi Urgot’un güçlü ve zayıf özellikleri:

Urgot’un güçlü özellikleri:

Oyunun her safhasında baskın oynama potansiyeline sahip olması

Ulti yeteneği ile belli bir canın altındaki rakipleri uzaktan avlayabilmesi

Kitle kontrolünün 1e’1 savaşlarda güçlü olması

Urgot 1e’1 yapılan savaşlarda kesinlikle güçlü bir karakter. Sahip olduğu kitle kontrol belli başlı karakterlerinkine benzer olsa da kafa kafaya girdiği savaşlarda başarılı bir şekilde uyguladığı kitle kontrol direkt ele geçirdiği bir adet rakip anlamına geliyor. Bunun yanı sıra ulti yeteneği ile belli bir canın altındaki rakipleri fırlattığı delgi ile öldürüp bunu yaptığı esnada kendi çevresindeki rakipleride korkutabilmesi takım savaşlarında da Urgot’u oldukça tehlikeli yapıyor.

Urgot’un zayıf özellikleri:

Kitle kontrole karşı dayanıksız olması

Menzilli karakterler ile arasının iyi olmaması

Erken safhadaki uzun yetenek bekleme süreleri

Urgot ne kadar dövüşçü veya tank kategorisinde bir karakter olsa da iyi uygulanan bir kitle kontrol Urgot’un da sonunu getirebiliyor. Orta menzilli bir karakter olmasına karşın menzilli karakterlere karşı pek iyi oynayamıyor. Özellikle kendi menzilini koruyabilen karakterler (Quinn, Vayne gibi) Urgot için yorucu olabiliyor. Bunun yanı sıra Urgot’un yetenekleri oldukça güçlü olsa da erken safhadaki uzun bekleme süreleri rakiplerine çok fazla fırsat yaratabiliyor.

LoL’de Urgot nasıl oynanır?

Öldürebileceğinizden emin olmadığınız rakipleri Q yeteneğiniz ile uzaktan haraslayın

W ve E yeteneği dikkatli oynamak oldukça önem taşıyor

Ulti yeteneğinizi savaşın başında kullanmak her zaman mantıklı olmayabilir

Urgot’un E ve W yeteneği karakterin genel oynanış mekaniklerini oluşturuyor. Bu yüzden bu yetenekleri dikkatli kullanmanız gerekiyor. E yeteneğini tutturmak W yeteneğinin kullanımı için fırsat yaratacağı için bu yeteneği ıskalamamanızda fayda var. Koridordaki rakibinizi kafa kafaya bir savaşta öldürebileceğinizden emin değilseniz, direkt bir savaş başlatmadan önce Q yeteneğiniz ile rakibinize olabildiğince zarar verin. Ulti yeteneğiniz belli bir canın altındaki rakipleri direkt öldürebildiği için savaşına başına atmak mantıklı olsa da, evdeki hesabınız çarşıya uymazsa ve rakibinizi öldüremezseniz ultinizi aktifleştiremeden süresi bitebilir. Bu yüzden belli başlı durumlarda savaşın ortasında bu yeteneğinizi aktifleştirmeniz daha faydalı olabilir.

Urgot’a karşı nasıl oynanır, Urgot nasıl yenilir?

Olabildiğince E yeteneğinden kaçınmaya çalışın

Urgot’un ulti yeteneği direkt öldürme potansiyeline sahip olduğu için savaşlara ona göre girin

Kitle kontrol ve menzilli karakterler Urgot’un en büyük düşmanı

Urgot güçlü bir karakter olsa da en büyük baskısını E yeteneğini başarılı bir şekilde tutturduğu esnada sergiliyor. W yeteneğinden gelen muazzam hasarın büyük bir kısmını engellemek için E yeteneğinden olabildiğince kaçının. Urgot’un ulti yeteneği belli bir canın altındaki rakipleri direkt öldürebilmesinin yanı sıra bunu menzilli bir şekilde yapabildiği için savaş esnasında veya savaş sonrasında dikkati elden düşürmeyin. Kitle kontrol ve menzilli karakter Urgot’un en büyük düşmanı. Menzilli karakter oynamak gibi bir planınız yoksa bile iyi uygulanan kitle kontrol Urgot’un sonunu getirebiliyor.

League of Legends karakterlerinden Dehşet Makinesi Urgot, bu yazımızın konusu oldu. Urgot’un CT’lerini, yeteneklerini, güçlü ve zayıf özelliklerini elimizden geldiğince inceleyip kendi nacizane fikirlerimizide bu incelemeler aracılığıyla belirttik. Peki sizin favori LoL şampiyonunuz hangisi? Fikir ve görüşlerinizi yorumlarda bizler ile paylaşmayı unutmayın.