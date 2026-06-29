Tümü Webekno
Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri Bilim Kurgudan Polisiyeye: Farklı Kategorilerden Kitap Tavsiyeleri Evde Kendi Baristanız Olabileceğiniz Tam Otomatik Kahve Makinesi Tavsiyeleri Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Her Bütçeye Uygun En İyi Akıllı Saat Tavsiyeleri

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Oyun

MARVEL Tōkon: Fighting Souls’a Eklenen 3 Yeni Karakter Açıklandı: Açık Beta da Geliyor!

Webtekno'yu Google'a ekleyin

MARVEL Tōkon: Fighting Souls için 3 yeni karakter daha duyuruldu ve yakında açık beta başlayacak.

MARVEL Tōkon: Fighting Souls’a Eklenen 3 Yeni Karakter Açıklandı: Açık Beta da Geliyor!
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Dövüş oyunu sevenlerin merakla beklediği MARVEL Tōkon: Fighting Souls cephesinden yeni gelişmeler paylaşıldı.

Oyunun yapımcısı Takeshi Yamanaka, merakla beklenen beşinci ve son takım olan Samurai Outriders’ı duyurdu. 6 Ağustos’ta piyasaya sürülecek olan oyunda yer alacak yeni karakterler ve açık beta süreci de belli oldu.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Arkadaşlarınızla Oynayabileceğiniz 24 Multiplayer Bilgisayar Oyunu Tavsiyesi

Arkadaşlarınızla Oynayabileceğiniz 24 Multiplayer Bilgisayar Oyunu Tavsiyesi

GTA 6 Öncesi Büyük Jest: GTA 5 Sahiplerine Yeni Nesil Yükseltme Tamamen Ücretsiz Oldu!

GTA 6 Öncesi Büyük Jest: GTA 5 Sahiplerine Yeni Nesil Yükseltme Tamamen Ücretsiz Oldu!

PlayStation'da 'Hafta Sonu Teklifi' İndirimleri Başladı: İşte Toplam 21 Bin TL Tasarruf Edebileceğiniz 20 Oyun!

PlayStation'da 'Hafta Sonu Teklifi' İndirimleri Başladı: İşte Toplam 21 Bin TL Tasarruf Edebileceğiniz 20 Oyun!

GTA 6 Ön Sipariş Detayları Açıklandı: Paketler Neler? Ön Siparişler Saat Kaçta Başlayacak?

GTA 6 Ön Sipariş Detayları Açıklandı: Paketler Neler? Ön Siparişler Saat Kaçta Başlayacak?

İçerikten Görseller

MARVEL Tōkon: Fighting Souls’a Eklenen 3 Yeni Karakter Açıklandı: Açık Beta da Geliyor!
2

3 yeni karakter oyunda yerini alacak

Blade: Japonya'da sıkı bir eğitimden geçen yarı vampirimiz, tanrıları bile dilimleyebilen mistik Muramasa kılıcını kuşanıyor. "Heartstopper" yeteneğiyle rakiplerini yere çivileyip yıldırım hızında kombolar patlatıyor.

Loki: Fesatlık Tanrısı bu kez "kahraman" olmaya kararlı ama huylu huyundan vazgeçmez. İllüzyonlar, buz büyüleri ve ters köşe kontrataklarla rakiplerinin psikolojisini bozacak. Deadpool: Dördüncü duvarı yine paramparça ediyor. Eline efsanevi eski dövüş oyunlarının strateji rehberini geçirmiş olan Deadpool, oyuncuları eğlendiren absürt hareketler ve canı pahasına aldığı yüksek riskli mekaniklerle dövüşecek.

Açık beta tarihi açıklandı

2

Hem yeni karakterleri hem de oyunu test etmek için çok beklemeyeceksiniz.

MARVEL Tōkon: Fighting Souls için 24-26 Temmuz tarihleri arasında PS5 ve PC platformlarında küresel bir Açık Beta düzenlenecek. Bu açık betada oyunun yeni karakterlerine kadar her şeyi deneyimleyebileceksiniz. Betanın sona ermesinin ardından 10 gün sonra da oyun piyasaya sürülecek.

