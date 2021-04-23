Interpol tarafından kırmızı bülten çıkarılan ve bulunduğunda Türkiye'ye teslim edilmek üzere aranan Thodex CEO'su Faruk Fatih Özer'in Türkiye bankalarında bulunan 31 milyon lirasına el konulduğu açıklandı. Açıklama, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan geldi.

Geçtiğimiz son birkaç günün en önemli gündem maddelerinden biri kripto borsası Thodex olmuş durumda. Binlerce kişiyi mağdur duruma düşüren Thodex vurgunu ile ilgili henüz cevaplanmamış pek çok soru var. CEO Faruk Fatih Özer'in 2 milyar dolar ile yurt dışına kaçtığına yönelik iddialar sonrası Emniyet Genel Müdürlüğü açıklama yaparak Özer'in Interpol tarafından çıkarılan kırmızı bülten ile arandığını belirtmişti.

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada ayrıca İçişleri Bakanlığı'nın da konuya dahil olduğu ifade edilmişti. Bugün gelen kırmızı bülten ile aranma haberlerinin ardından İçişleri Bakanlığından da açıklama geldi. Konuya ilişkin konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Özer'in Türkiye bankalarındaki 31 milyon lirasına el konulduğunu belirtti.

Soylu: 'Şu anda maliyetinin ne kadar olduğunu bilinmiyor'

Olayların gündeme gelmesi sonrası birlikte fotoğrafları çıkan ancak Özer'i tanımadığını belirten Soylu, bugün konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Şu anda maliyetinin ne kadar olduğunu bilmemekle birlikte burada bir olayla karşı karşıyayız. Günler geçtikçe bunun etkilerinin ne olduğunu hep beraber göreceğiz. Tabii bu olay duyulur duyulmaz gerekli hukuki tedbirler ve ihtiyati tedbirler alındı" ifadelerini kullandı.

Gündemde anılan rakam 2 milyar dolar olsa da bu miktarın doğru olmadığı ifade ediliyor. Soylu'nun açıklaması da henüz net mağduriyetin ne kadar olduğunun tam olarak bilinmediğini ortaya koyuyor. Neredeyse 400 bin aktif kullanıcısı bulunan Thodex'in hesaplarına Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından bloke konulmuştu. Konuya ilişkin soruşturmaya gizlilik kararı getirildi.