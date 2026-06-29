MARVEL Tōkon: Fighting Souls’a Eklenen 3 Yeni Karakter Açıklandı: Açık Beta da Geliyor!

MARVEL Tōkon: Fighting Souls için 3 yeni karakter daha duyuruldu ve yakında açık beta başlayacak.

Dövüş oyunu sevenlerin merakla beklediği MARVEL Tōkon: Fighting Souls cephesinden yeni gelişmeler paylaşıldı.

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Oyunun yapımcısı Takeshi Yamanaka, merakla beklenen beşinci ve son takım olan Samurai Outriders’ı duyurdu. 6 Ağustos’ta piyasaya sürülecek olan oyunda yer alacak yeni karakterler ve açık beta süreci de belli oldu.

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3 yeni karakter oyunda yerini alacak

Blade: Japonya'da sıkı bir eğitimden geçen yarı vampirimiz, tanrıları bile dilimleyebilen mistik Muramasa kılıcını kuşanıyor. "Heartstopper" yeteneğiyle rakiplerini yere çivileyip yıldırım hızında kombolar patlatıyor.

Loki: Fesatlık Tanrısı bu kez "kahraman" olmaya kararlı ama huylu huyundan vazgeçmez. İllüzyonlar, buz büyüleri ve ters köşe kontrataklarla rakiplerinin psikolojisini bozacak. Deadpool: Dördüncü duvarı yine paramparça ediyor. Eline efsanevi eski dövüş oyunlarının strateji rehberini geçirmiş olan Deadpool, oyuncuları eğlendiren absürt hareketler ve canı pahasına aldığı yüksek riskli mekaniklerle dövüşecek.

Açık beta tarihi açıklandı

Hem yeni karakterleri hem de oyunu test etmek için çok beklemeyeceksiniz.

MARVEL Tōkon: Fighting Souls için 24-26 Temmuz tarihleri arasında PS5 ve PC platformlarında küresel bir Açık Beta düzenlenecek. Bu açık betada oyunun yeni karakterlerine kadar her şeyi deneyimleyebileceksiniz. Betanın sona ermesinin ardından 10 gün sonra da oyun piyasaya sürülecek.