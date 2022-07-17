Son yıllarda sık sık tartışılan filmlerin nasıl yapılacağı ya da nasıl vizyona gireceği konusunda, Marvel Sinematik Evreni'nden tanıdığımız Russo kardeşler de görüşlerini açıkladı. Russo'lara göre sinema salonlarını kutsallaştırmaya gerek yok.

Hollywood'da son yıllarda en çok tartışılan konulardan biri filmlerin nasıl çekileceği ve nasıl vizyona gireceği konusu. Özellikle bilgisayar teknolojilerine fazlaca yüklenilmesi çekim anlamında, çevrimiçi yayın platformlarından yayınlanmaya başlayan filmler de filmlerin nasıl gösterime sokulacağı anlamında tartışmaların merkezinde yer alıyor.

Tartışmaya en son dahil olan isimler ise Marvel Sinematik Evreni'nin ünlü yönetmenleri Joe ve Anthony Russo kardeşler oldu. Netflix için çektikleri son filmleri The Gray Man için Hollywood Reporter'a konuşan Russo Kardeşler, konu hakkındaki fikirlerini açıkladı.

"Sinema salonlarını kutsallaştırmak saçmalık"

Joe Russo konuyla ilgili olarak "Krizdeyiz çünkü herkes birbiriyle savaş içinde. Filmlere aşık büyüyenler olarak bunu görmek üzücü. Sinemaya gitmenin elitist bir kavram olduğunu akılda tutmak gerek, çok pahalı. Sıkı sıkı tutunduğumuz 'sinema salonlarının kutsal olduğu' düşüncesi saçmalık." ifadesini kullandı.

Ayrıca yayın platformları sayesinde aynı paraya daha çok içeriğe ulaşılabildiğini, ayrıca kişilerin platform aboneliklerini paylaşabildiğini söyleyen yönetmen, bu konuda kültür savaşı başlatmanın delilik olduğunu söylüyor.

Bir dönem kendi tarzını çok belli eden ve filmlerin her aşamasında söz sahibi olan Hitchcock gibi yönetmenlerle anılan "auteur" sinemasını yüceltmenin ötesine geçmek gerektiğini söyleyen Russo, "Auteur sineması artık 50 yaşında. Biz bununla büyüdük, bizim için çok önemliydi. Ama ayrıca dünyanın değişmesi gerektiğinin ve değişime karşı çıktıkça daha büyük kaosa sebep olduğumuzun farkındayız. Yeni jenerasyonların fikirlerini reddetmek kimsenin haddine değil." ifadelerini kullandı.

Russo Kardeşler imzasını taşıyan The Gray Man filmi, Netflix yapımı en pahalı film ünvanını da ele geçirdi. Film, 22 Temmuz'da Netflix ekranlarında gösterilmeye başlanmadan önce ABD'de sınırlı sayıda salonda vizyona girdi.