Amazon’da 4 Al 3 Öde Kampanyasıyla Alabileceğiniz Her Türden Kitap Tavsiyeleri

Amazon’da 4 Al 3 Öde Kampanyasıyla Alabileceğiniz Her Türden Kitap Tavsiyeleri

Amazon’da kitaplarda 4 Al 3 Öde kampanyası devam ediyor. Biz de bu kampanya kapsamında alabileceğiniz her türden kitabı derledik.

Oyun Kategorisinde En Çok Okunanlar

Oyuncular, Steam'de Tam 1.000 Dolara Satılan Ama Arkasında 'Koca Bir Hiç' Yatan İlginç Bir Oyun Keşfetti

Oyuncular, Steam'de Tam 1.000 Dolara Satılan Ama Arkasında 'Koca Bir Hiç' Yatan İlginç Bir Oyun Keşfetti

GTA 6'nın 13 Dilde Çıkacağı Kesinleşti: Türkçe Var mı?

GTA 6'nın 13 Dilde Çıkacağı Kesinleşti: Türkçe Var mı?

GTA 6'nın Yeni Ekran Görüntüleri Yayımlandı (Tam 63 Adet)

GTA 6'nın Yeni Ekran Görüntüleri Yayımlandı (Tam 63 Adet)

GTA 6'yı 500 TL Daha Ucuza Alabilirsiniz! (Gelin Anlatıyoruz)

GTA 6'yı 500 TL Daha Ucuza Alabilirsiniz! (Gelin Anlatıyoruz)

GTA 6 Türkiye Fiyatı Açıklandı: Hemen Ön Sipariş Verebilirsiniz!

GTA 6 Türkiye Fiyatı Açıklandı: Hemen Ön Sipariş Verebilirsiniz!

GTA 6'nın Türkiye Fiyatı Sosyal Medyada Gündem Oldu: İşte Gelen Tepkiler

GTA 6'nın Türkiye Fiyatı Sosyal Medyada Gündem Oldu: İşte Gelen Tepkiler

GTA 6 Öncesi Büyük Jest: GTA 5 Sahiplerine Yeni Nesil Yükseltme Tamamen Ücretsiz Oldu!

GTA 6 Öncesi Büyük Jest: GTA 5 Sahiplerine Yeni Nesil Yükseltme Tamamen Ücretsiz Oldu!

PlayStation'da 'Hafta Sonu Teklifi' İndirimleri Başladı: İşte Toplam 21 Bin TL Tasarruf Edebileceğiniz 20 Oyun!

PlayStation'da 'Hafta Sonu Teklifi' İndirimleri Başladı: İşte Toplam 21 Bin TL Tasarruf Edebileceğiniz 20 Oyun!

Marvel Oyunlar

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

2. Elde Almanın Riskli Olduğu Şanzımanlar

2. Elde Almanın Riskli Olduğu Şanzımanlar

En Sorunsuz Otomatik Şanzıman Hangisi?

En Sorunsuz Otomatik Şanzıman Hangisi?

WhatsApp’ın iPhone Uygulamasına Android’de Uzun Süredir Olan O Özellik Nihayet Geldi

WhatsApp’ın iPhone Uygulamasına Android’de Uzun Süredir Olan O Özellik Nihayet Geldi

iPhone 18 Hakkında Her Şey: Sürpriz Çıkış Tarihi, Fiyatı ve Özellikleri…

iPhone 18 Hakkında Her Şey: Sürpriz Çıkış Tarihi, Fiyatı ve Özellikleri…

Volvo'nun ''Yapmışlar Be'' Dedirten En Sağlam, Sorunsuz Motorları ve Özellikleri

Volvo'nun ''Yapmışlar Be'' Dedirten En Sağlam, Sorunsuz Motorları ve Özellikleri

Togg Sıfır Araç Fiyat Listesi, İndirimler, Güncel Kampanyalar ve Kredi Fırsatları

Togg Sıfır Araç Fiyat Listesi, İndirimler, Güncel Kampanyalar ve Kredi Fırsatları

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com