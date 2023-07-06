Kısa sürede büyük adımlar atarak ülkemizin sayılı girişimleri arasına adını yazdıran Martı'nın New York Borsası'na ne zaman gireceği belli oldu.

Türkiye'deki yolculuğuna önce elektrikli scooter ile başlayan sonraki aşamada ise giderek genişleyen Martı, bundan birkaç hafta önce çok önemli bir haberle gündeme geldi. Şirketin New York Borsası'na (NYSE) dahil olacağı açıklandı. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) onayı alan şirket, bir süredir borsaya giriş için gün sayıyordu.

Şimdiyse konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Martı'nın New York Borsası'na ne zaman gireceği açıklandı. Yapılan açıklamaya göre MRT koduyla yapılacak işlemler, 13 Temmuz itibarıyla aktif hale getirilecek. Yatırımcılar, bu tarih itibarıyla Martı'ya yatırım yapmaya başlayacaklar. CEO Oğuz Alper Göktem ile ekibi, 13 Temmuz'da NYSE merkezine gidip, günün açılış gongunu çalacaklar. Türk Bayrağı, o gün New York Borsası'nda dalgalanacak.

Martı CEO'su, yaşanan gelişmeden memnun

Nisan 2022 itibarıyla 100 milyon dolarlık değerlemeye ulaşan Martı'nın CEO'su, SEC'in verdiği onaylardan sonra memnuniyetini şöyle dile getirmişti:

Binlerce çalışanımız, milyonlarca kullanıcımız ve 45 binden fazla aracımızla paylaşımlı, çevreci, elektrikli ulaşımı Türkiye'nin dört bir yanına götürme hedefimizle çalışmalarımıza devam ediyoruz. New York Borsası’na açılma süreciyle birlikte Martı, daha da çok büyüyecek.



Önümüzdeki yıllarda, tüm ulaşım araçlarının elektrikli ve paylaşımlı olacağına inanıyoruz. Dünyanın en büyük ekonomisiyle aynı borsada yer alacak Martı, NYSE'ye doğrudan açılan ilk Türk firması olma şerefine nail oldu.

Martı'ya brüt 280 milyon dolar kazandıracağı düşünülüyor:

Martı'nın New York Borsası'na açılış macerası geçtiğimiz yıl başladığında şirketin borsaya açılmasıyla bilançosuna brüt 280 milyon dolar nakit girmesinin beklendiği paylaşılmıştı. Ayrıca halka açılmanın ardından şirketin sermayesini artırarak araç filosunu genişletmesi ve yeni hizmetleri kullanıma sunabileceği kaynaklara rahatça ulaşması bekleniyor. Ulaşım Super App’i olma yolunda dünyada ve Türkiye’de emin adımlarla ilerleyen şirket, elektrikli ve çevreci ulaşımı daha da yaygınlaştırmak istiyor.